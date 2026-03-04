الزهرة المثالية للزراعة بالقرب من حمام الطيور

لا يوجد شيء أجمل من مشاهدة مجموعة من الطيور الصغيرة تتدفق إلى حمام الطيور الكامل، وترفرف بأجنحتها وتتناثر بمرح في الماء. حمامات الطيور ليست رائعة فقط للمخلوقات ذات الريش؛ إنها بمثابة ميزة رائعة للمناظر الطبيعية لتصميم حديقتك حولها. إذا كنت تبحث عن إضافة ملونة إلى حمام الطيور الخاص بك والتي لن تجذب الطيور فحسب، بل تساعد في الحفاظ عليها، فجرّب زهرة الردبكية (Echinacea sp.)، والتي غالبًا ما توجد في تنوعها الأرجواني النابض بالحياة، Echinacea Purpurea.

من المعروف أن أزهار الردبكية العطرة تجذب الملقحات في فصلي الربيع والصيف وتوفر الغذاء للطيور التي تأكل البذور بعد أن تلاشت الأزهار في أواخر الخريف والشتاء. قم بإقران مصادر الغذاء هذه بمصدر للمياه – حمام الطيور الجميل الخاص بك – وستنظر إلى نظام بيئي مثالي للطيور، في الفناء الخاص بك مباشرةً. بالطبع، إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن المكان الذي تبدأ فيه رحلة حمام الطيور، فهناك بعض النصائح والحيل لجذب المزيد من الطيور، بما في ذلك كيفية اختيار حمام الطيور واختيار مكان تثبيته في حديقتك.