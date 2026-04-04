الزهرة الوحيدة التي تحتاجها لجذب الخنافس المفيدة إلى حديقتك

إلى جانب إضافة لمسة من المرح والغرابة إلى الفناء الخلفي لمنزلك، يمكن للخنفساء الرائعة، والتي تسمى أيضًا سيدة الخنفساء، أن تفعل لك ولحديقتك أكثر مما تظن. هذه الحشرات المميزة هي في الواقع مكافحة مذهلة للآفات، فهي متعطشة لأكل الحشرات التي تكرهها في حديقتك. هناك العديد من النباتات التي تجذب الخنافس بشكل طبيعي إلى حديقتك، ولكن هناك زهرة واحدة على وجه الخصوص تحب الدعسوقة أن تتجمع عليها: الزينيا (Zinnia elegans). عندما تقوم بدمج نباتات الزينيا في أحواض الزهور الخاصة بك، فإنك لا تقوم فقط بإضافة أزهار نابضة بالحياة إلى الممتلكات الخاصة بك، على الرغم من أن هذا يعتبر ميزة إضافية. أنت تقوم أيضًا بإضافة نبات يجلب الحشرات المفيدة مثل الخنفساء التي تستمتع بألوان الزهرة الزاهية وحبوب اللقاح اللذيذة والحشرات الأخرى التي يمكنها جذبها.

تستمتع الخنافس بالزينيا، كما أنها تعمل أيضًا على مكافحة آفات الزهور. من خلال تخطيط نباتات الزينيا في حديقتك، فإنك تزود الخنافس بمصدر مشترك آخر لأحد الأطعمة المفضلة لديهم: حشرات المن، البالغة واليرقات، التي تتغذى على العديد من النباتات. وفقًا لـ Terminix، يمكن للدعسوقة الواحدة أن تأكل ما يصل إلى 5000 حشرة من في حياتها. يمكنك التعرف على حشرة المن من خلال أشكالها الصغيرة ذات الأجسام الناعمة، والقرنيات التي تبرز من بطنها، وظلها الأخضر الشهير. تستنزف هذه الآفات الرطوبة من زهورك، مما يتسبب في اصفرار أوراق نباتك وتجعدها وتعفنها. ومع ذلك، إذا أضفت نباتات الزينيا إلى حديقتك، نأمل أن تجلب جيشًا من الخنافس للإنقاذ، وتتغذى على حشرات المن في حديقتك وتحافظ على جميع زهورك – وليس فقط نباتات الزينيا – حية وبصحة جيدة.