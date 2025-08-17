الزهرة الجميلة التي ستساعد

يمكن لأصغر المتسللين تحويل حديقة مزدهرة بسرعة إلى رقعة قاحلة. في حين أن الشامات والفئران متشابهة في المظهر ، فإن هذه المخلوقات الصغيرة تسبب كل منها نوعًا مختلفًا من الأضرار التي لحقت بساحتك. الشامات لا تضر النباتات مباشرة. بدلاً من ذلك ، يحفرون أنفاق عميقة تحت الأرض لتناول اليرقات والحشرات والديدان. يمكن للجحور الخاصة بهم اقتلاع النباتات ، وغالبًا ما تسببها في الجفاف. فولز هي القوارض التي تشبه الماوس. كما أنها تحصن تحت الأرض ، ولكن الفقرة هي الحيوانات العاشبة التي تتغذى على العشب والسيقان والجذور واللحاء. ثقوب المدخل بحجم كرة الجولف وجذور النباتات المليئة بعلامات لدغة هي علامة على أن فولز موجودة. تشير تلال الخلد ، والتلال المرتفعة للنفق ، والنباتات المثيرة للاقتلاع ، إلى إصابة الخلد.

زهرة واحدة يعتقد أنها تردع الشامات والفئران هي النرجس البري (النرجس الشعري). من خلال أزهارها المبهجة والزبد والأزهار البيضاء ، فإن زهور الربيع الشهيرة هذه ليست مجرد إضافة جميلة إلى حديقتك ، ولكنها طريقة طبيعية لصد الشامات المزعجة والفئران. من المصباح إلى جذعها إلى زهرةها ، تحتوي النرجس على قلويد يسمى ليكورين والذي يمكن أن يجعل حفر الثدييات مريضًا. مع مرور الوقت ، سوف يتسرب ليكورين في التربة المحيطة. أي شامات ودرج في حديقتك ستتعلم بسرعة تجنب تلك المنطقة. من المهم أن نلاحظ أن اللايكورين يمكن أن يسبب مرضًا في الحيوانات الأليفة ، وخاصة تلك التي تحب الحفر في الحديقة.