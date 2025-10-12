الزهرة الأنبوبية التي تجذب الطائر الطنان هي في الواقع عشبة ضارة

الطيور الطنانة هي مشهد رائع، سواء رأيتها في حديقتك أو في البرية. ومن المؤسف أن تغير المناخ وضغط الموائل يعني أن العديد من أنواع هذه الطيور الرائعة معرضة للخطر. أي شيء يساعد في توفير الغذاء لهم، سواء كان ذلك مغذيات الحديقة أو أحد النباتات المحلية التي تجذب الطيور الطنانة، عادة ما يُنظر إليه على أنه شيء جيد… حتى لو كان من الأعشاب الضارة.
هناك زهرة أنبوبية واحدة تندرج ضمن هذه الفئة، وعلى الرغم من أنها ليست محلية تمامًا (نشأت في أوروبا)، فهي الآن منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء الولايات المتحدة. يُعرف عادةً باسم henbit (Lamium amplexicaule) لأن الدجاج يحب أكله. ويسمى أيضًا نبات القراص الميت لأنه يشبه تلك الحشائش ولكن ليس له أي لدغة.
تحب الطيور الطنانة الزهور الأرجوانية الأنبوبية لرحيقها. جميع الأجزاء التي تنمو فوق سطح الأرض صالحة للأكل أيضًا. يقول البعض أن طعمه يشبه الكرفس قليلاً، بينما يقارنه آخرون بالكرنب. وهو في الواقع جزء من عائلة النعناع، وبالتالي فهو عشب. لقد تم استخدامه منذ فترة طويلة لخصائصه الطبية. لذا، فإن للهنبيت مجموعة من الفوائد تتجاوز مجرد إطعام أصدقائنا من الريش، ولكن هل من الجيد أن يكون لديك أو أحد تلك الأعشاب سريعة النمو التي لن ترغب في وجودها في حديقتك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.
إيجابيات وسلبيات زراعة henbit في حديقتك
على الجانب الإيجابي، فإن هنبيت مليء بالحديد والفيتامينات A وC وK. ويمكن إضافته إلى السلطات أو تخميره كشاي. يُزعم أنه يساعد في كسر الحمى وتخفيف آلام الروماتيزم وتهدئة الالتهابات. في الحديقة، فضلا عن رحيق الطيور الطنانة، فإنه يوفر حبوب اللقاح للنحل.
في أجزاء من جنوب الولايات المتحدة، يعد النبات ذا قيمة للمساعدة في منع تآكل التربة. ومع ذلك، يمكن أن تصبح مشكلة في المراعي إذا لم يتم علاجها بسرعة، مما يؤدي إلى منافسة الأعشاب. يمكن أن تبدأ المشاكل بسبب الطريقة التي ينمو بها نبات الهنبيت. إنه نبات سنوي يضع البذور في الخريف ويقضي الشتاء ثم يطلق النار بسرعة في الربيع. يمكن أن يؤثر ذلك على الأراضي الزراعية، ويمكن أن ينبت أيضًا في جميع أنحاء المروج.
هناك مجموعة من النباتات المزهرة الجميلة التي تعتبر من الأنواع الغازية، وقد يكون نموها مقيدًا في بعض أجزاء البلاد. لم تندرج شركة Henbit بعد في هذه الفئة، لكن نموها لا يشجعه عدد من المنظمات. في تكساس، على سبيل المثال، يعتبر غازيًا في العشب. إذا اخترت إدخال نبات الهينبيت إلى حديقتك، فقد يكون من الصعب التخلص منه. قد يكون من الأفضل تركها في البرية، وإذا كنت ترغب في تجربة فوائدها الطبية، فيمكنك قضاء يوم جميل بالخارج للبحث عنها بدلاً من زراعتها في المنزل.