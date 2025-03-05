الزهرة التي تتحمل الحرارة التي ستحب البقع المشرقة الدافئة في الحديقة

إن العثور على النبات المناسب فقط للحصول على بقعة مشرقة ودافئة في الحديقة يعني أنك تريد البحث عن الأنواع التي تتمتع بالحرارة ولا تهدد بتعليق رؤوسها بمجرد أن تضربها الشمس. لحسن الحظ بالنسبة لك ، هناك زهرة ممتازة تتحمل الحرارة التي تنشأ من أستراليا والتي ستستكشف في تلك البقعة المشرقة والمشمسة وتسعدك بعرض رائع من الإزهار الملونة في الصيف-زهرة المروحة (Scaevola Aemula).
هذا العشبي المعمر الرائع يعشق ببساطة المناخات الصيفية الساخنة والجافة التي تشبه بيئتها الأصلية. بطبيعة الحال ، هذا يعني أنه يمكن زراعته باعتباره معمرًا فقط في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11 ، ولكن يمكنك بسهولة زراعته كقوة سنوية في الصيف إذا كنت تعيش في منطقة مختلفة. تعمل Fan Flower أيضًا بشكل جيد في الأواني ، بحيث يمكنك زراعتها في حاوية لتفتيح الفناء الذي تم تجنبه من أشعة الشمس ثم إحضاره إلى الداخل خلال الأشهر الباردة.
ستجد حتى أن هذا النبات هو أحد زهور السلة المعلقة التي ستبدو مثالية على الشرفة. تحتوي الأوراق الخضراء الناعمة على هوامش مسننة ، في حين أن الزهور مميزة للغاية ، مع ترتيب بتلاتها في شكل مروحة. اللون الأزهار الرئيسي لهذا النوع هو أرجواني للغاية ، ولكن بفضل مجموعة “الزوبعة” من الأصناف التي يربحها الفائزون المؤكدون ، هناك هجينة متوفرة في ظلال من اللون الأبيض والوردي والأزرق أيضًا.
زهرة المعجبين المتنامية سهلة للغاية
من الناحية المثالية ، تريد أن تزرع زهرة المروحة في الربيع بمجرد أن تصل درجات حرارة التربة إلى 65 درجة فهرنهايت. سيسمح لك ذلك بتقدير تلك الإزهار المتميز خلال الأشهر الأكثر دفئًا ، لأن Scaevola يمكن أن يزرع بسهولة باعتبارها سنوية مزهرة يمكن أن تستمر طوال الصيف. نظرًا لأن هذا النبات يصل ارتفاعه إلى حوالي 14 بوصة فقط ، مع انتشار يصل إلى 24 بوصة ، فهو مثالي للحدود الخارجية لسرير حديقتك. إنه له عادة زائدة ، مما يجعلها رائعة كغطاء أرضي أو للانسكاب فوق الصخور إذا كان تصميم حديقتك يتضمن مشهدًا أكثر قاحلة.
إذا كانت التربة الخاصة بك تحتوي على مادة عضوية ، فليست هناك حاجة لإعطاء مروحة زهرة أي سماد إضافي. ضع في اعتبارك أن العديد من النباتات الأصلية الأسترالية حساسة للفوسفور ، لذلك تجنب إضافة هذا إلى التربة. بمجرد زرع زهرة المروحة الخاصة بك ، سقيها ، ولكن بعد ذلك اترك التربة تجف قبل إعادة المياه لتجنب تعفن الجذر. تذكر أن هذا النبات يتحمل الجفاف للغاية ، لذلك يجب ألا يحتاج إلى الكثير من الري الإضافي ما لم تمر بفترة طويلة من عدم هطول الأمطار.
فائدة أخرى من هذا النبات القاسي هي أنه يتنقل ذاتيًا ، مما يعني أنه ليس عليك حتى أن تضطر إلى Deadhead Flools. بالإضافة إلى ذلك ، ستجذب الزهور الغزيرة والملونة الملقحات مثل النحل والفراشات إلى الفناء. أخيرًا ، إذا كنت تبحث عن بعض النباتات الإضافية لملء المساحات ، فقد ترغب في استكشاف مجموعة من الزهور الرائعة للنظر في الزراعة عندما لا يكون لديك ظل في فناءك.