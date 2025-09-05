الزهرة الحلوة التي يجب أن تنموها لجذب الملقحات إلى فناءك عاجلاً

البازلاء الحلوة (lathyrus odoratus) هي الحولية ذات الرائحة الرائحة الحلوة مع أزهار حساسة على شكل جناح وجذعية نحيلة. إنها جميلة في باقات المقطوعة ، أو الحدائق ، أو في طريقها إلى أعلى من تعريشة. تم اكتشافهم في القرن السابع عشر في صقلية ، لقد وصلوا لترمز إلى مشاعر جميلة مثل الصداقة والامتنان. الأهم من ذلك ، على الرغم من ذلك ، فإن البازلاء الحلوة ستجلب النحل إلى فناءك.

يأتي البازلاء الحلوة في كل لون تقريبًا من قوس قزح ، وكل هذه الأشكال الزاهية تجعلها مصدرًا جذابًا للغذاء وواحدة من أفضل النباتات في حديقة الملقحات الخاصة بك. إنها سبحرات مبكرة ، تنفجر بالألوان والعطر من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. هذا التوقيت يجعلها خاصة المهم بالنسبة للملقحات ، لأن العديد من النباتات الأخرى في إمداداتها الغذائية لا تزال نائمة. إذا لم يتمكن النحل من العثور على الطعام عندما يخرج من السبات كل ربيع ، فلن ينجو. ومنذ ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، “يقدر بعض العلماء أن واحدًا من بين كل ثلاثة لدغات من الأطعمة التي نتناولها موجودة بسبب الملقحات للحيوانات مثل النحل” ، من الأهمية بمكان أن تكون الملقحات قادرة دائمًا على العثور على الطعام. تحقيقا لهذه الغاية ، يقدم البازلاء الحلوة ميزة أخرى. على عكس زهور الربيع الأخرى مثل الزنبق والمستضيف ، لا تأكل الغزلان البازلاء الحلوة ، مما يتركها وحدها حتى يستمتع بها الملقحات.