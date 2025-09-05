الزهرة الحلوة التي يجب أن تنموها لجذب الملقحات إلى فناءك عاجلاً

البازلاء الحلوة (lathyrus odoratus) هي الحولية ذات الرائحة الرائحة الحلوة مع أزهار حساسة على شكل جناح وجذعية نحيلة. إنها جميلة في باقات المقطوعة ، أو الحدائق ، أو في طريقها إلى أعلى من تعريشة. تم اكتشافهم في القرن السابع عشر في صقلية ، لقد وصلوا لترمز إلى مشاعر جميلة مثل الصداقة والامتنان. الأهم من ذلك ، على الرغم من ذلك ، فإن البازلاء الحلوة ستجلب النحل إلى فناءك.
يأتي البازلاء الحلوة في كل لون تقريبًا من قوس قزح ، وكل هذه الأشكال الزاهية تجعلها مصدرًا جذابًا للغذاء وواحدة من أفضل النباتات في حديقة الملقحات الخاصة بك. إنها سبحرات مبكرة ، تنفجر بالألوان والعطر من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. هذا التوقيت يجعلها خاصة المهم بالنسبة للملقحات ، لأن العديد من النباتات الأخرى في إمداداتها الغذائية لا تزال نائمة. إذا لم يتمكن النحل من العثور على الطعام عندما يخرج من السبات كل ربيع ، فلن ينجو. ومنذ ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، “يقدر بعض العلماء أن واحدًا من بين كل ثلاثة لدغات من الأطعمة التي نتناولها موجودة بسبب الملقحات للحيوانات مثل النحل” ، من الأهمية بمكان أن تكون الملقحات قادرة دائمًا على العثور على الطعام. تحقيقا لهذه الغاية ، يقدم البازلاء الحلوة ميزة أخرى. على عكس زهور الربيع الأخرى مثل الزنبق والمستضيف ، لا تأكل الغزلان البازلاء الحلوة ، مما يتركها وحدها حتى يستمتع بها الملقحات.
آلام البازلاء الحلوة المتزايدة
يمكن أن تكون البازلاء الحلوة مزاجية وتعرض للبراعم عندما لا تكون الظروف صحيحة فقط ، لذا فإن زراعتها بنجاح تعتمد على إتقان بعض الأساسيات. للمبتدئين ، البازلاء الحلوة لا تحب الحرارة. في الواقع ، إذا لم تكن راسخة ومزهرة بحلول الوقت ، فإن درجات الحرارة اليومية تقارب 80 درجة فهرنهايت في منطقتك ، فمن المحتمل أن تكون سببًا ضائعًا. إذا كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة غير معقولة التي تنبأ بها في منطقتك ، فيجب عليك سقي البازلاء الحلوة مقدمًا أو تحاول تزويدهم ببعض الظل. على الرغم من أنهم لا يحبون درجات الحرارة الدافئة ، إلا أن البازلاء الحلوة تحتاج إلى حوالي ست إلى ثماني ساعات من أشعة الشمس المباشرة كل يوم.
زرع البازلاء الحلوة في تربة رطبة ، ولكن يتم تخصيصها جيدًا. إنهم صعبون ، ومثل حوالي 1 بوصة من الماء في الأسبوع. إذا حصلوا على أكثر من هذا ، يمكن أن تصبح الجذور مشبعة وتعفن. إذا حصلوا على أقل ، فقد تتحول براعم الزهور الناشئة إلى اللون البني ، أو قد تبدأ الأوراق في الانخفاض. يعد استخدام مقياس الرطوبة إحدى الطرق للتأكد من أن مستويات المياه صحيحة. البازلاء الحلوة مثل التربة مع درجة الحموضة المحايدة. يمكنك قياس درجة الحموضة في التربة مع اختبار DIY. إن زرعها بطريقة تلبي هذه الاحتياجات سيشجع المزيد من الإزهار والسيقان الأقوى.
أين تنمو البازلاء الحلوة
يمكن أن يكون البازلاء العرق متسلقين رائعين ، حيث يصل طول بعض الأصناف إلى 10 أقدام. لديهم القليل من الأوتار التي تحب أن تنطلق في طريقهم وحول السياج أو تعريشة. نصيحة واحدة: تجنب استخدام أي معدن ، والذي يمكن أن يسخن في الشمس وحرق البازلاء الحلوة الرقيقة. بالنسبة لهذه الزهرة المحبة الباردة ، من الأفضل إرفاق البازلاء الحلوة بالتعريشة باستخدام سلسلة أو خيوط ، والتي تبقى أكثر برودة وتساعد على حماية المحلاق.
إذا كنت ترغب في زراعة البازلاء الحلوة في حاوية ، بدلاً من التربة مباشرة ، ابحث عن أصناف قزم ، والتي هي في الجذور ولن تنمو طولها. ومع ذلك ، ستحتاج إلى اختيار الغراس المناسب لمصنع البازلاء الحلو. من الناحية المثالية ، هذا وعاء كبير بعمق 16 بوصة على الأقل. لا تحتاج البازلاء الحلوة إلى هذه المساحة لأنظمة الجذر العميقة فحسب ، بل إن وعاء هذا الحجم يوفر أيضًا نبات البازلاء الحلو بعض الحماية من الحرارة ويساعد على الحفاظ على التربة على مستوى الرطوبة الأيمن.
أخيرًا ، قد يبدو الأمر غير بديهي ، لكن المفتاح لتشجيع البازلاء الحلوة على الاستمرار هو قطع أزهاره كل بضعة أيام ، قبل أن تبدأ قرون البذور في الظهور. يشجع هذا التردد على البازلاء الحلوة على إنفاق طاقته في صنع أزهار جديدة ، بدلاً من مجرد البذور. كملاحظة نهائية ، ولكنها مهمة ، كن على علم بأن البازلاء الحلوة جميلة وعطرة ومحبوبة من قبل الملقحات ، فإن بذورها يمكن أن تكون سامة للحيوانات الأخرى مثل الكلاب والقطط والخيول.