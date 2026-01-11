الرمز الترويجي Dabble: احصل على 10 دولارات عند التسجيل في Dabble for Bucks vs. Nuggets

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تنتهي رحلة باكس البرية المكونة من أربع مباريات يوم الأحد، عندما يستضيف جمال موراي وناغتس جيانيس أنتيتوكونمبو وميلووكي في بول أرينا في دنفر.

حقق ميلووكي فوزًا رائعًا على ليكرز، حيث قام أنتيتوكونمبو بمباريات دفاعية رئيسية ضد ليبرون جيمس في الثواني الأخيرة. تم تفجير ناجتس من قبل أتلانتا، حيث عانى موراي من إصابة في الكاحل وجلس.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن مباراة باكس وناغتس

يقترب فريق Bucks من مستوى 0.500، ويواصل Antetokounmpo ملء جدول الإحصائيات كل ليلة. Antetokounmpo يضع خط 29/9/5 في تسديد 65% على المرمى. إنه لاعب لا بد منه تقريبًا أو اللعب عبر جميع منافذ الخيال.

يقوم دنفر بجمع الفرقة معًا ببطء، وكان كريستيان براون وآرون جوردون آخر المبتدئين الذين عادوا. بالطبع، لا يزال نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في العالم مرتين، مصابًا، لكن موراي عوض زميله في الفريق بمتوسط ​​13.3 تمريرة حاسمة خلال ثلاث مباريات في يناير.

إذا لم يتمكن موراي من اللعب مرة أخرى، فمن المتوقع أن يشهد جالين بيكيت وبروس براون زيادة في عدد الدقائق.

