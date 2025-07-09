السبب الإجمالي الذي يجب ألا ترتديه أحذية مفتوحة أثناء السفر الجوي

يمكن أن يكون السفر الجوي صعبًا على جسمك ، وخاصة قدميك. بين خطوط الأمن الطويلة ، والمشي الذي لا نهاية له عبر المطارات الضخمة ، والجلوس لساعات ، تأخذ قدميك الضرب. وإذا لم يكن لديك رحلة مباشرة ، فهذا أسوأ. قد تطير من ميلووكي إلى بوسطن ، لكن لا يزال ينتهي به المطاف في المطار الضخم مثل أتلانتا ، مما يؤدي بسهولة إلى تسجيل آلاف الخطوات. هذا هو السبب في أن اختيار الأحذية المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا في مدى راحة يوم السفر.

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قد يكون من المغري اختيار زوجك المفضل من الوجه أو الأحذية المفتوحة الأخرى ، خاصة أثناء السفر الصيفي. إنها مريحة ، وهم يحافظون على قدميك ، ويسهل عليهم التخلص من الأمان. ولكن هذا شيء للتفكير فيه. عندما تمر عبر أمن المطار حافي القدمين ، ليس لديك أي فكرة عما يتربص على تلك الطوابق. بالتأكيد ، قد تكون أصابع قدميك محصنة حديثًا وجاهزة للظهور ، ولكن لا يحافظ الجميع على أقدامهم نظيفة للغاية. وفقًا لمعهد كولورادو للأقدام ، يمكن أن تكون أرضيات المطار أرضية للتكاثر لـ “الهدايا التذكارية” مثل قدم الرياضي ، والثآليل الأخمصية ، والفطريات الجلدية. وقد لا تكون أرضيات الطائرة أفضل بكثير.