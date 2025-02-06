الزهرة الرائعة التي يجب أن بذورها في الداخل في فبراير لحديقة ربيع نابضة بالحياة

Nasturtiums (tropaeolum majus) هي واحدة من تلك الزهور الرائعة التي ستضيف حيوية هائلة إلى حديقة الربيع الخاصة بك. سيبدأون في الازدهار في أواخر الربيع في المناطق الأكثر دفئًا ويملأون فناءك بوفرة من الزهور البهيجة طوال الصيف. في معظم المناطق ، سوف ينموون بسعادة كسنوية ، بينما في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11 ، يمكنهم البقاء على قيد الحياة كمعمرة. بصرف النظر عن كونك جميلًا وإضافة لون إلى حديقتك ، فإن Nasturtiums مفيدة جدًا أيضًا. أنها تجذب الملقحات بأعداد كبيرة والأوراق والزهور صالحة للأكل. يتم الحفاظ على قرون البذور الخضراء بشكل شائع في محلول الخل كبديل للكبر. إن بدء هذه البذور في الداخل في فبراير هو أسهل طريقة للحصول على الأزهار الأولى. تنبت البذور بسرعة وستكون نباتاتك جاهزة لزرع بمجرد انتهاء خطر الصقيع. في الواقع ، فإن Nasturtiums هي واحدة من أفضل الزهور التي يمكن للبستانيين المبتدئين أن ينموها بسهولة من البذور.
تحتوي هذا النوع على أزهار تتراوح بين اللون الأصفر إلى البرتقالي القزحي ، ولكن هناك العديد من الهجينة والأصناف المتوفرة الآن بألوان زهرية باللون الأحمر والكريمة أيضًا. ستجد أيضًا أن هناك أصنافًا ستنمو في شكل بوش بينما يحب الآخرون أن يتدربوا على طول الأرض ، أو أسفل الحائط ، أو السياج ، أو حتى على أي شيء آخر في الحديقة ، إذا سمحت لهم بذلك. يمكن لهذه النباتات أن تتسم بنفسها بشكل نشط من خلال الفناء الخاص بك ، لذلك بمجرد أن تنمو ، قد تتفاجأ برؤيتهم يخرجون مرة أخرى سنة بعد عام.
كيف تبدأ بذور ناستورتيوم في الداخل
لبدء هذه الجمال الصغير في الداخل ، يمكنك إما شراء بعض البذور أو فقط جمعها من النباتات التي يزرعها الأصدقاء أو الجيران – بإذن ، بالطبع! هذه بالتأكيد بذور يجب أن تحصد من حديقتك وإعادة زراعة لأنها سهلة النمو. بمجرد حصولك على بعض قرون البذور الصغيرة ، قم بتشغيلها في كيس ورقي أو حاوية أخرى مناسبة لإنهاء التجفيف. عندما يحين الوقت لبدءهم في الداخل ، قم بإعداد بعض الأواني الصغيرة أو صواني الشتلات عن طريق ملؤها إما بتربة أو مزيج من البذور. هذه النباتات ليست خاصة بخصوص أنواع التربة وستنمو في أي وسيلة تقريبًا ، طالما أنها مصنوعة جيدًا. من الناحية المثالية ، إذا كنت تزرع بذورك في فبراير ، فسيكون لديهم متسع من الوقت للنمو والاستعداد للزراعة بعد آخر تاريخ الصقيع.
إذا كانت البذور الخاصة بك صعبة للغاية وجافة ، فامعانها في الماء بين عشية وضحاها لأن هذا سيخفف من معطف البذور الخارجي ويساعدهم على الانتشار بشكل أسرع. بذور أكثر نعومة لم تجمعها مؤخرًا ، لا ينبغي أن تحتاج إلى نقع لأنها ستنبت بسرعة كبيرة. عندما تزرع بذورك ، قم بتغطيتها بنحو نصف بوصة من التربة لأنها تحتاج إلى الظلام لتنبت. ضع أوانيك في مكان دافئ ، مثل النافذة المشمسة ، ويجب أن ترى دليلًا على النمو في غضون حوالي 10 أيام. هذه البذور تحتاج إلى درجات حرارة دافئة فوق 65 درجة فهرنهايت لتنبت بشكل جيد.
زراعة شتلاتك في الحديقة
تذكر أن تصلب شتلاتك تدريجياً على مدار بضعة أيام قبل زراعتها في الهواء الطلق. قد يعانون قليلاً من صدمة الزرع لأن لديهم جذرًا هشًا لا يحب أن يزعجهم. هذا يعني أنها قد تبدو ذبلًا إلى حد ما عند زرعها أولاً ، لكن لا تقلق ، لأنها يجب أن تنعش وتبدو صحية مرة أخرى في غضون يوم أو يومين. بدلاً من ذلك ، قد ترغب في إنشاء أواني بداية البذور الخاصة بك من Papier-MyChé أو باستخدام أنابيب الأنسجة المرحاض من الورق المقوى. يمكن بعد ذلك زرعها مباشرة في الحديقة دون إزعاج جذور نباتاتك الصغيرة وسوف تنهار مع مرور الوقت لتغذية التربة.
نظرًا لأن هذه الأشياء المفضلة في الحديقة سهلة النمو من البذور ، يمكنك أن تكون مبدعًا بعض الشيء وتجربة بعض الأصناف الأحدث مثل “جوهرة الكرز الوردية” التي تحتوي على أزهار روز شبه مزدوجة ، أو هجينة “بصيص مزدوج” مع عبقها زهرة زهرة في ظلال من الذهب والزعيم والأحمر والبرتقالي. هذه ستبدو رائعة في سلال معلقة. لشيء رائع حقًا ، ماذا عن “Flor Flame” الذي يحتوي على أزهار ذات لون ثنائي الأزهار المذهل بألوان مختلفة من الأصفر والأحمر.