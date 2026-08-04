الزهرة الزرقاء التي يجب زراعتها في شهر أغسطس للحصول على حديقة ربيعية جميلة

إن عمل البستاني الجيد لا ينتهي أبدًا، حتى ونحن نقترب من نهاية الصيف. في الواقع، يمكنك أن تمنح نفسك دفعة إذا بدأت التخطيط لحديقة العام المقبل الآن. يعد شهر أغسطس وقتًا ممتازًا لبدء بعض النباتات استعدادًا لموسم النمو القادم. يعد Cineraria (Pericallis x hybrida) خيارًا رائعًا لمحبي الأزهار الزرقاء الرائعة. إذا قمت بزراعتها الآن، يمكنك الاستمتاع بأزهارها الجميلة في أوائل الربيع.
Cineraria – المعروف أيضًا باسم cineraria بائع الزهور – هو نبات عشبي معمر يتميز بأزهار تشبه الأقحوان في مجموعة من الألوان بما في ذلك اللون الأزرق. يصل طوله عادةً إلى حوالي 12 إلى 18 بوصة وعرضه. هذا النبات مناسب في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. ومع ذلك، يمكن أن ينمو كنباتات سنوية خارج هذه المناطق ويعمل أيضًا كنباتات منزلية مشرقة عند إبقائه في الداخل.
يعد هذا النبات منخفض الصيانة نسبيًا أحد أفضل الزهور التي يمكن زراعتها في أغسطس لحديقة ربيعية جميلة. على الرغم من أنه يمكنك زراعة هذه الزهور في أوقات مختلفة على مدار العام، فمن الأفضل زراعتها في أواخر الصيف إذا كنت تهدف إلى إزهار أواخر الشتاء وأوائل الربيع. لحسن الحظ، هذه الجمالات ليست صعبة النمو من البذور. ضع في اعتبارك أن اختيار البذور الصحيحة أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بزراعة نبات رماد الجثث. كما ذكرنا سابقًا، تأتي هذه الزهور في مجموعة متنوعة من الألوان، وإذا كنت تأمل في الحصول على مظهر محدد، فسوف تشعر بخيبة أمل شديدة إذا لم تقم باختيار المجموعة المناسبة. إذا كنت تأمل في زراعة زهور زرقاء مذهلة، فاختر مجموعة متنوعة مثل Pericallis ‘Senetti Super Blue’ أو ‘Senetti Blue Bicolor’.
كيفية زراعة ورعاية نبات الجيناريا الأزرق
بمجرد حصولك على البذور، يمكنك أن تبدأ في زرعها بالداخل في شهر أغسطس. ستحتاج إلى أوعية صغيرة أو صينية مملوءة بتربة جيدة التصريف. اضغط على البذور الخاصة بك على سطح التربة. يجب أن تكون مكشوفة قليلاً حتى يساعد الضوء في الإنبات. قم برش التربة واستمر في القيام بذلك مع نمو الشتلات. يجب أن تبدأ في التبرعم خلال 14 إلى 21 يومًا تقريبًا. قم بتخفيف الشتلات الصغيرة والأضعف. يمكنك زراعة الشتلات الأكثر نجاحًا بمجرد ظهور أوراقها الحقيقية. إذا كنت ستحتفظ بنبات السيناريا كنبات منزلي، فاختر أصيصًا أصغر. إنهم يميلون إلى تقديم أفضل الأزهار في الداخل إذا كانت مرتبطة بالجذر قليلاً.
تأكد من إنشاء عمليات زرع الأعضاء الخاصة بك في تربة رطبة جيدة التصريف. هذا النبات ليس انتقائيًا جدًا فيما يتعلق بقوام التربة، ويناسب البيئات الرملية أو الطينية بشكل جيد. فقط تأكد من عدم تجمع الماء كثيرًا عند أقدام النبات. تتطلب Cineraria درجة حرارة تتراوح من 60 إلى 70 درجة فهرنهايت خلال النهار لتزدهر. كما أنها تميل إلى النمو بشكل أفضل في الرطوبة المعتدلة. حدد مكانًا يوفر ظلًا جزئيًا مع ضوء الشمس المباشر المحدود. إن وضع نباتاتك في الأرض الآن سيساعدها على تطوير جذور قوية قبل انخفاض درجات الحرارة. من هنا، من السهل جدًا العناية بهذه النباتات. توقع الإزهار في أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع. حافظ على رطوبة التربة ولكن لا تغمرها. يمكنك تغذية نباتك بأسمدة متوازنة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع للحصول على أوراق الشجر المورقة والأزهار الرائعة. استمتع بزهور السينيراريا الخاصة بك لفترة أطول عن طريق قطع الأزهار المستهلكة.