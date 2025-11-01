الزهرة المعطرة بالموز التي سوف تزدهر في حديقتك مع القليل من ضوء الشمس

إذا كنت تبحث عن نبات عطري غريب لحديقتك، فلا تبحث أبعد من شجيرة الموز (ماجنوليا فيجو). تنمو هذه الشجيرة دائمة الخضرة على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام مع أزهار أنيقة على شكل كوب بألوان أرجوانية وصفراء وكريمية، وستزيد من مظهر حديقتك وتضفي لمسة من الإثارة. تأتي شجيرات الموز من الصين، وقد وصلت لأول مرة إلى الولايات المتحدة في عام 1789. ومنذ ذلك الحين، وقع العديد من البستانيين في حب جمالها ورائحتها الفريدة. كما يمكنك أن تعرف من اسمها، فإن رائحة شجيرة الموز تشبه رائحة الموز الناضج، مما يجلب رائحة جديدة إلى حديقتك. هذه الشجيرة المثيرة للاهتمام لا تحتاج إلى الكثير من الشمس لتكون سعيدة أيضًا. يمكن أن تنمو في مجموعة من ظروف الإضاءة، ولكن هذه الشجيرة المزهرة تزدهر في الظل وتزدهر بشكل أفضل في الظل الجزئي. الكثير من الشمس يمكن أن يجعل أوراقها تتحول إلى اللون الأصفر.

إلى جانب أزهارها الجميلة التي تزين النبات في شهري أبريل ويونيو، فإن أوراق شجيرة الموز ملفتة للنظر أيضًا. لها أوراق لامعة ومسطحة تظهر باللون الأخضر الغني العميق. باعتبارها دائمة الخضرة، فإن أوراق شجيرة الموز تجلب اللون إلى حديقتك طوال الفصول. إنها شجيرة بطيئة النمو إلى حد ما، تنمو بشكل دائري ومفتوح.