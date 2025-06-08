السبب الإجمالي يجب عليك غسل الموز قبل إحضاره إلى الداخل

لا يوجد قرد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان يجب عليك غسل الموز قبل تخزينه في مطبخك. ما لم تكن تحب مغازلة مجموعة من الحشرات أو نوبة من البكتيريا التي تخترق البطن ، فمن المحتمل أن تعطي حفنة أصفر التالية حمامًا لطيفًا.
قد يكون هذا مفاجأة لك ، حتى لو كنت معتادًا على غسل المنتجات الأخرى. بعد كل شيء ، يبدو أن قشور الموز تحمي الجسد بداخلها جيدًا. ولكن اتضح أن المظهر يمكن أن يكون خداعًا ، لذا شطف تلك الموز لعدة أسباب مهمة. الأول هو تقليل فرصتك في إصابة ذبابة الفاكهة. تجد ذباب الفاكهة بعض الروائح الجذابة ، بما في ذلك الروائح الحلوة ، وهذا هو السبب في أنها تنجذب إلى مصانع الفواكه ، وخاصة الموز.
أوضح عالم الحشرات الدكتور دانييل كيفر سبب وجود مشكلة للمستهلكين في مقابلة مع منازل أفضل وحدائق. يقول: “تنجذب ذباب الفاكهة إلى الموز بسبب رائحتها القوية ، إلى جانب الخمائر والبكتيريا التي يمكن أن تنمو على الفاكهة الناضجة. يطير الفاكهة عادةً بيضًا على الموز”. وبعبارة أخرى ، إذا أهملت شطف الموز ، فقد ينتهي بك الأمر مع مجموعة من ذباب الفاكهة في منزلك ، لأن قشور الموز هي من بين الأماكن التي يطير فيها الفاكهة عادةً بيضًا.
غسل قشور الموز يمكن أن يساعد في منع مشاكل ذبابة الفاكهة
يمكن أن تستغرق ذباب الفاكهة أقل من أسبوع تقريبًا لتنضج من البيض إلى البالغين. بمجرد أن يكبرن ، ستستمر الإناث في إعادة إنتاج مئات المرات. ومع ذلك ، يمكنك إيقاف هذه الدورة عن طريق إرسال البيض أسفل استنزافك والخروج من حياتك.
ربما تكون دعوة Fruit Flies عن غير قصد إلى المنزل هي أسباب الأسباب لإعطاء موزك دشًا بعد رحلة التسوق التالية. ومع ذلك ، إذا كنت تأكل واحدًا ، فهذا ليس نهاية العالم ، وفقًا لخبير البستنة الدكتور ديفيد لوينشتاين ، الذي شاركه (عبر الذات) أنه إذا كنت تتخبط عن طريق الخطأ على بيض ذبابة الفاكهة أو الهاوية ، “أنت تحصل على كمية صغيرة جدًا من البروتين”. (اقرأ المزيد حول ما يحدث لجسمك عندما تبتلع خطأً عن طريق الخطأ.)
ومع ذلك ، فإن Fruit Fly Houseguests ليس السبب الوحيد المهم لغسل الموز تحت ماء الصنبور. ربما تعرض قشور الموز التي اشتريتها للمبيدات الحشرية التي تفضل ألا تأكلها. على الرغم من أن المبيدات لا ينبغي أن يدخل في لحم الموز ، إلا أنه يمكن نقله أثناء التقشير أو القطع (لأن بعض الناس يحبون قطع الموز بالكامل إلى النصف قبل التقشير).
غسل الموز يمكن أن يتخلص من المواد المسببة للأمراض
بالطبع ، إذا كنت شخصًا يأكل قشور الموز (نعم ، فهي لعبة عادلة من الناحية الغذائية ، على الرغم من أن ذوقهم وملمسهم قد يكونون بمثابة إيقاف) ، فمن المؤكد أنك تريد غسلها أولاً. كما أوضح اختصاصي التغذية المسجل وأخصائي التغذية الغذائية السريرية توبي (عبر شبكة الغذاء): “يمكن أن تكون ملوثة بالأوساخ أو الكائنات الحية الدقيقة (مثل البكتيريا) أو الأسمدة.” هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تحاول التخلص من التعرض لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية وما شابه. قررت مراجعة 2020 في علم السمية البيئية والسلامة البيئية أن كمية المبيدات المتبقية بعد الحصاد على قشور الموز واللب قد تكون غير صحي.
وفقًا لإدارة الأغذية والدواء الأمريكية ، فإن ما يقرب من 48 مليون شخص يعانون من التسمم الغذائي سنويًا ، وبعض الحالات هي نتيجة للجراثيم التي تنتقل إلى النباتات. على الرغم من أن الوكالة لا تذكر على وجه التحديد الموز ، إلا أنها تشير إلى أن جميع المنتجات يتم غسلها بدقة مع الماء غير المعتاد لخفض خطر استهلاك الأطعمة الملوثة. وتذكر أنه يمكنك دائمًا استخدام قشور الموز لتقليل الالتهاب تحت عينيك إذا أردت.