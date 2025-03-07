الزهرة سريعة النمو سترغب في زرعها في أوائل الربيع للون المستمر

غالبًا ما تصل حدائق زهور الربيع إلى بداية بطيئة ، حيث قد لا تزال المعمرة نائمة ويجب عليك الانتظار حتى بعد تاريخ الصقيع الأخير لزرع الحولية الخاصة بك. لحسن الحظ ، هناك أيضًا سنوية هاردي التي لا يتم تحطيمها بواسطة الصقيع ويمكن أن تبدأ في النمو بمجرد أن تبدأ الأرض في ذوبان الجليد. هذه النباتات هي مفتاح وجود حديقة ملونة طوال الربيع. واحدة من أفضل وأقل من زهور الصيانة السنوية التي يمكنك زراعتها هي الحب الجميل في MIST (Nigella Damascena).
يزدهر Love-in-A-Mist في الطقس البارد ، ولأنه ينمو بسرعة كبيرة ، فهو مثالي للتأكد من أن حديقة الزهور الربيعية تضرب الأرض. ليست هناك حاجة إلى إهدار أي من مساحة بداية البذور الداخلية القيمة على الحب في MAST ، لأنه ينمو بشكل أفضل بالفعل عند الزرع المباشر. ليست هناك حاجة للانتظار لزرعها ، أيضًا. يمكنك حتى أن تزرع بذور حبك في الخريف أو الشتاء إذا كنت تعيش في مناخ معتدل بشكل عام وسوف ينبت دون مشكلة في الربيع.
رعاية الزهور في الحب
بغض النظر عما إذا كنت تزرع بذور حبك في أواخر الخريف أو في أوائل الربيع ، من المهم أن تزرعهم في المكان الصحيح. يزدهر Love-In-Mist تحت أشعة الشمس الكاملة ، وعلى الرغم من أنه ينمو بشكل أفضل في التربة الخصبة ، إلا أنه يمكن أن يتحمل مجموعة متنوعة من أنواع التربة طالما أنها تجنيب جيدًا. تأكد من أن البذور الخاصة بك ليست عميقة للغاية. لا ينبغي تغطيتها بأكثر من ⅛ بوصة من التربة ، لأن الضوء مهم لمساعدتهم على الإنبات. إذا كانت نوابضك ممطرة بشكل خاص ، فقد لا تحتاج إلى تزويد أزهار حبك في ميست مع الكثير من المياه الإضافية ، لأنها تتحمل الجفاف نسبيًا.
شيء واحد يجب أن تضعه في الاعتبار مع Love-in-A-Mist هو أنه الزهور فقط لبضعة أسابيع قبل تشكيل قرون البذور. تضيف هذه القرون البذور عنصرًا فريدًا إلى الحدائق ، ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على الزهور قادمة ، فستحتاج إلى زرع المزيد من البذور في كل أسابيع. إنها ليست زهرة متسامح للغاية أيضًا ، لذلك قد تحتاج إلى استبدال حبك في My Mist مع ازدهار أكثر تحملاً للحرارة لأهم أشهر الصيف.
باستخدام الحب في حديقتك الربيعية
نظرًا لأن Love-in-A-Mist لا يبلغ ارتفاعه سوى حوالي 2 قدم ، فهو مثالي لملء القسم الأوسط من الحدائق بينما تنتظر أن تنمو المعمرة العشبية للموسم. يزرعها خلف المصابيح المزهرة الأقصر مثل الزعانف والنرجس المصغر مثل الصنف “tête-à-tête” يوفر تلك الزهور مع خلفية رومانسية من أوراق الشجر الناعمة والأزرق الأزرق والأبيض والأرجواني.
أوراق Love-In-Mist المكررة والزهور الحساسة تجعلها يجب أن تكون لها حديقة كوخ مثالية. إنه أيضًا خيار رائع لحدائق قطع الربيع ، حيث أن كل من الزهور والقرون البذور هي إضافات مذهلة للباقات. لا تنس أن تنقذ بعض البذور لزرع في الربيع المقبل أيضًا. على الرغم من عدم الغازية ، إلا أن الحب الذاتي في الحب بسهولة ، وفي بعض الحالات يمكن أن تبدأ في الاستيلاء على الحدائق قليلاً. لذلك لا تخف من أن تضعف حبك في الخارج إذا كنت بحاجة إلى توفير مساحة للزهور الأخرى.