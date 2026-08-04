الزهرة الزرقاء التي يجب زراعتها في شهر أغسطس للحصول على حديقة ربيعية جميلة

إن عمل البستاني الجيد لا ينتهي أبدًا، حتى ونحن نقترب من نهاية الصيف. في الواقع، يمكنك أن تمنح نفسك دفعة إذا بدأت التخطيط لحديقة العام المقبل الآن. يعد شهر أغسطس وقتًا ممتازًا لبدء بعض النباتات استعدادًا لموسم النمو القادم. يعد Cineraria (Pericallis x hybrida) خيارًا رائعًا لمحبي الأزهار الزرقاء الرائعة. إذا قمت بزراعتها الآن، يمكنك الاستمتاع بأزهارها الجميلة في أوائل الربيع.

Cineraria – المعروف أيضًا باسم cineraria بائع الزهور – هو نبات عشبي معمر يتميز بأزهار تشبه الأقحوان في مجموعة من الألوان بما في ذلك اللون الأزرق. يصل طوله عادةً إلى حوالي 12 إلى 18 بوصة وعرضه. هذا النبات مناسب في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. ومع ذلك، يمكن أن ينمو كنباتات سنوية خارج هذه المناطق ويعمل أيضًا كنباتات منزلية مشرقة عند إبقائه في الداخل.

يعد هذا النبات منخفض الصيانة نسبيًا أحد أفضل الزهور التي يمكن زراعتها في أغسطس لحديقة ربيعية جميلة. على الرغم من أنه يمكنك زراعة هذه الزهور في أوقات مختلفة على مدار العام، فمن الأفضل زراعتها في أواخر الصيف إذا كنت تهدف إلى إزهار أواخر الشتاء وأوائل الربيع. لحسن الحظ، هذه الجمالات ليست صعبة النمو من البذور. ضع في اعتبارك أن اختيار البذور الصحيحة أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بزراعة نبات رماد الجثث. كما ذكرنا سابقًا، تأتي هذه الزهور في مجموعة متنوعة من الألوان، وإذا كنت تأمل في الحصول على مظهر محدد، فسوف تشعر بخيبة أمل شديدة إذا لم تقم باختيار المجموعة المناسبة. إذا كنت تأمل في زراعة زهور زرقاء مذهلة، فاختر مجموعة متنوعة مثل Pericallis ‘Senetti Super Blue’ أو ‘Senetti Blue Bicolor’.