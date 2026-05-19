الزهرة المدمجة مع أزهار أرجوانية داكنة لا تقاومها الطيور الطنانة والنحل

لا تحتاج إلى خطة متقنة أو عشرات الزهور لتحويل حديقتك إلى مساحة جذابة للملقحات المهمة مثل النحل والطيور الطنانة. أحد الأنواع الجميلة والمدمجة يجعل من السهل على أولئك الذين لديهم مساحة محدودة إضافة ميزات صديقة للملقحات. لجذب هؤلاء الأصدقاء الرائعين إلى حديقتك، حاول إضافة سالفيا أميستاد (Salvia ‘Amistad’) إلى أحواض الزهور الخاصة بك. يتم استخدام سالفيا أميستاد، وهي نوع شبه خشبي، في أنواع مختلفة من المزروعات، سواء بسبب لونها المبهج أو رحيقها المفيد. كما أن طبيعته المدمجة تجعله من أفضل أنواع المريمية لحديقة حاويات مذهلة، حيث يجذب رحيقها الطيور الطنانة والنحل المفيدة إلى الفناء أو منطقة سطح السفينة.
على الرغم من أن أصولها غامضة، إلا أن سالفيا أميستاد لديها بعض السمات المشتركة لأنواع مختلفة، مما يجعلها على الأرجح هجينًا طبيعيًا. ينتج عن هذا الصليب زهرة ذات رحيق مدمن يحبه النحل والطيور الطنانة، بالإضافة إلى لون أرجواني غني وعميق. بشكل فريد، يمكنك التعرف على سالفيا أميستاد من كأسها الداكن، الأسود تقريبًا (الدائرة الخارجية المميزة عن البتلات). تم تحديده أصلاً في أمريكا الجنوبية، ولا يعتبر نموه في الولايات المتحدة مشكلة ويمكن العثور عليه في المتاجر المحلية.
كيفية مساعدة سالفيا “الأميستاد” على النمو في حديقتك
عند زراعتها في مناطق أكثر دفئًا، من منطقة الصلابة 8 إلى 10 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن نبات “أميستاد” يعمل بشكل جيد باعتباره نباتًا معمرًا. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الباردة، لا يزال بإمكانك زراعة هذه المريمية غير القاسية سنويًا. يمكن أن تنمو سالفيا أميستاد، وهي أحد أفراد عائلة النعناع، بسرعة كبيرة، لذا من الممكن زراعتها لموسم واحد للاستفادة من احتياطياتها الوفيرة من الرحيق. على الرغم من أن هذا النوع من المريمية يتمتع بفترة ازدهار طويلة، إلا أنه يجب عليك أيضًا تعلم كيفية تقليم المريمية للحصول على أزهار لا نهاية لها طوال الصيف. يزهر Deadhead بانتظام وحاول تقليص النبات في منتصف الصيف لتجديد نشاطه. بهذه الطريقة، سوف تتفتح الزهور الأرجوانية العميقة من الربيع حتى الخريف.
سواء قمت بإضافة هذا الصنف من نبات المريمية إلى حديقة الحاويات أو زراعته في منطقة حدودية، فإنه يلعب بشكل جيد مع أصناف الملقحات المفضلة الأخرى. على سبيل المثال، فكر في زراعة زهرة الردبكية (إشنسا بوربوريا)، وهي نبات معمر مذهل يقترن بشكل مثالي مع المريمية، لمضاعفة جاذبية حديقتك للملقحات. “أميستاد” سالفيا ومعظم الردبكيات تزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة. تشمل بعض الأصناف التي يجب وضعها في الاعتبار “Kim’s Knee High”، وهو خيار قزم لن يحجب المريمية الخاصة بك أو “Purity”، الذي يتميز بأزهار بيضاء لتعويض اللون الأرجواني العميق لمريمية “Amistad”.