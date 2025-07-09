السبب الإجمالي الذي يجب ألا ترتديه أحذية مفتوحة أثناء السفر الجوي

يمكن أن يكون السفر الجوي صعبًا على جسمك ، وخاصة قدميك. بين خطوط الأمن الطويلة ، والمشي الذي لا نهاية له عبر المطارات الضخمة ، والجلوس لساعات ، تأخذ قدميك الضرب. وإذا لم يكن لديك رحلة مباشرة ، فهذا أسوأ. قد تطير من ميلووكي إلى بوسطن ، لكن لا يزال ينتهي به المطاف في المطار الضخم مثل أتلانتا ، مما يؤدي بسهولة إلى تسجيل آلاف الخطوات. هذا هو السبب في أن اختيار الأحذية المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا في مدى راحة يوم السفر.
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قد يكون من المغري اختيار زوجك المفضل من الوجه أو الأحذية المفتوحة الأخرى ، خاصة أثناء السفر الصيفي. إنها مريحة ، وهم يحافظون على قدميك ، ويسهل عليهم التخلص من الأمان. ولكن هذا شيء للتفكير فيه. عندما تمر عبر أمن المطار حافي القدمين ، ليس لديك أي فكرة عما يتربص على تلك الطوابق. بالتأكيد ، قد تكون أصابع قدميك محصنة حديثًا وجاهزة للظهور ، ولكن لا يحافظ الجميع على أقدامهم نظيفة للغاية. وفقًا لمعهد كولورادو للأقدام ، يمكن أن تكون أرضيات المطار أرضية للتكاثر لـ “الهدايا التذكارية” مثل قدم الرياضي ، والثآليل الأخمصية ، والفطريات الجلدية. وقد لا تكون أرضيات الطائرة أفضل بكثير.
ما قد يختبئ على أرضية الطائرة الخاصة بك
صورة عن وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت ف. كينيدي جونيور تمشي حافي القدمين على متن طائرة ذهب فيروسي في نوفمبر 2023 لسبب وجيه. لن تمشي حافي القدمين في شارع المدينة ، وأرضيات الطائرات ليست مختلفة كثيرًا. يتم تتبع جميع أنواع الجراثيم من الأماكن العامة على طائرات في أسفل أحذية الناس. إذا كان لديك قطع على قدمك ، فهذا نقطة دخول سهلة للعدوى.
حتى لو كنت ترتدي أحذية مفتوحة ، فإن قدميك ليست محمية تمامًا. يمكن لأصابع قدميك الفرشاة بسهولة على الأرض عدة مرات أثناء الرحلة. وضع في اعتبارك أن الطائرات ليست عميقة بعد كل رحلة ، بحيث يمكن أن تتراكم العديد من أنواع الجراثيم قبل خدمة الطائرة. وفقًا لمراجعة 2019 في طب السفر والأمراض المعدية ، يمكن أن تؤوي أرضية حمام الطائرة المزيد من corynebacteria أكثر من مقبض الباب أو الحوض أو مقبض المرحاض أو حتى مقعد المرحاض. يمكن أن تسبب Corynebacteria أمراضًا مثل الدفتيريا إذا لم يتم تلقيحك. وليس فقط البكتيريا التي يمكن العثور عليها على متن الطائرة. يمكن أيضًا العثور على فيروسات مثل Norovirus ، التي تنتشر عادةً عبر الأطعمة الملوثة ، المتربص في سجاد الطائرة والأسطح الأخرى.
يمكن للأحذية المفتوحة أثناء السفر الجوي أن تصبح غير مريحة وتشكل مخاطر السلامة
من الشائع جدًا أن تتضخم ساقيك وقدميك أثناء رحلة بفضل تجميع الدم في عروق ساقيك. إذا كنت ترتدي أحذية مفتوحة الأصابع ، فيمكن أن يضغط هذا التورم على الأشرطة ، مما يجعل حذائك غير مريح ويغريك على إطلاقها. لكن أقدام عارية على متن الطائرة؟ قد لا يجلس ذلك بشكل جيد مع زملائك الركاب ، خاصة إذا لم تكن قدميك جديدة تمامًا. الخيار الأفضل هو أحذية أخمص القدمين المغلقة التي تترك مساحة لتورم قليل مع الحفاظ على قدميك محمية. يمكن أن تساعد جوارب الضغط أيضًا في تقليل التورم ، خاصة في الرحلات الطويلة.
في حين أن شركات الطيران مثل دلتا و United و American تتطلب من الركاب ارتداء بعض أشكال الأحذية أثناء الطيران ، فإن هذا لا يمنع الكثير من الناس من الانزلاق مرة واحدة في الهواء. ولكن ضع في اعتبارك ، إذا كنت جالسًا في صف خروج الطوارئ ، فيجب أن تبقى حذائك. أخبر أحد مضيفات الرحلة من الذي يمكن أن يكون ارتداء هذه الأحذية المفتوحة خطراً على السلامة في الإخلاء لأن الأحذية يمكن أن تؤدي بسهولة إلى إيذاء شخص ما. وعلى ملاحظة أكثر عملية ، يمكن أن تصبح كابينة الطائرات باردة ، لذا فإن ارتداء الأحذية التي تغطي قدميك قد تبقيك أكثر راحة.