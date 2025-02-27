الزهرة الشعبية التي يجب أن تنمو من البذور وعدم الشراء كإلحاح

من بين جميع الآلاف من الزهور في العالم ، يمكن التعرف على أحدهم تقريبًا: عباد الشمس (Helianthus annuus). مع السيقان الشاهقة ، بتلات صفراء زاهية ، والبذور اللذيذة ، عباد الشمس هي إضافة كلاسيكية إلى أي حديقة. إذا كنت تخطط لتنمية عباد الشمس هذا العام ، فيجب أن تبدأ بالبذور بدلاً من الشتلات ، وفقًا لمحرر حديقة House Digest و Tiffany Selvey في House Digest و Tiffany Selvey.

يمكن أن يكون النمو من البذور مخيفًا نظرًا لوجود فرصة لا تنبت البذور أو تزدهر ، في حين أن بعض الأعمال قد تم بالفعل من أجلك. يتم ضمان أن تكون الشتلات عالية الجودة صحية للغاية وهي في طريقها إلى مرحلة النضج (والتي توفر الوقت أيضًا). ومع ذلك ، هناك إيجابيات وسلبيات لكلا الطريقتين ، وفي النهاية ، يعتمد الخيار الأفضل على تفضيلات النبات المتزايدة ، وليس لك. من خلال فهم متى تستخدم البذور مقابل الشتلات ، يمكنك زيادة فرص النجاح والعمل بشكل أكبر في حديقتك.

عباد الشمس هي واحدة من العديد من الزهور التي تميل إلى القيام بعمل أفضل عندما تقوم بتوجيه البذور في حديقتك بدلاً من شراء الشتلات أو بدء البذور في الداخل. قد يكون هناك بعض السيناريوهات المحدودة التي يكون فيها شراء شتلات عباد الشمس جديرة بالاهتمام ، لكن “بشكل عام ، لا يمكنني التفكير في أي فوائد لشراء أو زرع الشتلات” ، أوضح سيلفي حصريًا للبيوت دايجست. من ناحية أخرى ، هناك امتيازات لزراعة عباد الشمس من البذور.