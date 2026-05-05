الزهرة الحمراء النابضة بالحياة التي تجذب الطيور الطنانة طوال الصيف والخريف

بالنسبة للعديد من البستانيين، يتم الاحتفال ببعض الإنجازات مثل إنشاء ملاذ للطيور الطنانة في فناء منزلهم. ففي النهاية، من منا لا يريد تشجيع زيارات هذه الطيور المحلية الصغيرة والجميلة؟ قد يبدو تعلم كيفية إنشاء حديقة الملقحات مهمة شاقة، ولكن ليس من الضروري أن تكون كذلك. كل ما عليك فعله حقًا هو زراعة نباتات ذات أزهار مليئة بالرحيق، مثل برج الجواهر المسمى بشكل مناسب (Echium Wildpretii). باستخدام هذا النهج، سوف تجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك وتزيد من المظهر البصري لبيئتك الخارجية.
للوهلة الأولى، قد لا تكون متأكدًا مما ستصنعه من برج المجوهرات الفريد من نوعه. ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: من المؤكد أنها ستجذب الانتباه في حديقتك بسيقانها الطويلة من الزهور الحمراء المذهلة. وليس فقط من البشر أيضًا. تجذب هذه النباتات المعمرة كل سنتين أو قصيرة العمر مجموعة متنوعة من الملقحات، بما في ذلك الطيور الطنانة. في الظروف المثالية، يمكن لبرج الجواهر، المعروف أيضًا باسم الأحمر أو بوغلوس تينيريفي، أن يصل ارتفاعه إلى 6 أقدام. يبدأ الازدهار في أواخر الربيع وينتهي في أوائل الصيف – على الرغم من أنه يمكن أن يزدهر حتى منتصف الخريف في بعض الأماكن. إنها نقطة جذب للحياة البرية بمجرد أن تنتقل إلى البذور أيضًا.
يعود موطن برج الجواهر إلى جزر الكناري، لذا فإن تقليد بيئته الطبيعية أمر ضروري إذا كنت تريده أن ينتج زهورًا وفيرة تجذب الطيور الطنانة. ولحسن الحظ، فإن هذا المصنع منخفض الصيانة نسبيًا. كلما قل الوقت الذي تقضيه في الاعتناء به، زاد الوقت المتاح لك للاستمتاع بالطيور الطنانة التي يجذبها.
كيفية زراعة برج الجواهر لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك
هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند زراعة برج من الجواهر لجذب الطيور الطنانة: ما هي منطقة النمو التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (والتي أنت فيها)؛ كمية ضوء الشمس التي تتلقاها. وكم يحتاج من الماء. برج الجواهر مقاوم للشتاء فقط في المنطقتين 9 و10؛ فهو يتطلب درجات حرارة معينة لتزدهر في الهواء الطلق. مع هذا النطاق الصغير، إلى جانب حقيقة أنه كل سنتين، سيتعين على معظم البستانيين زراعة النبات في حاوية كبيرة. بهذه الطريقة، يمكنك قضاء فصل الشتاء في برج المجوهرات الخاص بك في الداخل.
زهور برج الجواهر أفضل عندما تزرع في مكان مشمس بالكامل. إذا كان هدفك هو إعداد بوفيه مفتوح لزيارة الطيور الطنانة، فاختر مكانًا بدون أي ظل – مكان يتلقى ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس يوميًا. المناطق المواجهة للجنوب هي الأمثل ويجب تجنب المواقع المواجهة للشمال. نأمل أن يعني هذا أنه يمكنك عرض هذا النبات المذهل أمام الزوار من البشر أيضًا. لا تتوقع أي زهور في السنة الأولى؛ يزهر هذا النبات في عامه الثاني.
إذا كنت تبحث عن نباتات يمكن لشخص جديد في زراعة حدائق الملقحات أن ينموها بسهولة، فلا تنزعج من المظهر الفريد لبرج الجواهر. بعيدًا عن كونه محظورًا على الهواة، فإن هذا النبات القوي يعمل بشكل جيد في الظروف الشبيهة بالجفاف. في الواقع، إنه يفضلهم. وهذا يعني أنها ستبقى على قيد الحياة حتى لو نسيت سقيها في الموعد المحدد. إذا زرعتها في تربة جيدة التصريف ولم تتركها تجف تمامًا، فسوف تزدهر.