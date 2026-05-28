الزهرة المعمرة التي تفيد النباتات وتقوي التربة وتغذي الطيور

عندما يتعلق الأمر باختيار النباتات المعمرة المحلية للساحات، يميل البستانيون المنزليون إلى الانجذاب نحو الأنواع منخفضة الصيانة ذات الزهور أو أوراق الشجر الجميلة. إذا كانت النباتات تعمل أيضًا على إثراء التربة وتغذية الحياة البرية المحلية، فلديك ما تحتاجه من مساحات خضراء لا بد منها. إلينوي Bundleflower (Desmanthus illinoensis) لديه كل هذه الصفات. في الواقع، لديها الكثير من الإيجابيات لدرجة أنه من المفاجئ أنها ليست معروفة بشكل أفضل. لا يحتاج هذا النبات المعمر منخفض الصيانة إلى أي اهتمام ليزدهر، كما أنه يتميز بأزهار منتفخة وأوراق شجر ريشية.

زهرة إلينوي هي موطنها الأصلي معظم أجزاء نصف الكرة الغربي وتزدهر في الظروف الصعبة. ويطلق عليها العديد من الأسماء الشائعة الأخرى، بما في ذلك ميموزا إلينوي، أو ميموزا البراري، أو عشبة الوخز الأقل شعرية. يعمل هذا النبات المذهل بشكل أفضل في المناطق من 5 إلى 8، خاصة في أحواض الحديقة التي تحتوي على الكثير من أشعة الشمس والرطوبة المنخفضة. تحتوي زهرة إلينوي على أوراق سرخسية وأزهار بيضاء تشبه الانفجار النجمي وتنمو لتصبح شوكة عشبية منتصبة.

وبغض النظر عن المظاهر، فإن القيمة البيئية لهذه النباتات المعمرة الأصلية كبيرة. تنتمي زهرة إلينوي إلى الفصيلة البقولية، وهي من البقوليات. تستضيف البقوليات البكتيريا التي تلتقط النيتروجين في أنظمتها الجذرية. وعندما يموت النبات، تقوم الجذور بإطلاق النيتروجين مرة أخرى إلى التربة. وهذا لا يغذي التربة والنباتات المحيطة بها فحسب؛ كما أنه يحسن بنية التربة ويخفض درجة حموضة التربة، من بين فوائد أخرى. بمعنى آخر، يمكنك زراعة هذا النوع من النباتات لتكوين تربة صحية في حديقتك وحديقتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطيور والقوارض والغزلان – شئنا أم أبينا – تتغذى بفارغ الصبر على أوراق الشجر والبذور المليئة بالبروتين التي تتبع الزهور. يستمتع بها بشكل خاص الحجل الشمالي.