الزهرة المثالية للزراعة بالقرب من حمام الطيور

لا يوجد شيء أجمل من مشاهدة مجموعة من الطيور الصغيرة تتدفق إلى حمام الطيور الكامل، وترفرف بأجنحتها وتتناثر بمرح في الماء. حمامات الطيور ليست رائعة فقط للمخلوقات ذات الريش؛ إنها بمثابة ميزة رائعة للمناظر الطبيعية لتصميم حديقتك حولها. إذا كنت تبحث عن إضافة ملونة إلى حمام الطيور الخاص بك والتي لن تجذب الطيور فحسب، بل تساعد في الحفاظ عليها، فجرّب زهرة الردبكية (Echinacea sp.)، والتي غالبًا ما توجد في تنوعها الأرجواني النابض بالحياة، Echinacea Purpurea.
من المعروف أن أزهار الردبكية العطرة تجذب الملقحات في فصلي الربيع والصيف وتوفر الغذاء للطيور التي تأكل البذور بعد أن تلاشت الأزهار في أواخر الخريف والشتاء. قم بإقران مصادر الغذاء هذه بمصدر للمياه – حمام الطيور الجميل الخاص بك – وستنظر إلى نظام بيئي مثالي للطيور، في الفناء الخاص بك مباشرةً. بالطبع، إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن المكان الذي تبدأ فيه رحلة حمام الطيور، فهناك بعض النصائح والحيل لجذب المزيد من الطيور، بما في ذلك كيفية اختيار حمام الطيور واختيار مكان تثبيته في حديقتك.
لماذا يجب عليك زراعة زهور الردبكية بالقرب من حمام الطيور الخاص بك
تحتاج الطيور، مثل البشر، إلى الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة. وبالتالي، فأنت على بعد خطوة واحدة من قطيع الطيور إلى حديقتك إذا كنت قد اشتريت أو صنعت حمامًا للطيور يدوم لسنوات. وبينما قد يبدو تركيب وحدة تغذية الطيور التقليدية بالقرب من حمام الطيور طريقة أسهل وأقل صيانة لجذب الطيور إلى حديقتك، فقد أظهرت الدراسات أن مغذيات الطيور لا تزيد من عدد أو تنوع الطيور التي تزور الحدائق. وبدلاً من ذلك، تقول الأبحاث إن العامل المؤثر بالنسبة للطيور هو تنوع النباتات المتوفرة في الحدائق المنزلية. هذا يعني أن زراعة الردبكيات بالقرب من حمام الطيور الخاص بك يوفر سهولة الوصول إلى التغذية والترطيب.
من المعروف أن الردبكيات جذابة بشكل خاص لطيور الحسون وطيور القرقف، من بين أنواع الطيور الصغيرة الأخرى. احرص على الانتباه إلى مجموعة الردبكية التي تختار زراعتها بالقرب من حمام الطيور الخاص بك؛ في حين أن الردبكيات ذات الزهرة المزدوجة هي بلا شك أكثر بهرجة من حيث اللون وحجم الإزهار، إلا أنها تميل إلى جذب عدد أقل من الملقحات.
رعاية الردبكيات
نبات معمر موطنه مروج الغرب الأوسط للولايات المتحدة، يتطلب نبات الردبكية الأرجواني شمسًا كاملة أو جزئية. في هذه الحالة، يمكن أن يصل ارتفاعها إلى حوالي قدمين، بينما تكون شديدة التحمل في مناطق الصلابة 5 و6 و7 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. احرص على عدم زراعة زهور الردبكية بالقرب من حوض الطيور الخاص بك حتى لا تخاطر بإغراق النبات. على العكس من ذلك، يمكنك ملء حوض الطيور بشكل ناقص لتقليل تناثر مياه الأمطار أو فائضها. فائدة أخرى للردبكية المتواضعة والجميلة هي مقاومتها للغزلان، والتي يمكن أن تفيد حديقتك بعدة طرق.
بعد انتهاء زهرة الردبكية من التفتح لهذا الموسم، قد تميل إلى قطع الأزهار الميتة لترتيب مظهر حديقتك – فكر في تركها سليمة لتوفير البذور للطيور لتتغذى عليها. إن ترك الأزهار الميتة سليمة هو في الواقع اتجاه مزدهر بين البستانيين يدعم النظام البيئي لحديقتك.