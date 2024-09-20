السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع على كامالا هاريس الآن بعد انسحاب جو بايدن من الانتخابات

في أعقاب الإعلان الضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن في 21 يوليو 2024 بأنه لن يسعى لولاية ثانية، ظهرت أسئلة أكثر من الإجابات. لكن أكبر هذه الأسئلة قد يكون “من سيكون المرشح الديمقراطي؟” بالنسبة للكثيرين، الإجابة الواضحة هي نائبة الرئيس كامالا هاريس. أيد بايدن نفسه ترشيحها بالكامل على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، وكتب: “اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون – لقد حان الوقت للتجمع وهزيمة ترامب. دعونا نفعل هذا”.

بايدن ليس الديمقراطي البارز الوحيد الذي قدم دعمه لهاريس لتولي زمام الأمور في الحزب. أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة (والمرشحة الرئاسية) هيلاري كلينتون بيانًا مشتركًا بشأن X جاء فيه جزئيًا: “يشرفنا أن ننضم إلى الرئيس في تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمها”. ومن بين العديد من الديمقراطيين الآخرين الذين أعربوا عن دعمهم لـ X، كتب السناتور تيم كين، “أتطلع إلى العمل مع صديقتي @KamalaHarris وزميلة رائعة في التذكرة للحفاظ على تأييد فيرجينيا حتى نتمكن من مواصلة البناء على تقدمنا”.

إذا فازت هاريس بالترشيح، فإن السؤال الأكبر المتبقي هو من سيكون “رفيق التذكرة” ــ من سيكون المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس؟ ومن غير المستغرب أن تكون هناك الكثير من الخيارات.