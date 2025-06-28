الزهرة الشائعة التي لن تريدها في فناءك إذا كنت تحاول إبعاد الغزلان

عند تحديد ما يجب زرعه في حديقة الزهور الخاصة بك ، فإن الأزاليس (Rhododendron spp.) هو خيار شجيرات البيان ذات الألوان الزاهية التي ستضيف شيئًا مميزًا إلى أي مساحة خارجية. ومع ذلك ، قد ترغب في التفكير مرتين قبل إضافة هذه النباتات إلى حديقتك إذا كان لديك مشكلة في الغزلان. في حين أن الغزلان البرية يمكن أن تضيف لمسة من النزوة إلى الحدائق الخاصة بك ، إلا أنها تحب أن تتغلب على شجيرات الأزاليا – حتى تناول الأوراق مباشرة إلى السيقان ، والتي يمكن أن تؤدي إلى شجيرات عارية. أحب الغزلان بشكل خاص نمو الزهور الجديد الذي يحدث في أشهر الربيع والصيف ، لأن هذا هو الطعام الغني بالمغذيات لهؤلاء الحيوانات العاشبة الرعي.
هذا هو ما يجعل شجيرات أزاليا خيارًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للبستاني على أمل الاستمتاع بأزهار الربيع المشرقة في أزاليا وأوراق الشجر الحمراء البرتقالية. بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد اكتشاف الغزلان أو اثنين من مصدر المغذيات مثل شجيرة الأزالية ، لن ينسوا ذلك ، ومن المرجح أن يعودوا حتى يتم تناول جميع الأزهار وأوراق الشجر ، مما قد يؤدي إلى أضرار شديدة شجيرك.
كيف تبقي الغزلان خارج الفناء الخاص بك
على الرغم من أن الأزاليس ، على وجه الخصوص ، عبارة عن مصانع تعاقد الغزلان ، هناك العديد من الأزهار التي يمكنها تحمل سكان الغزلان المحليين-وحتى بعض النباتات التي تحافظ على الغزلان. Peonies (Paeonia) ، Rhubarb (Rheum X Hybridum) ، والياسمين (Jasminum) هي ثلاث نباتات تميل إلى الابتعاد من ، إلى جانب Lilac (Syringa vulgaris) ، Summer Snapdragon (Angelonia Angustifolia) ، و Lavender (Lavandula). هذه توفر ألوانًا وروائحًا مماثلة ولذيذة لألوان الأزالية دون جذب أي من هؤلاء الرعاة غير المرغوب فيها.
ومع ذلك ، إذا كان الأزاليس ضروريًا في حديقتك ، وكنت تعيش في منطقة مرفوعة من الغزلان ، فهناك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تنفيذها للحفاظ على الشجيرات خالية من القلائم. تعتبر الأسوار خيارًا جيدًا ، حيث يمكن أن تحافظ على الغزلان والآفات الأخرى من الفناء. خلاف ذلك ، يمكنك تجربة البخاخات طارد الغزلان ، أو زراعة الشجيرات القريبة من منزلك لأن الشجيرات أقل عرضة للتلف عندما تكون أقرب إلى النشاط البشري. سواء اخترت أن تغلب على شجيرات Azalea الخاصة بك ، أو التخلي عن زرعها تمامًا ، فإن اختيار النباتات المناسبة لحديقتك هو أفضل طريقة لإعدادك لنجاح الإبهام الخضراء على المدى الطويل. على الرغم من أن الأزاليس هو خيار مذهل ، إلا أن هناك الكثير من الإزهار الأخرى الجميلة ولن تؤدي إلى أضرار من الغزلان في وقت لاحق أسفل الخط.