السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع على كامالا هاريس الآن بعد انسحاب جو بايدن من الانتخابات

في أعقاب الإعلان الضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن في 21 يوليو 2024 بأنه لن يسعى لولاية ثانية، ظهرت أسئلة أكثر من الإجابات. لكن أكبر هذه الأسئلة قد يكون “من سيكون المرشح الديمقراطي؟” بالنسبة للكثيرين، الإجابة الواضحة هي نائبة الرئيس كامالا هاريس. أيد بايدن نفسه ترشيحها بالكامل على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، وكتب: “اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون – لقد حان الوقت للتجمع وهزيمة ترامب. دعونا نفعل هذا”.
بايدن ليس الديمقراطي البارز الوحيد الذي قدم دعمه لهاريس لتولي زمام الأمور في الحزب. أصدر الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة (والمرشحة الرئاسية) هيلاري كلينتون بيانًا مشتركًا بشأن X جاء فيه جزئيًا: “يشرفنا أن ننضم إلى الرئيس في تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمها”. ومن بين العديد من الديمقراطيين الآخرين الذين أعربوا عن دعمهم لـ X، كتب السناتور تيم كين، “أتطلع إلى العمل مع صديقتي @KamalaHarris وزميلة رائعة في التذكرة للحفاظ على تأييد فيرجينيا حتى نتمكن من مواصلة البناء على تقدمنا”.
إذا فازت هاريس بالترشيح، فإن السؤال الأكبر المتبقي هو من سيكون “رفيق التذكرة” ــ من سيكون المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس؟ ومن غير المستغرب أن تكون هناك الكثير من الخيارات.
هناك الكثير من الخيارات لاختيار نائب الرئيس الديمقراطي
في هذه المرحلة، كل هؤلاء المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس هم نتيجة تكهنات محضة، ولكن ليس من الصعب أن نتخيل أحدهم بجانبها في بطاقة الترشح في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن بين الأسماء البارزة المتداولة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وفقًا لمجلة فوربس. يمثل نيوسوم بالطبع واحدة من أكثر الولايات تأييدًا للحزب الديمقراطي في البلاد، وهو ما قد يثبت أنه خيار غير شعبي عندما يتعلق الأمر بالناخبين غير الحاسمين أو المستقلين. حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر هو اسم آخر يظهر باستمرار، وقد ظهر مؤخرًا معها في حدث انتخابي، مما زاد من التكهنات حول مستقبله.
وقد بدأ اسم آخر في التداول كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس. وقد تكون السناتور إيمي كلوبوشار، التي ترشحت للرئاسة في عام 2020، ضمن المرشحين أيضًا نظرًا لخبرتها في الحملات الانتخابية ومعرفتها بالناخبين. كما يعد وزير النقل الحالي في الولايات المتحدة، بيت بوتيجيج، خيارًا محتملًا آخر.
ومن المؤكد أن الأسماء سوف تستمر في الظهور على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن من المرجح أن تستقر القائمة بحلول موعد المؤتمر الوطني الديمقراطي في أواخر أغسطس/آب (عبر المؤتمر الوطني الديمقراطي).
ومن المثير للاهتمام أن ليس كل الديمقراطيين يسارعون إلى تأييد كامالا هاريس كمرشحة. فقد كتب أندرو يانج، مؤسس حزب “فوروارد” والمرشح الرئاسي السابق، على موقع “إكس”: “لقد أظهر جو بايدن زعامة رائعة. والآن يقع على عاتق اللجنة الوطنية الديمقراطية إظهار زعامة متساوية من خلال إجراء عملية مفتوحة لتحديد أفضل المرشحين لمواجهة ترامب ــ فانس في نوفمبر/تشرين الثاني. وينبغي أن يكون الهدف بسيطا ــ الفوز”.