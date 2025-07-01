الزهرة المحبة للحرارة التي لا تستطيع الطيور مقاومة

إن العيش في مناخ قاحم لا يعني أن كل ما تحصل عليه هو الصبار والعصارة ، خاصة إذا كان جذب الطيور أولوية قصوى. يجب أن يكون هناك الكثير من المعمرة والشجيرات التي تتحمل الحرارة على قائمة يجب أن تكون أيضًا-مثل Desert Mallow (Spheralcea ambigua) ، وهو نبات ينشأ في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك. ونظرًا لأن النباتات الأصلية مثالية لجلب الطيور إلى الفناء الخاص بك ، يمكنك وضع هذه الشجيرة الصغيرة في الجزء العلوي من قائمة حديقة الحياة البرية الخاصة بك إذا كانت ظروفك المتنامية صحيحة.

معروفة أيضًا بأسماء شائعة خلابة أخرى مثل Desert Globemallow و Desert Hollyhock و Ampricot Mallow ، فإن عاشق الحرارة هذا هو أحد أفراد عائلة Mallow المتعلقة بالفكاتشيات والبامية. بعد أن تفسح أزهارها على شكل وعاء البذور ، تتمتع الطيور مثل العصافير والحمائم والسمان بتلك البذور كليمة ربيع أو صيف. مع المشمش أو اللافندر أو البرتقالي أو الأزهار الوردية وأوراق الشجر دائمة الخضرة التي يصل طولها إلى 5 أقدام وعرضها 4 أقدام ، تحب الفراشات هذا النبات أيضًا.