الزهرة المحبة للحرارة التي لا تستطيع الطيور مقاومة

إن العيش في مناخ قاحم لا يعني أن كل ما تحصل عليه هو الصبار والعصارة ، خاصة إذا كان جذب الطيور أولوية قصوى. يجب أن يكون هناك الكثير من المعمرة والشجيرات التي تتحمل الحرارة على قائمة يجب أن تكون أيضًا-مثل Desert Mallow (Spheralcea ambigua) ، وهو نبات ينشأ في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. ونظرًا لأن النباتات الأصلية مثالية لجلب الطيور إلى الفناء الخاص بك ، يمكنك وضع هذه الشجيرة الصغيرة في الجزء العلوي من قائمة حديقة الحياة البرية الخاصة بك إذا كانت ظروفك المتنامية صحيحة.
معروفة أيضًا بأسماء شائعة خلابة أخرى مثل Desert Globemallow و Desert Hollyhock و Ampricot Mallow ، فإن عاشق الحرارة هذا هو أحد أفراد عائلة Mallow المتعلقة بالفكاتشيات والبامية. بعد أن تفسح أزهارها على شكل وعاء البذور ، تتمتع الطيور مثل العصافير والحمائم والسمان بتلك البذور كليمة ربيع أو صيف. مع المشمش أو اللافندر أو البرتقالي أو الأزهار الوردية وأوراق الشجر دائمة الخضرة التي يصل طولها إلى 5 أقدام وعرضها 4 أقدام ، تحب الفراشات هذا النبات أيضًا.
تزايد الصحراء في الحديقة للطيور
لزراعة الصحراء الملح في موائل صديقة للعصافير والطيور البرية الأخرى ، تأكد أولاً من أنها ستناسب ظروفك المتنامية. سوف يزدهر هذا النبات في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 8 في الحدائق حيث تكون التربة جافة ، قلوية ، واستنزاف سريع. يجب على البستانيين اختيار موقع بأشعة الشمس الكاملة ، بذور البذور في الخريف أو الشتاء.
الملح الصحراوي يتحمل الجفاف بمجرد تأسيسه ، ويمكن أن يبقى على قيد الحياة مع سقي شهري واحد. ولكن فقط لأنك تنمو من أجل الحياة البرية لا يعني أنه يجب عليك السماح لها بالفوضى – يمكن تقليم النباتات بعد ازدهار لمنحهم شكلًا مضغوطًا. لإنشاء منظر طبيعية صديق للطيور مع هذه الزهور ، أضف نباتات الملح الصحراوية المتعددة إلى حديقتك ، واختر النباتات المصاحبة المناسبة أيضًا ، مثل Agaves و Yuccas. إذا كنت لا تعيش في مناخ قاحم ، فهناك شجيرات أخرى تجذب الطيور إلى الفناء الخاص بك لمشاهد الريش الممتعة ، مثل American Beautyberry و Spicebush.