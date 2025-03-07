الزهرة سريعة النمو سترغب في زرعها في أوائل الربيع للون المستمر

غالبًا ما تصل حدائق زهور الربيع إلى بداية بطيئة ، حيث قد لا تزال المعمرة نائمة ويجب عليك الانتظار حتى بعد تاريخ الصقيع الأخير لزرع الحولية الخاصة بك. لحسن الحظ ، هناك أيضًا سنوية هاردي التي لا يتم تحطيمها بواسطة الصقيع ويمكن أن تبدأ في النمو بمجرد أن تبدأ الأرض في ذوبان الجليد. هذه النباتات هي مفتاح وجود حديقة ملونة طوال الربيع. واحدة من أفضل وأقل من زهور الصيانة السنوية التي يمكنك زراعتها هي الحب الجميل في MIST (Nigella Damascena).

يزدهر Love-in-A-Mist في الطقس البارد ، ولأنه ينمو بسرعة كبيرة ، فهو مثالي للتأكد من أن حديقة الزهور الربيعية تضرب الأرض. ليست هناك حاجة إلى إهدار أي من مساحة بداية البذور الداخلية القيمة على الحب في MAST ، لأنه ينمو بشكل أفضل بالفعل عند الزرع المباشر. ليست هناك حاجة للانتظار لزرعها ، أيضًا. يمكنك حتى أن تزرع بذور حبك في الخريف أو الشتاء إذا كنت تعيش في مناخ معتدل بشكل عام وسوف ينبت دون مشكلة في الربيع.