الزيت العطري غير المتوقع الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر

قبل أن تأخذ نفحة من نبات ألتويد للوقاية من مرض الزهايمر، فإن الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. وأظهرت الدراسة مدى أهمية النظام الشمي لصحة الدماغ. عندما قام الباحثون بمنع حاسة الشم لدى الفئران، ضعف جهاز المناعة لديهم وتراجعت ذاكرتهم. ووجدت الدراسة أيضًا مدى أهمية الجهاز المناعي لصحة الدماغ. وقام الباحثون بإزالة خلايا معينة تنظم الاستجابة المناعية. أدى هذا إلى خفض السيتوكين المؤيد للالتهابات IL-1β وأدى إلى تحسينات في الذاكرة.

ومع ذلك، لا تؤثر جميع الروائح على جهاز المناعة والذاكرة بنفس الطريقة. وفقًا لمقال نُشر عام 2018 في مجلة Frontiers in Immunology، أدى الكارفون، الذي يمكن أن تشبه رائحته الكراوية أو النعناع، ​​إلى تحسين الذاكرة والجهاز المناعي لدى نوع واحد من الفئران وإضعاف المناعة والذاكرة لدى أنواع أخرى. ومن المهم أن نلاحظ أن كلتا الدراستين أجريتا على الفئران، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.

عندما تلاحظ رائحة معينة، ترسل المستقبلات الموجودة في أنفك إشارات إلى دماغك. يقع هذا الجزء من دماغك على نفس دوائر الدماغ مثل ذاكرتك. وجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة علم النفس العصبي السريري والتجريبي أن بعض الروائح يمكن أن تساعد الأشخاص على تذكر تفاصيل أكثر حيوية في الذاكرة مقارنة بالصور أو الأصوات، حتى لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.