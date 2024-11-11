“الرياضية الأكثر جاذبية في العالم” أليكا شميدت تكشف عن خطوة مهنية كبيرة

أليكا شميدت، الملقبة بـ “الرياضية الأكثر جاذبية في العالم”، أخرجت نفسها من منطقة الراحة الخاصة بها وهي الآن تشرع في رحلة جديدة في حياتها المهنية.

كشفت نجمة سباقات المضمار والميدان الألمانية، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي شاركت في سباق التتابع المختلط 4 × 400 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، أنها تتدرب للمنافسة في سباق 800 متر فردي وتحول تركيزها إلى الجري التحمل.

وكتب شميدت على موقع إنستغرام: “لقد كان عامًا رائعًا 🤯”، متضمنًا صورًا من الألعاب الصيفية لهذا العام والبطولات الأوروبية في روما. “لقد كانت مليئة بالعديد من الأحداث البارزة ولقد صنعت بعض الذكريات التي ستبقى إلى الأبد: 🇧🇸 من بطولة العالم للتتابع في جزر البهاما، حيث تأهلنا للتتابع المختلط للأولمبياد 🇮🇹 إلى البطولات الأوروبية في روما، حيث تأهلنا إلى سباق 4×400 م سيدات لباريس 🇩🇪 للمواطنين الألمان 🇫🇷 وبالطبع: الأولمبياد 🥹.

وأوضحت أشميدت أنها ما زالت تنوي المشاركة في سباق 400 متر، لكنها ستركز أكثر على القدرة على التحمل في تدريباتها في الوقت الحالي.

وكتبت: “بعد باريس جربت شيئًا جديدًا وركضت مسافة 800 متر و600 متر واستمتعت حقًا بالخروج من منطقة الراحة الخاصة بي”. “في عام 2022، قررت أنني أريد أن أجرب سباق 800 متر بعد أولمبياد باريس، لذا فهذا يعني الآن … سأفعل ذلك العام المقبل 👀 أنا في طريقي إلى أول معسكر تدريبي على ارتفاعات عالية حيث سأنضم إلى مجموعة دولية لسباق 800 متر للتدرب إلى جانب رياضيين رائعين حيث يمكنني أن أتعلم الكثير. أنا متحمس جدًا لهذا التحدي الجديد وما سيجلبه ✨ (سأقوم أيضًا بسباق 400 متر ولكن أركز أكثر على جزء التحمل في التدريب في الوقت الحالي) فلتبدأ هذه الرحلة .. xoxo.

في صفحتها على Instagram Story يوم الاثنين، شاركت شميدت مقطع فيديو لها وهي تمشي عبر المطار.

وكتبت: “نتوجه إلى المعسكر التدريبي الأول للموسم الجديد”.

وأظهر مقطع فيديو آخر خريطة الطائرة بالطائرة في جوهانسبرغ، وهي مدينة في جنوب أفريقيا.

وكتبت: “في جنوب أفريقيا”.

شاركت شميدت في أول دورة ألعاب أولمبية لها في باريس هذا الصيف – وكانت احتياطية في أولمبياد طوكيو 2021 – وشاركت في سباق التتابع المختلط 4×400 متر في استاد فرنسا، حيث احتل فريق ألمانيا المركز السابع وتم إقصاؤه من الدور التمهيدي.

كما شاركت في سباق التتابع 4×400 متر للسيدات.

شميدت – وهي أيضًا عارضة أزياء ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولديها 5.7 مليون متابع على Instagram – لم تتنافس في اليابان في أولمبياد طوكيو.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت العداءة عن “وشمها الأول والوحيد”، الذي يضم الحلقات الأولمبية المرسومة على جانب أعلى فخذها.

جاء ذلك بعد أن بدأت التدريبات الشهر الماضي لموسم 2025.