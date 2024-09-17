الزهور والنباتات في حديقتك التي تجذب العناكب الصفراء

إن معرفة النباتات المعمرة المزهرة التي يجب زراعتها من أجل ربيع مذهل يجلب متعة بصرية ويفيد البيئة المحلية. يمكنك الإعجاب بالأزهار النابضة بالحياة مع توفير الطعام لمجموعة كاملة من زوار الحديقة الزاحفين والطائرين. ومع ذلك، قد لا تحب جميع زوار حديقتك الخلفية من الحشرات، وخاصة تلك من النوع ذي الأرجل الثمانية. تعتبر العناكب السرطانية مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تميل إلى مفاجأة فريستها الهيكلية الخارجية، وألوانها النابضة بالحياة (مثل الأصفر في عنوان هذه المقالة) تمويهها على البتلات وبين النورات. قد ينحنى البستانيون غير المنتبهين لاستنشاق الورود – أو العصا الذهبية، وحشيشة اللبن، والبابونج، وأزهار المخروطية الأرجوانية، وكلها من بين أكثر النباتات شعبية التي تفضلها العناكب السرطانية – وقد يؤدي رصد أحد هذه العناكب المتسللة إلى الشعور بالخوف قليلاً.
هناك حوالي 3000 نوع من عناكب السلطعون في جميع أنحاء العالم، مع وجود بضع مئات منها في أمريكا الشمالية. هذه العناكب الانتهازية، والتي تسمى بهذا الاسم لأنها تمشي جانبيًا مثل السلطعون ولديها أرجل أمامية طويلة، تسكن قطع الأراضي البرية والحدائق الخلفية في الضواحي على حد سواء، حيث تنتظر وتنقض على فريستها من الحشرات. بعبارة أخرى، فهي آفة مفيدة لن تترك شبكات في حديقتك. تحب عناكب السلطعون أيضًا تناول الرحيق وحبوب اللقاح من وقت لآخر، وربما يكون هذا سببًا آخر لتفضيلها للشجيرات المزهرة على الأشجار أو الأعشاب. إنها سامة للغاية، لدرجة أنها تأكل حشرات ضخمة – نسبة إلى طولها الذي يتراوح من 0.2 إلى 0.5 بوصة على الأقل. ومع ذلك، لا داعي للخوف منها؛ فهي نادرًا ما تعض البشر أو الحيوانات الأليفة، وعندما تفعل ذلك، فإنها لا تسبب ضررًا.
غالبًا ما تعيش عناكب السلطعون الزهرية في نباتات العصا الذهبية والحليب
قبل أن نمضي قدمًا، نحتاج إلى توضيح شيء ما. اسم “عنكبوت السلطعون الأصفر” مضلل بعض الشيء. إنه اسم يومي يمكن أن يشير إلى أي من العديد من أنواع العناكب البنية أو الخضراء أو الوردية أو البيضاء أو البرتقالية أو الصفراء من فصيلة Mecaphesa وMisumena وMisumenoides وMisumessus، والمعروفة باسم عناكب السلطعون الزهرية، في عائلة Thomisidae. على سبيل المثال، عنكبوت السلطعون ذو الخطوط البيضاء (Misumenoides formosipes) أصفر اللون مع خطوط سوداء وبيضاء. قد يبدو عنكبوت السلطعون الذهبي (Misumena vatia)، أحد أكثر أنواع عناكب السلطعون شيوعًا في الولايات المتحدة، أصفر اللون في كثير من الأحيان ولكنه ليس دائمًا بهذا اللون. ومن المدهش أن هذه العجيبة ذات الأرجل الثمانية يمكنها تغيير مظهرها لتناسب لون أي زهرة تقرر أن تستقر عليها. والسبب محل نقاش بين الخبراء: قد يساعد التمويه هذه العناكب على التسلل إلى فريستها أو تجنب الافتراس بنفسها. ومع ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت، حوالي شهر تقريبًا – على الرغم من أن العودة إلى اللون الأبيض أسرع.
مع وضع ذلك في الاعتبار، ليس من الصعب أن نتخيل أن ما يسمى بالعناكب الصفراء يمكن أن تنجذب إلى وفرة من النباتات المزهرة. ومع ذلك، على الرغم من أنها انتهازية، إلا أنها تنجذب إلى حد ما. تفضل هذه الحشرات الجائعة بالتأكيد بعض النباتات على غيرها. ومن بين أهمها نبات العصا الذهبية (أنواع سوليداجو)، لدرجة أن أحد أنواع عناكب السلطعون يتبنى الاسم: عنكبوت السلطعون العصا الذهبية المذكور أعلاه. يليه عن كثب عشبة اللبن، وهو نوع تفضل العناكب أيضًا وضع بيضها عليه؛ وأزهار المخروطية الأرجوانية (إشنسا بوربوريا)؛ والعديد من نباتات الأقحوان أو نباتات تشبه الأقحوان، مثل أقحوان الذرة الصفراء (جليبيونيس سيجيتوم)، وأقحوان عين الثور (ليوكانثيموم فولجاري)، وأي شيء في عائلة النجمية.
النباتات المزهرة والعناكب السرطانية لها علاقة تكافلية
على الرغم من أن عناكب السلطعون الزهرية تفضل أنواعًا معينة من النباتات، إلا أنها تسكن أي زهرة تقريبًا، وخاصةً إذا كانت هذه النبتة أصلية في الولايات المتحدة ودرجة لونها أصفر أو أبيض ــ أي شيء يجذب الحشرات إليها لتأكله. وقد رصدها علماء الطبيعة والباحثون والبستانيون المنزليون على نباتات مثل نبات البراغيث، وزهرة الأسد، وزهرة دانتيل الملكة آن، والقطيفة، وعباد الشمس، وزهرة سوزان ذات العيون السوداء، والبيغونيا، والأقحوان. ومن بين النباتات الأقل توقعًا الفلفل الحار، ونبات الشوكران المائي، ونبتة سانت جون، ونبات الدقمان. وفي البرية، تفضل هذه العناكب المناطق المليئة بالعشب والنباتات المزهرة ــ مثل المروج والبرقوق البري والخطمي الأرجواني. والواقع أن اللون قد يحدد النباتات التي تفضلها عناكب السلطعون، وربما ليس من قبيل المصادفة، فرائسها، كما كشفت دراسة أجريت عام 2004 ونشرت في مجلة علم البيئة السلوكية.
إن تجنب زراعة النباتات المفضلة أمر قابل للنقاش. فبينما تتغذى العناكب السرطانية على الملقحات، فإنها تأكل أيضًا الحشرات الضارة مثل الجراد والجنادب، مما يقلل من أعدادها بمرور الوقت. وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن النباتات التي تستضيف العناكب السرطانية تنتج المزيد من البذور من رؤوس البذور التي تتغذى عليها الحيوانات العاشبة. بعبارة أخرى، فإن وجودها في الجوار هو فائدة صافية – للبستانيين ونباتاتهم. تشير الأدلة إلى أنه عندما تشعر بعض النباتات المزهرة بهجوم من المن أو أي حشرة أخرى على براعمها، فإنها تطلق رائحة تدعو العناكب السرطانية إلى وليمة. كما ترى، قد ترغب في التفكير مرتين قبل محاولة التخلص من العناكب في الحديقة. حتى أن الخبراء يذهبون إلى حد الترويج بحماس لزيادة عدد وتنوع النباتات المزهرة في حديقتك.