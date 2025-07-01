الزهرة المحبة للحرارة التي لا تستطيع الطيور مقاومة

الإسكان
الزهرة المحبة للحرارة التي لا تستطيع الطيور مقاومة

إن العيش في مناخ قاحم لا يعني أن كل ما تحصل عليه هو الصبار والعصارة ، خاصة إذا كان جذب الطيور أولوية قصوى. يجب أن يكون هناك الكثير من المعمرة والشجيرات التي تتحمل الحرارة على قائمة يجب أن تكون أيضًا-مثل Desert Mallow (Spheralcea ambigua) ، وهو نبات ينشأ في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. ونظرًا لأن النباتات الأصلية مثالية لجلب الطيور إلى الفناء الخاص بك ، يمكنك وضع هذه الشجيرة الصغيرة في الجزء العلوي من قائمة حديقة الحياة البرية الخاصة بك إذا كانت ظروفك المتنامية صحيحة.

معروفة أيضًا بأسماء شائعة خلابة أخرى مثل Desert Globemallow و Desert Hollyhock و Ampricot Mallow ، فإن عاشق الحرارة هذا هو أحد أفراد عائلة Mallow المتعلقة بالفكاتشيات والبامية. بعد أن تفسح أزهارها على شكل وعاء البذور ، تتمتع الطيور مثل العصافير والحمائم والسمان بتلك البذور كليمة ربيع أو صيف. مع المشمش أو اللافندر أو البرتقالي أو الأزهار الوردية وأوراق الشجر دائمة الخضرة التي يصل طولها إلى 5 أقدام وعرضها 4 أقدام ، تحب الفراشات هذا النبات أيضًا.

تزايد الصحراء في الحديقة للطيور

لزراعة الصحراء الملح في موائل صديقة للعصافير والطيور البرية الأخرى ، تأكد أولاً من أنها ستناسب ظروفك المتنامية. سوف يزدهر هذا النبات في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 8 في الحدائق حيث تكون التربة جافة ، قلوية ، واستنزاف سريع. يجب على البستانيين اختيار موقع بأشعة الشمس الكاملة ، بذور البذور في الخريف أو الشتاء.

الملح الصحراوي يتحمل الجفاف بمجرد تأسيسه ، ويمكن أن يبقى على قيد الحياة مع سقي شهري واحد. ولكن فقط لأنك تنمو من أجل الحياة البرية لا يعني أنه يجب عليك السماح لها بالفوضى – يمكن تقليم النباتات بعد ازدهار لمنحهم شكلًا مضغوطًا. لإنشاء منظر طبيعية صديق للطيور مع هذه الزهور ، أضف نباتات الملح الصحراوية المتعددة إلى حديقتك ، واختر النباتات المصاحبة المناسبة أيضًا ، مثل Agaves و Yuccas. إذا كنت لا تعيش في مناخ قاحم ، فهناك شجيرات أخرى تجذب الطيور إلى الفناء الخاص بك لمشاهد الريش الممتعة ، مثل American Beautyberry و Spicebush.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية