الزهرة الشائعة التي لن تريدها في فناءك إذا كنت تحاول إبعاد الغزلان

عند تحديد ما يجب زرعه في حديقة الزهور الخاصة بك ، فإن الأزاليس (Rhododendron spp.) هو خيار شجيرات البيان ذات الألوان الزاهية التي ستضيف شيئًا مميزًا إلى أي مساحة خارجية. ومع ذلك ، قد ترغب في التفكير مرتين قبل إضافة هذه النباتات إلى حديقتك إذا كان لديك مشكلة في الغزلان. في حين أن الغزلان البرية يمكن أن تضيف لمسة من النزوة إلى الحدائق الخاصة بك ، إلا أنها تحب أن تتغلب على شجيرات الأزاليا – حتى تناول الأوراق مباشرة إلى السيقان ، والتي يمكن أن تؤدي إلى شجيرات عارية. أحب الغزلان بشكل خاص نمو الزهور الجديد الذي يحدث في أشهر الربيع والصيف ، لأن هذا هو الطعام الغني بالمغذيات لهؤلاء الحيوانات العاشبة الرعي.

هذا هو ما يجعل شجيرات أزاليا خيارًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للبستاني على أمل الاستمتاع بأزهار الربيع المشرقة في أزاليا وأوراق الشجر الحمراء البرتقالية. بالإضافة إلى ذلك ، بمجرد اكتشاف الغزلان أو اثنين من مصدر المغذيات مثل شجيرة الأزالية ، لن ينسوا ذلك ، ومن المرجح أن يعودوا حتى يتم تناول جميع الأزهار وأوراق الشجر ، مما قد يؤدي إلى أضرار شديدة شجيرك.