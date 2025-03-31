الزهرة الغريبة الجميلة التي ستجعل الحدائق الساحلية بارزة

بين الرياح والملح ، قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور على نباتات مزهرة يمكن أن تزدهر بالقرب من الساحل. لحسن الحظ ، يمكن للمزارعين في المناطق الساحلية مع فصول الشتاء الدافئة الاستمتاع بـ Alstroemeria المذهلة. في بعض الأحيان تسمى الزنابق البيروفية ، هذه الزهور الجميلة هي خيارات مثالية للبستانيين الذين يتطلعون إلى إضافة ألوان زاهية وأشكال مميزة إلى حديقتهم. نظرًا لأنهم يزدهرون من أواخر الربيع حتى السقوط في العديد من المناطق ، فهي خيار ممتاز لتوفير لون طويل الأمد ، بالإضافة إلى علاج لطيور الطنان وغيرها من الملقحات.

يأتي Alstroemerias في مجموعة من الألوان ، من الزهور البرتقالية المذهلة إلى الأرجوانيين الجريئين ، لذلك يجب أن يكون العثور على البعض الذي يتطابق مع نظام الألوان الخاص بك أمرًا رائعًا. كما أنها تأتي بأحجام مختلفة ، من الأصناف الكبيرة التي يبلغ طولها 4 أقدام إلى أصناف قزمية لا تنمو بعد 18 بوصة. إنها مثالية لأي شخص يحب قطع الزهور أيضًا نظرًا لأن لديهم حياة طويلة للغاية ، وسيساعد القطع أو الرؤوس المميتة على تشجيع النباتات على إنتاج المزيد من الإزهار. على الرغم من عدم اعتبارها الغازية في أمريكا الشمالية ، إلا أن Alstroemerias يمكن أن تكون عدوانية للغاية ، لذلك قد ترغب في زراعتها في حاويات أو مناطق أخرى يمكن فيها التحكم في انتشارها.