الزهرة الصفراء على شكل البوق التي لا تستطيع الطيور الطنانة مقاومتها

تعتبر الطيور الطنانة، بأجسادها الرائعة ذات الألوان الجواهرية وأجنحتها السريعة الوامضة، مخلوقات رائعة لزيارة أي عقار. ومع ذلك، ليس من السهل دائمًا جذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك أو حديقتك نظرًا لحذرهم من الحيوانات المفترسة وحاجتهم للكثير من الأطعمة عالية الطاقة لإبقائهم على قيد الحياة. لكن إذا كنت متأكدًا نسبيًا من أن حديقتك هي مكان آمن لتواجد الطيور الطنانة، فيمكنك جذبها عن طريق زراعة الزهور المناسبة فقط. وعلى وجه التحديد، النبات الساحر الذي يشبه الأدغال والمعروف باسم بنستيمون الصنوبر.

في حين أن النبات يأتي في مجموعة متنوعة من الألوان، نود التركيز على Penstemon pinifolius “Mersea Yellow”، و Penstemon pinifolius “Magdalena Sunshine”، وكلاهما يتميز بزهور أنبوبية ذات ظل أصفر ساطع، وهو اللون الذي يمكن أن يكون جذابًا للطيور الطنانة. اختيار هذا النبات المزهر الجميل والكثيف لا يعني إنفاق الكثير من الوقت والطاقة في صيانة حديقتك أيضًا. وذلك لأن نبات الصنوبر – الذي سمي بهذا الاسم بسبب أوراقه الطويلة الرفيعة التي تشبه إبر الصنوبر – مقاوم للجفاف وليس عرضة بشكل خاص للأمراض أو الآفات، مما يجعله خيارًا جيدًا لا يحتاج إلى صيانة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مضغوط نسبيًا، حيث يصل ارتفاعه إلى حوالي 10 بوصات فقط، وعرضه أكبر قليلاً، لذا فهو مناسب لمختلف البيئات بما في ذلك الحدائق الصخرية والحاويات والحدود. لا داعي للقلق أيضًا بشأن جودة أو درجة حموضة تربة النبات، حيث أن نبات الصنوبر قابل للتكيف مع أنواع التربة المختلفة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في زراعة هذا النبات الساحر ذو الألوان الزاهية خصيصًا لجذب الطيور الطنانة إلى حديقتك، فهناك بعض النصائح الأساسية المتعلقة بالنمو والتي قد يكون من المفيد معرفتها.