الزهرة الشعبية التي يجب أن تنمو من البذور وعدم الشراء كإلحاح

من بين جميع الآلاف من الزهور في العالم ، يمكن التعرف على أحدهم تقريبًا: عباد الشمس (Helianthus annuus). مع السيقان الشاهقة ، بتلات صفراء زاهية ، والبذور اللذيذة ، عباد الشمس هي إضافة كلاسيكية إلى أي حديقة. إذا كنت تخطط لتنمية عباد الشمس هذا العام ، فيجب أن تبدأ بالبذور بدلاً من الشتلات ، وفقًا لمحرر حديقة House Digest و Tiffany Selvey في House Digest و Tiffany Selvey.
يمكن أن يكون النمو من البذور مخيفًا نظرًا لوجود فرصة لا تنبت البذور أو تزدهر ، في حين أن بعض الأعمال قد تم بالفعل من أجلك. يتم ضمان أن تكون الشتلات عالية الجودة صحية للغاية وهي في طريقها إلى مرحلة النضج (والتي توفر الوقت أيضًا). ومع ذلك ، هناك إيجابيات وسلبيات لكلا الطريقتين ، وفي النهاية ، يعتمد الخيار الأفضل على تفضيلات النبات المتزايدة ، وليس لك. من خلال فهم متى تستخدم البذور مقابل الشتلات ، يمكنك زيادة فرص النجاح والعمل بشكل أكبر في حديقتك.
عباد الشمس هي واحدة من العديد من الزهور التي تميل إلى القيام بعمل أفضل عندما تقوم بتوجيه البذور في حديقتك بدلاً من شراء الشتلات أو بدء البذور في الداخل. قد يكون هناك بعض السيناريوهات المحدودة التي يكون فيها شراء شتلات عباد الشمس جديرة بالاهتمام ، لكن “بشكل عام ، لا يمكنني التفكير في أي فوائد لشراء أو زرع الشتلات” ، أوضح سيلفي حصريًا للبيوت دايجست. من ناحية أخرى ، هناك امتيازات لزراعة عباد الشمس من البذور.
لماذا تزايد عباد الشمس من البذور هو خيار أفضل
وقال تيفاني سيلفي لـ House Digest على وجه الحصر: “قد لا يكون هذا خطأً كبيراً ، ولكن نادراً ما تكون عباد الشمس النامية من الشتلات ناجحة”. “كما يوحي اسمهم ، فإن عباد الشمس هي عشاق الشمس ، ويحتاجون إلى أن تنمو هذه البيئة الدافئة المشرقة. إنها ببساطة ليست حالة يمكن تكرارها حقًا في الداخل.” عباد الشمس هي أيضًا مزارعون سريعون يفضلون عدم إزعاج جذورهم – وهو سبب آخر هو أنه من الأفضل أخذ عملية الزرع من المعادلة تمامًا. وقال سيلفي: “عندما يزرعون مباشرة في الأرض ، يبدأون في تطوير سيبيات قوية من اللحظة التي ينبتون فيها ، وليس هناك حاجة لتأقلمهم ببطء إلى الهواء الطلق”.
الاعتبار الرئيسي الآخر هو التكلفة والتوافر. أشار سيلفي إلى أن بذور عباد الشمس متوفرة على نطاق واسع بتكلفة منخفضة للغاية في أي متاجر تجزئة للغذاء أو البستنة تقريبًا ، مما يسمح لك بزرع صفوف من عباد الشمس مقابل الدولار تقريبًا. على النقيض من ذلك ، يصعب العثور على شتلات عباد الشمس ويمكن أن تكلف في نطاق من 6 إلى 9 دولارات أو نحو ذلك – وهذا فقط لمصنع فردي واحد. نظرًا لأن هذه الشتلات ليست أكثر عرضة لتزدهر من نظرائها المزروعة بالبذور ، فإن الأمر لا يستحق هذا الاستثمار الثمن. السيناريو الوحيد الذي قاله سيلفي قد يعمل الشتلات هو إذا كنت تبحث عن نوع متخصص من عباد الشمس ، مثل مجموعة متنوعة من القزم التي لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر.
كيفية توجيه زرع عباد الشمس للحصول على أفضل النتائج
لا يصعب نمو عباد الشمس من البذور. كمصنع أصلي لأمريكا الشمالية ، فإنهم ليسوا متعصبين بشأن نوع التربة أو الرقم الهيدروجيني ولا يحتاجون إلى سقي متكرر. ما يحتاجونه ، مما لا يثير الدهشة ، هو الكثير من أشعة الشمس. اختر بقعة مع ستة إلى ثماني ساعات من أشعة الشمس المباشرة يوميًا. كما أنهم يحتاجون إلى مساحة كبيرة لتمتد – اعتمادًا على التنوع ، يمكن أن تنمو عباد الشمس عدة أقدام ولديها جذور الصنبور الطويلة. زرع كل بذرة 6 بوصات عن بعضها واترك حوالي 30 بوصة بين كل صف للسماح بالنمو في المستقبل. نظرًا لأن بذور عباد الشمس ميسورة التكلفة ، يمكنك أيضًا زراعة بذور متعددة وتخفيفها لاحقًا للحفاظ على أقوى الأفراد. زرع بعد الصقيع في الربيع الماضي واستمتع بزهر حتى منتصف إلى أواخر الصيف.
وفقًا لـ Selvey ، فإن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها عند زراعة عباد الشمس من البذور تنطلق من الآفات. وقالت تيفاني سيلفي لـ House Digest في مقابلتها الحصرية: “الطيور مغرمة بشكل خاص ببذور عباد الشمس ، وكذلك السناجب”. للتأكد من أن بذورك تصل إلى مرحلة الإنبات ، أوصت سيلفي ، “يمكن أن يساعد زراعة البذور في العمق المدرج على الحزمة وتغطية المنطقة بطبقة رقيقة من القش في حماية تلك البذور من الحياة البرية الجائعة.”