الزهرة البرتقالية الجميلة التي يمكنها قمع الحشائش والآفات الردع من شجرة الخوخ الخاصة بك

حديقتك هي فخرك وفرحتك ، وليس من الممتع أبدًا رؤية أضرار لمحاصيلك وأشارك. إذا كنت ترغب في زراعة شجرة الخوخ بنجاح ، فإن إبقائها خالية من الآفات أمر ضروري. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الوصول إلى المواد الكيميائية. بدلاً من ذلك ، من المفيد اللجوء إلى الطبيعة لإيجاد حلول. هناك بعض النباتات المذهلة التي تعمل كمكافحة للآفات الطبيعية ، وواحدة من هذه هي nasturtium (tropaeolum majus). لكن فوائد هذا الإزهار الجميل لا تتوقف فقط عند منع الآفات. إنه أيضًا نبات سريع النمو ، يمكن أن يغطي الأرض بسرعة وقمع الأعشاب الضارة.

مع أزهارها البرتقالية والأحمر الزاهية والأوراق المستديرة الكبيرة ، فإن nasturtiums هي إضافة ساحرة إلى فناءك. هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ونما كوحدة سنوية في المناطق الأخرى ، فإنها تتفتح من أواخر الربيع إلى الصقيع الأول. نظرًا لأنها تجذب الحشرات مثل المن والخنافس ، فإنها تأخذها بعيدًا عن شجرة الخوخ. يمكن أن تكون هذه الآفات ضارة تمامًا ، لذلك قد يكون Nasturtium بطلك المزهر ويأتي للإنقاذ عندما تكون أشجار الخوخ المحتاجة. لحسن الحظ ، هذه الزهور المبهرة ليست حساسة ويمكن أن تتعامل بشكل جيد مع غزوات الآفات نفسها.