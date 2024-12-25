الزهرة المعمرة المتوهجة التي يمكنك زراعتها بسهولة من البذور

إذا كنت تريد زهرة معمرة جميلة وسهلة الصيانة، فإن نبات الصنوبر (Penstemon pinifolius) يناسب الفاتورة بالتأكيد. ذلك لأن هذه النباتات المعمرة تحتوي على أوراق شجر حساسة تشبه الإبرة مع أزهار أنبوبية حمراء وبرتقالية وصفراء نابضة بالحياة تجذب الملقحات مثل الطيور الطنانة والفراشات بينما تتطلب القليل من الصيانة.

مشتق من شجيرة مزهرة صغيرة موطنها معظم غرب الولايات المتحدة، وسوف ينمو نبات الصنوبر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9، مما يعني أنه يلائم مجموعة من المناخات. موطنه الأصلي هو جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك، ويُظهر تفضيله للتربة الرملية والطينية والصخرية، وهو خيار ممتاز للبستانيين الذين يستخدمون المياه. من السهل جدًا زراعة هذا الجمال من البذور.

يتطلب الأمر ببساطة مزيجًا جيدًا من التربة جيدة التصريف والكثير من ضوء الشمس لتزدهر. في أوائل الربيع، ازرع البذور مباشرة في حديقتك أو في حاويات؛ تغطية بخفة مع التربة. تنبت البذور بشكل أفضل عندما تتراوح درجات حرارة التربة بين 68 و 75 درجة فهرنهايت. بمجرد إنشائه، يصبح نبات الصنوبر متسامحًا مع الجفاف والتربة الفقيرة (لكنه يحب الري قليلاً خلال فترات الجفاف الطويلة).