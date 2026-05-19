الزهرة المدمجة مع أزهار أرجوانية داكنة لا تقاومها الطيور الطنانة والنحل

لا تحتاج إلى خطة متقنة أو عشرات الزهور لتحويل حديقتك إلى مساحة جذابة للملقحات المهمة مثل النحل والطيور الطنانة. أحد الأنواع الجميلة والمدمجة يجعل من السهل على أولئك الذين لديهم مساحة محدودة إضافة ميزات صديقة للملقحات. لجذب هؤلاء الأصدقاء الرائعين إلى حديقتك، حاول إضافة سالفيا أميستاد (Salvia ‘Amistad’) إلى أحواض الزهور الخاصة بك. يتم استخدام سالفيا أميستاد، وهي نوع شبه خشبي، في أنواع مختلفة من المزروعات، سواء بسبب لونها المبهج أو رحيقها المفيد. كما أن طبيعته المدمجة تجعله من أفضل أنواع المريمية لحديقة حاويات مذهلة، حيث يجذب رحيقها الطيور الطنانة والنحل المفيدة إلى الفناء أو منطقة سطح السفينة.

على الرغم من أن أصولها غامضة، إلا أن سالفيا أميستاد لديها بعض السمات المشتركة لأنواع مختلفة، مما يجعلها على الأرجح هجينًا طبيعيًا. ينتج عن هذا الصليب زهرة ذات رحيق مدمن يحبه النحل والطيور الطنانة، بالإضافة إلى لون أرجواني غني وعميق. بشكل فريد، يمكنك التعرف على سالفيا أميستاد من كأسها الداكن، الأسود تقريبًا (الدائرة الخارجية المميزة عن البتلات). تم تحديده أصلاً في أمريكا الجنوبية، ولا يعتبر نموه في الولايات المتحدة مشكلة ويمكن العثور عليه في المتاجر المحلية.