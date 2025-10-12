الزهرة الأنبوبية التي تجذب الطائر الطنان هي في الواقع عشبة ضارة

الطيور الطنانة هي مشهد رائع، سواء رأيتها في حديقتك أو في البرية. ومن المؤسف أن تغير المناخ وضغط الموائل يعني أن العديد من أنواع هذه الطيور الرائعة معرضة للخطر. أي شيء يساعد في توفير الغذاء لهم، سواء كان ذلك مغذيات الحديقة أو أحد النباتات المحلية التي تجذب الطيور الطنانة، عادة ما يُنظر إليه على أنه شيء جيد… حتى لو كان من الأعشاب الضارة.

هناك زهرة أنبوبية واحدة تندرج ضمن هذه الفئة، وعلى الرغم من أنها ليست محلية تمامًا (نشأت في أوروبا)، فهي الآن منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء الولايات المتحدة. يُعرف عادةً باسم henbit (Lamium amplexicaule) لأن الدجاج يحب أكله. ويسمى أيضًا نبات القراص الميت لأنه يشبه تلك الحشائش ولكن ليس له أي لدغة.

تحب الطيور الطنانة الزهور الأرجوانية الأنبوبية لرحيقها. جميع الأجزاء التي تنمو فوق سطح الأرض صالحة للأكل أيضًا. يقول البعض أن طعمه يشبه الكرفس قليلاً، بينما يقارنه آخرون بالكرنب. وهو في الواقع جزء من عائلة النعناع، ​​وبالتالي فهو عشب. لقد تم استخدامه منذ فترة طويلة لخصائصه الطبية. لذا، فإن للهنبيت مجموعة من الفوائد تتجاوز مجرد إطعام أصدقائنا من الريش، ولكن هل من الجيد أن يكون لديك أو أحد تلك الأعشاب سريعة النمو التي لن ترغب في وجودها في حديقتك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.