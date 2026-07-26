الزهرة الصفراء على شكل البوق التي لا تستطيع الطيور الطنانة مقاومتها

تعتبر الطيور الطنانة، بأجسادها الرائعة ذات الألوان الجواهرية وأجنحتها السريعة الوامضة، مخلوقات رائعة لزيارة أي عقار. ومع ذلك، ليس من السهل دائمًا جذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك أو حديقتك نظرًا لحذرهم من الحيوانات المفترسة وحاجتهم للكثير من الأطعمة عالية الطاقة لإبقائهم على قيد الحياة. لكن إذا كنت متأكدًا نسبيًا من أن حديقتك هي مكان آمن لتواجد الطيور الطنانة، فيمكنك جذبها عن طريق زراعة الزهور المناسبة فقط. وعلى وجه التحديد، النبات الساحر الذي يشبه الأدغال والمعروف باسم بنستيمون الصنوبر.
في حين أن النبات يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، نود التركيز على Penstemon pinifolius “Mersea Yellow”، و Penstemon pinifolius “Magdalena Sunshine”، وكلاهما يتميز بزهور أنبوبية ذات ظل أصفر ساطع، وهو اللون الذي يمكن أن يكون جذابًا للطيور الطنانة. اختيار هذا النبات المزهر الجميل والكثيف لا يعني إنفاق الكثير من الوقت والطاقة في صيانة حديقتك أيضًا. وذلك لأن نبات الصنوبر – الذي سمي بهذا الاسم بسبب أوراقه الطويلة الرفيعة التي تشبه إبر الصنوبر – مقاوم للجفاف وليس عرضة بشكل خاص للأمراض أو الآفات، مما يجعله خيارًا جيدًا لا يحتاج إلى صيانة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مضغوط نسبيًا، حيث يصل ارتفاعه إلى حوالي 10 بوصات فقط، وعرضه أكبر قليلاً، لذا فهو مناسب لمختلف البيئات بما في ذلك الحدائق الصخرية والحاويات والحدود. لا داعي للقلق أيضًا بشأن جودة أو درجة حموضة تربة النبات، حيث أن نبات الصنوبر قابل للتكيف مع أنواع التربة المختلفة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في زراعة هذا النبات الساحر ذو الألوان الزاهية خصيصًا لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك، فهناك بعض النصائح الأساسية المتعلقة بالنمو والتي قد يكون من المفيد معرفتها.
زراعة نبات الصنوبر الأصفر لجذب الطيور الطنانة
ينمو نبات Pinleaf penstemon بشكل أفضل في المناطق من 4 إلى 9 حيث توجد تربة جيدة التصريف ولا تحتوي على الكثير من الرطوبة، مما يعكس موائله الطبيعية من المنحدرات الصخرية في الولايات الجافة والقاحلة مثل أريزونا ونيو مكسيكو. لذلك، في حديقتك الخاصة، ابحث عن مكان يحصل على ضوء الشمس الكامل وليس عرضة للفيضانات.
هذه ليست نباتات معمرة تعمل بشكل جيد في التربة الرطبة والمبللة. إذا كانت تربتك بهذه الجودة، اقلبها وأضف المزيد من الحصى أو الرمل لتحسين الصرف. سيمنع هذا النبات من التقزم بسبب غمر التربة بالمياه وبالتالي أقل جاذبية للطيور الطنانة والملقحات الأخرى. تأكد من زراعة هذا النبات الساحر أمام حوض الزهور أو الحديقة الصخرية بحيث تكون أزهاره مرئية للملقحات التي يجذبها، ولا تعيقها النباتات الطويلة.
بمجرد العثور على مكان جيد التصريف في حديقتك أو إنشاءه، قم بزراعة نباتات بنستيمون ذات أوراق الصنوبر الصفراء بعمق حوالي 6 بوصات وحوالي 1 أو 1 قدم من بعضها البعض لمنحها مساحة كافية للانتشار قليلاً. ثم قم بتغطيتها بالتربة وسقيها جيدًا. إن إعطاء هذا النبات الكثير من الماء خلال موسمه الأول – حوالي مرتين في الأسبوع – سيساعده على الاستقرار ويساعد زهوره على النمو جيدًا من يونيو إلى أغسطس، وبالتالي يجذب الطيور الطنانة طوال الموسم.
ومع ذلك، بعد الموسم الأول، سوف تحتاج إلى كميات أقل من المياه وستفضل بشكل عام بيئة أكثر جفافًا عندما تصبح أكثر نضجًا. (تذكر أن النبات يتحمل الجفاف.) للتأكد من أن نبات نبات الصنوبر الخاص بك يستضيف أكبر عدد ممكن من الأزهار التي تجذب الطيور الطنانة، تأكد من إزالة الزهور الميتة لأن ذلك سيشجع النبات على التركيز على النمو أكثر.