السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك قبل أن تبدأ في ترتيب أي غرفة

الجميع يواجهون صعوبة في ترتيب منازلهم. قد تبدأ بأفضل النوايا وتكون مصممًا على تغيير مدى ضيق خزاناتك وتجاوزها. أنت تتعهد بأنك ستنهي يومك بأكوام من صناديق التبرعات الجاهزة للتسليم إلى أقرب متجر ادخار في صباح اليوم التالي. ولكن بمجرد أن تبدأ عملية التقليم، تبدأ الأمور في التباطؤ. تبدأ في التساؤل عما إذا كنت ستندم على التخلص من كوب السفر ذو الغطاء المتصدع، أو ماذا لو عادت تلك السترة ذات التصميم الفني إلى الموضة مرة أخرى؟ قبل أن تعرف ذلك، بالكاد قمت بترتيب أي شيء في نهاية اليوم. إذا كان هذا يبدو مألوفًا جدًا، فقد تكون قد دخلت إلى العملية بشكل غير صحيح.

بدلًا من ذلك، ابدأ جلسة التنظيم الخاصة بك عن طريق طرح سؤال بسيط على نفسك حول كل عنصر: هل هو جميل أم ضرورة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت تعلم أن الوقت قد حان لوضعه في صندوق والتبرع به. السبب وراء هذا الاستجواب مشابه لطريقة تنظيم كونماري لماري كوندو، والتي تسأل “هل يثير الفرح؟” سؤال. إذا كانت ضرورة، فمن الواضح أنك بحاجة إلى الاحتفاظ بها. إذا كان ضروريًا وجميلًا في نفس الوقت، فهذا هو أفضل ما في العالمين. لكن إذا لم تكن ضرورة فهل تجدها جميلة أم مميزة؟ إذا لم تقم بذلك، فإنه يمتزج مع الخلفية ولا يفعل أي شيء حقًا لجعل التصميم لا يُنسى. وبدلاً من ذلك، فهي مجرد فوضى تمر عليها العين ولا تسجلها. لذا، إذا كنت مستعدًا حقًا لجعل مساحتك تبدو أقل فوضوية، فهذه طريقة رائعة لتقليص كل الفائض.