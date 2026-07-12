الرمز الترويجي Dabble NYPBONUS: العب بـ 5 دولارات واحصل على 20.26 دولارًا للعبة Yankees vs. Nationals

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ستكون قائمة البيسبول يوم الأحد مزدحمة قدر الإمكان هذا الأسبوع مع كل فريق في الماس قبل الاستراحة القادمة.

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أنهى فريق يانكيز سلسلتهم والنصف الأول من الموسم ضد المواطنين في واشنطن العاصمة

الرمز الترويجي Dabble NYPBONUS لـ Yankees vs. Nationals

Dabble هي منصة DFS أحدث، وتمنح قراء The Post مكافأة ترحيبية قدرها 20.26 دولارًا الرمز الترويجي Dabble Fantasy نيبونوس.

ال مكافأة قدرها 20.26 دولارًا تتم إضافتها إلى حسابك بمجرد التسجيل، ولا يلزم أي إيداع.

يوفر Dabble توقعات حديثة للاعبين، ولوحة متصدرين نشطة حيث يمكنك مقارنة الاختيارات مع المستخدمين الآخرين، وكذلك لوحة نتائج رياضية يومية لتتبع مسرحياتك.

ما هي الولايات التي يتوفر فيها Dabble Fantasy؟

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ما يعتقده خبير البريد لدينا حول يانكيز مقابل المواطنين

لقد تعثر فريق يانكيز حتى علامة المنتصف. لقد كانوا أحد أسوأ الفرق في لعبة البيسبول منذ 20 يونيو وعانوا من سلسلة هزائم وحشية في سبع مباريات متتالية في منتصف هذا الانزلاق.

سيبدأ ويل وارن فريق يانكيز وهو يتطلع إلى البدء حيث لا يتخلى عن المدى المكتسب لأول مرة منذ 31 مايو.

مكافأة نقدية. غير قابل للسحب. تطبق الشروط والأحكام. 18+ (21+ ماجستير و AZ; 19+ شمال شرق). عملاء الولايات المتحدة في الولايات المؤهلة فقط. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-MY-RESET (1-800-NEXT-STEP لـ AZ) أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.