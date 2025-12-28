الرمز الترويجي FanDuel Sportsbook: راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على مكافأة بقيمة 250 دولارًا على Jaguars vs. Colts

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يستضيف المهور فريق جاكوار بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعامل جاكسونفيل معهم 36-19.

ال الترويجي للكتاب الرياضي FanDuel يسمح لك بذلك راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 250 دولارًا من الرهانات الإضافية إذا فاز رهانك في Jaguars vs. Colts أو أي لعبة أخرى في NFL Week 17.

إنديانابوليس تترنح بعد خسارة 48-27 أمام سان فرانسيسكو وتراجعت خمس مرات متتالية، بينما دخل فريق جاكوار للتو إلى دنفر وغادر بمفاجأة مقنعة.

تنعكس قبضة جاكسونفيل على سباق التقسيم ونبض إندي الباهت بعد انتهاء الموسم من خلال وضع جاكوار 5.5 نقطة.

الطريقة التي يعمل بها هذا العرض هي أنه يجب عليك ذلك ضع رهانًا أوليًا بقيمة 5 دولارات أو أكثر، وإذا فاز، سوف تحصل عليه 250 دولارًا إضافيًا من قيمة المكافأة جنبا إلى جنب مع دفع تعويضاتك.

إذا خسرت، فلن تحصل على المكافأة.

هذا الترويجي FanDuel موجود فقط في أريزونا، CO، CT، DC، IL، IN، IA، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، NY، OH، PA، TN، VA، VT، WV و WY.

اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. انقر فوق هذا رابط للرمز الترويجي FanDuel Sportsbook. قم بعمل إيداع. ضع رهانك

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن Jaguars vs. Colts

يلعب تريفور لورانس أفضل كرة قدم في مسيرته، حيث يقود اتحاد كرة القدم الأميركي على مدى الأسابيع الستة الماضية في الياردات لكل محاولة، وإجمالي الهبوط، وتقييم المارة.

فاز جاكسونفيل بستة مباريات متتالية بمتوسط ​​34.2 نقطة، وهو ما يطابق أطول سلسلة انتصارات وأعلى امتداد في تاريخ الامتياز.

أما بالنسبة للمهور، فقد تم احتجاز جوناثان تايلور على مسافة أقل من 100 ياردة في خمس مباريات متتالية، وقد تأثر إنتاج المهور.

اللاعبون الجدد فقط، 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، CO، CT، DC، IL، IN، IA، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، NY، OH، PA، TN، VA، VT، WV، WY فقط. تطبق الشروط والأحكام الكاملة.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.