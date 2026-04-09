الزهرة ذات أزهار بنفسجية جميلة تدوم طويلاً وتزدهر في أصيص

إذا كنت تبحث عن زهرة تنمو بشكل جيد في الأواني ولها أزهار بنفسجية جميلة، فمن المؤكد أن زهرة الياسمين ذات الأزهار الكبيرة المبكرة (ياسمين في البر ‘Diamantina’) يجب أن تكون على قائمتك بالتأكيد. بصراحة، إنه عرض حقيقي. زهورها ليست جميلة فحسب، ولكنها أيضًا كبيرة الحجم (يبلغ قياسها من 4 إلى 6 بوصات) وتتفتح كل زهرة لمدة تصل إلى شهر واحد، مما يمنحك أشهرًا للاستمتاع بعرض جميل من الألوان الأرجوانية والخزامى كنبات محفوظ في أصيص. أفضل جزء؟ نظرًا لأن نبات الياسمين “Diamantina” ينتمي إلى المجموعة الثانية من نبات الياسمين، فإنه يمكن أن يزدهر مرتين في السنة. أولاً في أوائل الصيف، بالإضافة إلى نمو العام الماضي، وأحيانًا مرة أخرى في أواخر الصيف مع نمو جديد للعام الحالي. فقط ضع في اعتبارك أنه ليس نباتًا صغيرًا، حتى عندما يزرع في أصص.

يبلغ طوله حوالي 6 إلى 8 أقدام، ولا يمكنك تقليمه بشكل كبير. إذا قمت بذلك، يمكن أن تقلل أو تمنع أزهارها. على الجانب الإيجابي، من السهل أن تنمو وتستغرق حوالي 2 إلى 5 سنوات للوصول إلى حجمها الكامل. فقط ضع في اعتبارك أن نبات ياسمين في البر “Diamantina” قوي فقط في مناطق النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 11. إذا كنت تعيش في الشمال، فسيتعين عليك الذهاب مع بعض النباتات المعمرة المزهرة الأخرى التي يمكنها تحمل الشتاء القارس في الأواني. ولكن إذا كنت تعيش في نطاقها، فهي زهرة ممتازة للنمو على الأسوار والجدران.