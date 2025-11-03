الزهرة التي ستراها في كل مكان في عام 2026 والتي تحتضن اتجاه الحديقة القوطية

إذا كانت لديك مرحلة قوطية في سن المراهقة، ولكنك الآن تعمل بستانيًا في الضواحي، فسوف يسعدك معرفة أن الحدائق القوطية ستكون رائجة للغاية في عام 2026. لقد حان الوقت لإبراز قوتك الداخلية وإضافة أجواء مظلمة ومزاجية إلى مشتل الزهور الخاص بك. زيّن فناء منزلك الخلفي بألوان عميقة من اللون العنابي والبنفسجي والشوكولاتة الداكنة وغيرها من الأزهار العميقة والغامضة التي تجعل Morticia Addams فخورة. أحد النباتات المعمرة الرائعة التي يمكنك إضافتها إلى حديقتك هو زنبق “Nightrider” (Lilium “Nightrider”). هجين من أصناف البوق والزنبق الآسيوي، “Nightrider” له شكل زنبق تقليدي بلون غير تقليدي. ملونة باللون البنفسجي الداكن – عميقة جدًا بحيث تبدو سوداء في ضوء معين – تتناسب هذه الزنبق مع الجمالية القوطية تمامًا.
مع عودة شعبية كل الأشياء القوطية، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل أن يظهر هذا الاتجاه في حديقتك. في حين أن هناك العديد من الأفكار الرائعة لحديقة زهور مذهلة، فإن هذه الفكرة لديها القدرة على تحويل المناظر الطبيعية في الفناء الخلفي الخاص بك إلى عرض مذهل. تُعرف معظم حدائق الزهور بأزهارها الجميلة ذات ألوان قوس قزح، لكن الزهور السوداء (أو السوداء تقريبًا) نادرة – وهذا ما يجعل هذا يبدو مثيرًا للاهتمام.
يعد هذا الاتجاه فرصة فريدة وجميلة للتعبير عن شخصيتك الفردية في أسرة الزهور الخاصة بك. سواء كنت ترغب في إضافة زنبق “Nightrider” كنبتة مميزة متباينة إلى حديقة ملونة، أو كنت تخطط لتحويل فراش الزهرة بالكامل إلى شاشة عرض داكنة – فمن المؤكد أنها ستكون قطعة محادثة لتجمعاتك الصيفية.
زراعة زنابق “Nightrider” لحديقتك المستوحاة من الطراز القوطي
تعتبر زنابق “Nightrider” الخيار الأمثل لحديقتك ذات الطابع القوطي إذا كنت تعيش في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. ازرع المصابيح في الربيع للحصول على أزهار بنفسجية جميلة وعميقة في أوائل الصيف. إنهم يعملون بشكل جيد تحت أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ويمكن أن يصل طولهم إلى ثلاثة أقدام. لضمان صحة نباتات الزنبق الخاصة بك، يجب عليك أيضًا التأكد من تصريف تربتها جيدًا، لأن المياه الراكدة يمكن أن تعزز المرض. يعد هذا الزنبق ذو الألوان العميقة إضافة رائعة لتحويل حديقتك إلى حديقة جميلة مستوحاة من الطراز القوطي. إنها ليست زهرة جميلة فحسب، بل إنها أيضًا نبات رائع للمبتدئين لأنها تتطلب صيانة منخفضة جدًا.
زنابق “Nightrider” هي نباتات معمرة، مما يعني أنها ستعود عامًا بعد عام مع الرعاية المناسبة. إذا كنت تعيش في الطرف الأكثر برودة من منطقة وزارة الزراعة الأمريكية، فيجب أن تفكر في تزويد هذه الزهور بالنشارة خلال فصل الشتاء. إنها تمثل إضافة جميلة إلى أي حديقة زهور، ليس فقط بسبب أزهارها المذهلة، ولكن أيضًا بسبب رائحتها الرائعة وتجذب مجموعة متنوعة من الملقحات.
إذا كنت ترغب في إنشاء حديقة مثيرة تحتوي فقط على زهور سوداء مذهلة، فهناك عدد قليل من الحدائق الأخرى التي يمكنك تجربتها. ازرع زهورًا أطول مثل نبات الخطمي “Nigra” (Alcea rosea “Nigra”) في الجزء الخلفي من سريرك، وزنابق “Nightrider” أمام نبات الخطمي، ثم نبات الخشخاش “بعد منتصف الليل” (Papaver somniferum “Midnight”) وزهور البتونيا “Black Velvet” (Petunia “Balpevac”) في المقدمة للحصول على تأثير تدريجي.