الزهرة الغريبة الجميلة التي ستجعل الحدائق الساحلية بارزة

بين الرياح والملح ، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور على نباتات مزهرة يمكن أن تزدهر بالقرب من الساحل. لحسن الحظ ، يمكن للمزارعين في المناطق الساحلية مع فصول الشتاء الدافئة الاستمتاع بـ Alstroemeria المذهلة. في بعض الأحيان تسمى الزنابق البيروفية ، هذه الزهور الجميلة هي خيارات مثالية للبستانيين الذين يتطلعون إلى إضافة ألوان زاهية وأشكال مميزة إلى حديقتهم. نظرًا لأنهم يزدهرون من أواخر الربيع حتى السقوط في العديد من المناطق ، فهي خيار ممتاز لتوفير لون طويل الأمد ، بالإضافة إلى علاج لطيور الطنان وغيرها من الملقحات.
يأتي Alstroemerias في مجموعة من الألوان ، من الزهور البرتقالية المذهلة إلى الأرجوانيين الجريئين ، لذلك يجب أن يكون العثور على البعض الذي يتطابق مع نظام الألوان الخاص بك أمرًا رائعًا. كما أنها تأتي بأحجام مختلفة ، من الأصناف الكبيرة التي يبلغ طولها 4 أقدام إلى أصناف قزمية لا تنمو بعد 18 بوصة. إنها مثالية لأي شخص يحب قطع الزهور أيضًا نظرًا لأن لديهم حياة طويلة للغاية ، وسيساعد القطع أو الرؤوس المميتة على تشجيع النباتات على إنتاج المزيد من الإزهار. على الرغم من عدم اعتبارها الغازية في أمريكا الشمالية ، إلا أن Alstroemerias يمكن أن تكون عدوانية للغاية ، لذلك قد ترغب في زراعتها في حاويات أو مناطق أخرى يمكن فيها التحكم في انتشارها.
رعاية Alstroemeria في الحديقة
بغض النظر عما إذا كنت تقرر تنمية alstroemerias في الحاويات أو الأرض ، من المهم أن تنموها في تربة خصبة وجيد. إنها تتفتح بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة ، على الرغم من أنها يمكن أن تتعامل مع مواقع جزئية وقد تستفيد من القليل من الظل إذا كنت تعيش في منطقة ساخنة للغاية. موطنها أمريكا الجنوبية ، فإن Alstroemerias هاردي في المناطق من 7 إلى 10 ، وخاصة في جنوب الولايات المتحدة ، مثل فلوريدا ، وعلى طول الساحل الغربي. على الرغم من أنه يمكنك تجربة الحفر وتخزين المصابيح في المناطق الباردة ، إلا أنها هشة وتضر بسهولة.
Alstroemerias متسامحون إلى حد ما من الجفاف ولكنه ينمو ويزهر بشكل أفضل إذا تلقوا مياه منتظمة. كما أنها تستفيد من الاهتمام ، خاصة إذا كنت تنمو أصنافًا أطول. يمكنك استخدام نفس النوع من حصص المعادن أو الخيزران التي قد تستخدمها لمنع Gladiolus من السقوط. لا تنس ارتداء القفازات عند العمل مع النباتات والدرنات في Alstroemeria ، حيث من المعروف أنها تسبب تهيجًا شديدًا للبشرة.