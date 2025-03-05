الزهرة التي تتحمل الحرارة التي ستحب البقع المشرقة الدافئة في الحديقة

إن العثور على النبات المناسب فقط للحصول على بقعة مشرقة ودافئة في الحديقة يعني أنك تريد البحث عن الأنواع التي تتمتع بالحرارة ولا تهدد بتعليق رؤوسها بمجرد أن تضربها الشمس. لحسن الحظ بالنسبة لك ، هناك زهرة ممتازة تتحمل الحرارة التي تنشأ من أستراليا والتي ستستكشف في تلك البقعة المشرقة والمشمسة وتسعدك بعرض رائع من الإزهار الملونة في الصيف-زهرة المروحة (Scaevola Aemula).

هذا العشبي المعمر الرائع يعشق ببساطة المناخات الصيفية الساخنة والجافة التي تشبه بيئتها الأصلية. بطبيعة الحال ، هذا يعني أنه يمكن زراعته باعتباره معمرًا فقط في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11 ، ولكن يمكنك بسهولة زراعته كقوة سنوية في الصيف إذا كنت تعيش في منطقة مختلفة. تعمل Fan Flower أيضًا بشكل جيد في الأواني ، بحيث يمكنك زراعتها في حاوية لتفتيح الفناء الذي تم تجنبه من أشعة الشمس ثم إحضاره إلى الداخل خلال الأشهر الباردة.

ستجد حتى أن هذا النبات هو أحد زهور السلة المعلقة التي ستبدو مثالية على الشرفة. تحتوي الأوراق الخضراء الناعمة على هوامش مسننة ، في حين أن الزهور مميزة للغاية ، مع ترتيب بتلاتها في شكل مروحة. اللون الأزهار الرئيسي لهذا النوع هو أرجواني للغاية ، ولكن بفضل مجموعة “الزوبعة” من الأصناف التي يربحها الفائزون المؤكدون ، هناك هجينة متوفرة في ظلال من اللون الأبيض والوردي والأزرق أيضًا.