السابق ستيلر جيمس هاريسون يدافع عن بن روثليسبيرجر بعد “هجوم” جوي بورتر

إن هجوم جوي بورتر الأب العنيف على شخصية بن روثليسبيرجر لا يصدقه جميع زملائه السابقين في الفريق.

دافع جيمس هاريسون، الذي كان زميل روثليسبيرجر في الفريق من 2004-2012 ومرة ​​أخرى من 2014-2017، عن لاعب الوسط خلال البودكاست الخاص به الذي تم نشره هذا الأسبوع، قائلاً “لا أعتقد أن بن زميل سيئ في الفريق”.

جاء رد هاريسون بعد أن ذهب بورتر إلى الأرض المحروقة على روثليسبيرجر، ووصفه بأنه “ليس زميلًا جيدًا في الفريق” وقال إنه ليس شخصًا جيدًا.

كما طارد بورتر هاريسون بتعليقاته، واتهم كلا اللاعبين بكسر “الأخوة” بسبب انتقاداتهم لمدرب ستيلرز السابق مايك توملين.

قال هاريسون في البرنامج الإذاعي “Deebo and Joe”: “كان ذلك هجومًا خالصًا على شخصية بن، وما قلته عن مايك كان هجومًا على تدريبه”. “شيئان مختلفان. هذا يكسر الأخوة أكثر مما قاله بن. قال بن: “أعتقد أنني أشعر أنه ربما يجب على توملين المضي قدمًا.” مثل، هيا، بروه. هذا ما قاله.”

وأضاف هاريسون: “لقد ذهبت بجهد أكبر من ذلك”. “لكن (بورتر) واصل (الهجوم) لأنه من الواضح أن لديه مشكلة شخصية مع بن لم يتم حلها”.

أثناء التعليق اللاذع ضد Roethlisberger، ذكر بورتر على وجه التحديد الحالات التي رفض فيها QB التوقيع على المعدات لزملائه في الفريق.

اعترف هاريسون بأن غرور روثليسبيرجر ربما أثر على الطريقة التي تعامل بها مع نفسه في وقت مبكر من حياته المهنية.

وقال هاريسون: “نعم، هذا سوف يجرح غروري ويعطيني أوهام العظمة. ولكن مع مرور الوقت، نضج (روثليسبرجر) وكبر”. “أنت لا تقدر نفس الأشياء التي قمت بها عندما كنت في الثالثة والعشرين من عمرك عندما كنت في الثلاثين. يا إلهي، أنا شخص مختلف عندما كنت في السابعة والأربعين من عمري عندما كنت في الخامسة والأربعين. وأنا شخص أسوأ بكثير عندما كنت في الأربعين من عمري عندما كنت في الخامسة والأربعين.”

لم يستجب روثليسبيرجر علنًا لتعليقات بورتر.