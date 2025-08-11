الزهرة البرتقالية الجميلة التي يمكنها قمع الحشائش والآفات الردع من شجرة الخوخ الخاصة بك

حديقتك هي فخرك وفرحتك ، وليس من الممتع أبدًا رؤية أضرار لمحاصيلك وأشارك. إذا كنت ترغب في زراعة شجرة الخوخ بنجاح ، فإن إبقائها خالية من الآفات أمر ضروري. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى الوصول إلى المواد الكيميائية. بدلاً من ذلك ، من المفيد اللجوء إلى الطبيعة لإيجاد حلول. هناك بعض النباتات المذهلة التي تعمل كمكافحة للآفات الطبيعية ، وواحدة من هذه هي nasturtium (tropaeolum majus). لكن فوائد هذا الإزهار الجميل لا تتوقف فقط عند منع الآفات. إنه أيضًا نبات سريع النمو ، يمكن أن يغطي الأرض بسرعة وقمع الأعشاب الضارة.
مع أزهارها البرتقالية والأحمر الزاهية والأوراق المستديرة الكبيرة ، فإن nasturtiums هي إضافة ساحرة إلى فناءك. هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ونما كوحدة سنوية في المناطق الأخرى ، فإنها تتفتح من أواخر الربيع إلى الصقيع الأول. نظرًا لأنها تجذب الحشرات مثل المن والخنافس ، فإنها تأخذها بعيدًا عن شجرة الخوخ. يمكن أن تكون هذه الآفات ضارة تمامًا ، لذلك قد يكون Nasturtium بطلك المزهر ويأتي للإنقاذ عندما تكون أشجار الخوخ المحتاجة. لحسن الحظ ، هذه الزهور المبهرة ليست حساسة ويمكن أن تتعامل بشكل جيد مع غزوات الآفات نفسها.
كيف تنمو nasturtium
يمكن زراعة Nasturtiums من البذور ، أو يمكنك شراء الشتلات لإضافتها إلى حديقتك. إذا كنت تزرعها من البذور ، فقم بزرعها مباشرة في حديقتك في أواخر الربيع عندما لا يكون هناك خطر من الصقيع. إنهم يحتاجون إلى الظلام لإنبات ، لذا دفنهم 1/2 بوصة في أعماق التربة. إذا كنت تزرع الكثير منهم ، فقم بمساحة حوالي 10 بوصات عن بعضها البعض حتى يكون لديهم مساحة كافية للانتشار. على الرغم من أنه يمكنك بدء تشغيلهم من الداخل ، إلا أن Nasturtiums لا تميل إلى الزرع بشكل جيد ، لذلك من الأفضل زرعها في الخارج إذا استطعت. إنها تنمو بشكل أفضل في التربة الفقيرة التي يتم تصريفها جيدًا ويمكن أن تزدهر في كل من الشمس الكاملة والظل الخفيف.
من السهل جدًا رعاية هذه الإزهار البهيجة. إنهم يعملون بشكل أفضل بدون الأسمدة ، حيث يمكن أن يجعلهم ينتجون المزيد من الأوراق بدلاً من الزهور. ستحتاج إلى سقيهم طوال موسم النمو وعن ميتهم لتعزيز المزيد من الإزهار. قد ترى بعض الآفات على nasturtiums ، ولكن لا بأس! يمكن أن تتعامل nasturtiums الخاصة بك ، وهم يحميون الفاكهة على شجرة الخوخ الخاصة بك. مع نمو ناستورتيومك وينتشرون ، سوف تبقي الأعشاب الضارة خارج الحديقة بشكل طبيعي عن طريق تظليل التربة بأوراقها.