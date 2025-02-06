الزهرة الرائعة التي يجب أن بذورها في الداخل في فبراير لحديقة ربيع نابضة بالحياة

Nasturtiums (tropaeolum majus) هي واحدة من تلك الزهور الرائعة التي ستضيف حيوية هائلة إلى حديقة الربيع الخاصة بك. سيبدأون في الازدهار في أواخر الربيع في المناطق الأكثر دفئًا ويملأون فناءك بوفرة من الزهور البهيجة طوال الصيف. في معظم المناطق ، سوف ينموون بسعادة كسنوية ، بينما في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ، يمكنهم البقاء على قيد الحياة كمعمرة. بصرف النظر عن كونك جميلًا وإضافة لون إلى حديقتك ، فإن Nasturtiums مفيدة جدًا أيضًا. أنها تجذب الملقحات بأعداد كبيرة والأوراق والزهور صالحة للأكل. يتم الحفاظ على قرون البذور الخضراء بشكل شائع في محلول الخل كبديل للكبر. إن بدء هذه البذور في الداخل في فبراير هو أسهل طريقة للحصول على الأزهار الأولى. تنبت البذور بسرعة وستكون نباتاتك جاهزة لزرع بمجرد انتهاء خطر الصقيع. في الواقع ، فإن Nasturtiums هي واحدة من أفضل الزهور التي يمكن للبستانيين المبتدئين أن ينموها بسهولة من البذور.

تحتوي هذا النوع على أزهار تتراوح بين اللون الأصفر إلى البرتقالي القزحي ، ولكن هناك العديد من الهجينة والأصناف المتوفرة الآن بألوان زهرية باللون الأحمر والكريمة أيضًا. ستجد أيضًا أن هناك أصنافًا ستنمو في شكل بوش بينما يحب الآخرون أن يتدربوا على طول الأرض ، أو أسفل الحائط ، أو السياج ، أو حتى على أي شيء آخر في الحديقة ، إذا سمحت لهم بذلك. يمكن لهذه النباتات أن تتسم بنفسها بشكل نشط من خلال الفناء الخاص بك ، لذلك بمجرد أن تنمو ، قد تتفاجأ برؤيتهم يخرجون مرة أخرى سنة بعد عام.