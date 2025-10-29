السائق المتهم بوفاة جوني جودرو لاعب NHL يريد إلقاء الاعترافات

يكافح السائق المخمور المزعوم المتهم بقتل نجم NHL جوني جودرو وشقيقه العام الماضي من أجل إخفاء اعترافاته لرجال الشرطة في يوم الحادث أثناء المحاكمة.

كان شون هيغينز في قاعة محكمة مقاطعة سالم يوم الأربعاء حيث روى أربعة من رجال الشرطة الذين استجابوا لحادث 29 أغسطس 2024، كيف أفاض عليهم شجاعته على مدار ذلك المساء.

رقيب شرطة ولاية نيو جيرسي. شهد كينيث فلانيجان أنه كان في طريقه إلى مكان الحادث، الذي زُعم أن هيغينز صدم فيه لاعب كولومبوس بلو جاكتس وشقيقه ماثيو جودرو أثناء ركوب الدراجات، عندما صادف الرقيب هيغينز خارج سيارته وهو يبدو “محمومًا”.

روى فلانيجان أن هيغينز قال له: “لقد ضربتهم. لقد ضربتهم”.

وشهد فلاناغان أن الرقيب أمر هيغينز بالبقاء حيث كان بينما ذهب فلانيغان إلى مكان الحادث.

كان فلانيجان هو أول المستجيبين في مكان الحادث، حيث وصل EMS بعد “ثواني” وأبلغ الرقيب “بأنه لا توجد علامات على الحياة”، كما شهد.

تم عرض عدة مقاطع من لقطات كاميرا جسد رجال الشرطة في المحكمة، بما في ذلك مقطع فيديو سأل فيه هيغينز ضابط شرطة ولاية نيوجيرسي زاكاري هاردينج، “هل مات أي شخص هناك؟”

يمكن سماع هيغينز وهو يشرح لهاردينغ كيف وقع الحادث، بما في ذلك الادعاء بأنه حاول تجاوز سائق بطيء لكن السائق انتقل إلى حارة المرور القادمة حيث كان سيمر. وقال القاتل المتهم إنه أُجبر على العودة إلى المسار الأصلي عندما اصطدم براكبي الدراجات.

قال هيغينز: “لقد مررت عائداً لأنه كان يمر (في) هذا المسار. لقد صدمت سائقي الدراجات النارية”.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن سماع هيغنز وهو يقول: “حياتي انتهت. لقد ضربت الناس للتو، على ما يبدو. لا أعرف بحق الجحيم ما الذي ضربته للتو. لقد ضربت سائقي الدراجات النارية الذين كانوا في منتصف الطريق، في الظلام”.

أدلى هيغينز بهذا التصريح لجنود شرطة ولاية نيوجيرسي مارك ألوناردو وآدم كريسبو أثناء سحب دمه في المستشفى لاختبار مستوى الكحول لديه – والذي يُزعم أنه كان 0.087، وهو أعلى قليلاً من الحد القانوني لولاية جاردن ستيت وهو 0.08.

وشهد ألوناردو أنه في مكان الحادث، “تمكنت من اكتشاف رائحة مشروب كحولي من أنفاس المدعى عليه عندما كنت أتحدث معه”.

أخبر ألوناردو القاضي أنه انتهى به الأمر إلى إجراء اختبار الرصانة الميداني بعد فترة وجيزة من هيغينز – وهو ما فشل فيه.

في أحد مقاطع الفيديو التي تم نشرها على كاميرا الجسم في العام الماضي، اعترف هيغينز قبل إجراء اختبار الرصانة الميداني، “أعني أنني كنت أشرب البيرة، لكنني لم أشربها منذ ساعتين تقريبًا”.

ويُزعم أيضًا أنه أخبر رجال الشرطة في وقت ما أنه تناول “خمسة أو ستة مشروبات”.

تم استخدام شهادة الأربعاء من قبل المدعين ومحامي الدفاع عن هيغينز أثناء خلافهم حول ما إذا كان ينبغي السماح بأقوال هيغينز في المحاكمة.

جادل جانب هيغنز بأنه لم يقرأ حقوقه في ميراندا بشكل صحيح عندما تحدث معه رجال الشرطة في تلك الليلة، وأنه على الرغم من أنه طلب محاميًا أثناء مقابلته في مركز الشرطة، واصل رجال الشرطة استجوابه.

وفي الوقت نفسه، رد ممثلو الادعاء بأن هيغينز قرأ حقوقه في مكان الحادث وفي مركز الشرطة، وأشار إلى أنه فهم ووافق على التحدث، وفقًا لتقرير صادر عن كولومبوس ديسباتش.

دفع هيغينز – الذي رفض سابقًا صفقة الإقرار بالذنب لمدة 35 عامًا – بأنه غير مذنب في جرائم القتل المتهور بالسيارات والقتل غير العمد والتهم ذات الصلة. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 70 عامًا إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه.

سبق أن رفض القاضي مايكل سيلفانيو محاولة هيغينز لإبقاء الأدلة التي تم جمعها من سيارته الجيب خارج المحاكمة.

كما رفض سيلفانيو في وقت سابق من هذا العام جهود هيغنز لتخفيف التهم الموجهة إليه أو إسقاطها على أساس أن الأخوين، اللذين كانا في حالة سكر أكثر منه، ساهما في الحادث.

كان لدى ماثيو، 29 عامًا، وجوني، 31 عامًا، مستويات كحول في الدم تبلغ 0.129 أو أعلى – وهي أعلى من مستوى BAL الخاص بهيجنز. كان الأخوان في المدينة لحضور حفل زفاف أختهما في اليوم التالي لمقتلهما.

واتهم هيغينز بالاصطدام بالأشقاء بينما كانوا يركبون دراجات منفردة على جانب الطريق في بلدة أولدسمانز، نيوجيرسي، حوالي الساعة 8:20 مساءً.

ويُزعم أنه مر بسيارتين أبطأتا من سرعتهما لمشاهدة راكبي الدراجات. قال هيغينز إن السيارات كانت تسير بسرعة 30 و40 ميلاً في الساعة عندما قرر المرور وصدم الأخوين. لقد توقف لمسافة ربع ميل تقريبًا على الطريق، حيث عثر عليه رجال الشرطة.