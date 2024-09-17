الزهور والنباتات في حديقتك التي تجذب العناكب الصفراء

إن معرفة النباتات المعمرة المزهرة التي يجب زراعتها من أجل ربيع مذهل يجلب متعة بصرية ويفيد البيئة المحلية. يمكنك الإعجاب بالأزهار النابضة بالحياة مع توفير الطعام لمجموعة كاملة من زوار الحديقة الزاحفين والطائرين. ومع ذلك، قد لا تحب جميع زوار حديقتك الخلفية من الحشرات، وخاصة تلك من النوع ذي الأرجل الثمانية. تعتبر العناكب السرطانية مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تميل إلى مفاجأة فريستها الهيكلية الخارجية، وألوانها النابضة بالحياة (مثل الأصفر في عنوان هذه المقالة) تمويهها على البتلات وبين النورات. قد ينحنى البستانيون غير المنتبهين لاستنشاق الورود – أو العصا الذهبية، وحشيشة اللبن، والبابونج، وأزهار المخروطية الأرجوانية، وكلها من بين أكثر النباتات شعبية التي تفضلها العناكب السرطانية – وقد يؤدي رصد أحد هذه العناكب المتسللة إلى الشعور بالخوف قليلاً.

هناك حوالي 3000 نوع من عناكب السلطعون في جميع أنحاء العالم، مع وجود بضع مئات منها في أمريكا الشمالية. هذه العناكب الانتهازية، والتي تسمى بهذا الاسم لأنها تمشي جانبيًا مثل السلطعون ولديها أرجل أمامية طويلة، تسكن قطع الأراضي البرية والحدائق الخلفية في الضواحي على حد سواء، حيث تنتظر وتنقض على فريستها من الحشرات. بعبارة أخرى، فهي آفة مفيدة لن تترك شبكات في حديقتك. تحب عناكب السلطعون أيضًا تناول الرحيق وحبوب اللقاح من وقت لآخر، وربما يكون هذا سببًا آخر لتفضيلها للشجيرات المزهرة على الأشجار أو الأعشاب. إنها سامة للغاية، لدرجة أنها تأكل حشرات ضخمة – نسبة إلى طولها الذي يتراوح من 0.2 إلى 0.5 بوصة على الأقل. ومع ذلك، لا داعي للخوف منها؛ فهي نادرًا ما تعض البشر أو الحيوانات الأليفة، وعندما تفعل ذلك، فإنها لا تسبب ضررًا.