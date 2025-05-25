السبب الحقيقي الذي قد ترغب في زرعه هذا النبات الرائع في وعاء (وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح)

إذا كنت قد سُحنت من أي وقت مضى كيف تبدو نباتات الكرمة الغريبة والجميلة أثناء تطورها وتسلقها ، فأنت لست وحدك. غالبًا ما يغير تسلق النباتات التي يمكنك أن تنموها على الممتلكات الخاصة بك مظهر سياج عادي أو زاوية فناء ، وتحويلها إلى ميزات معيشية خضراء. المشكلة هي: إنهم لا يعرفون متى يتوقفون.
تنمو بعض الكروم بسرعة وبعيدة ، وهي ليست مثالية إذا كنت تعمل مع مساحة محدودة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الوعاء. لا يزال بإمكان النباتات المحفوظة أن تمنحك الدراما الخضراء دون ابتلاع كل شيء في طريقها. يبقي وعاء الجذور قيد الفحص ، مما يعني أن حجم واتجاه النبات في سيطرتك.
أفضل جزء هو أنه يمكنك تحريك الكروم المحفوظة بوعاء للقبض على أفضل أشعة الشمس أو حمايةها من الطقس القاسي. وإذا كنت تحب تغيير مساحتك ، فهذا وضع مربح للجانبين-المساحات الخضراء المتنقلة التي تناسب أسلوبك أيضًا. في ملاحظة عملية ، تساعد الحاويات أيضًا في السيطرة على الآفات والأمراض ، ورفع الكروم عن الأرض ، والحفاظ على ظروف التربة متسقة.
كيف تزرع كرمياتك في الأواني للنجاح
مجرد زراعة كرمة في وعاء لا يكفي ؛ يجب إعداده بشكل صحيح. لمساعدة نباتاتك على الازدهار وتنمو في حاوياتها ، تختار الحاويات القوية المصنوعة من الطين أو السيراميك أو البلاستيك أو المعدن أو الخشب. طالما أن الوعاء يحتوي على ثقوب تصريف ومساحة كافية لنمو مصنعك ، فأنت على المسار الصحيح.
يجب أن تملأ الوعاء بالتربة عالية الجودة (ويفضل أن لا تكون التربة من الفناء الخلفي) واخترت مزيجًا جيدًا من النحافة إذا كنت تخطط لزرع شيء مثل العاطفة (Passiflora incarnata) ، الذي يكره جذوره الغريبة. اليوم الذي تزرع فيه متسلقك هو عندما يجب أن تشترك في دعمه. يمكنك شراء تعريشة سلكية بسيطة تمنح كرمةك اتجاهًا للتسلق مبكرًا ، مثل Trellis Vigoro Pewter Metal Pot في Home Depot ، أو اختر إعدادًا خشبيًا بسيطًا باستخدام عمود كرمة أو شبكة.
تزدهر معظم الكروم في ضوء الشمس ، لذا ابحث عن بقعة مشمسة على سطح السفينة أو الشرفة أو الفناء. بشكل عام ، ستعرف أن الوقت قد حان للمياه عندما تشعر الجزء العلوي من التربة بالجفاف ، ولكن سهولة لأن الكثير من الماء يمكن أن يغرق جذورك. حافظ بانتظام على كرومك من خلال تقليمها ، خاصةً إذا بدأت الكرمة في النمو نحو شواية أو أثاث الفناء.
ما هي الكروم التي تستحق مكانًا في وعاءك المفضل
ليس كل كرمة سعيدة في حاوية ، لكن البعض يشعر بأنه في المنزل. تعتبر Chocolate Vine (Akebia Quinata) مناسبة رائعة للأشخاص الذين يريدون شيئًا ينمو بسرعة وله رائحة جميلة. ومع ذلك ، قد يشكل ذلك خطرًا على النباتات الأصلية ، حيث يتم إدراجه على أنه غازي في بعض أجزاء من شرق الولايات المتحدة ، بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية وماين وويست فرجينيا وماريلاند ، لذلك يجب أن يتم احتواءها وتوسيعها لمنعها من الاستيلاء على مساحتك. Black Eyed Susan Vine (Thunbergia alata) هي المفضلة الأخرى بين عشاق الكرمة. يزدهر في الحرارة ، ويبدو مبتهجًا من خلال النوافذ ، والزهور دون توقف في الصيف. على الرغم من أن هذه الكرمة جميلة ، إلا أن هذه الكرمة هي واحدة أخرى لن ترغب في الهروب منها إلى حديقتك.
نباتات التسلق الأخرى التي تعمل بشكل أفضل في الأواني هي الكليما وأمجاد الصباح (Ipomoea purpurea). أمجاد الصباح هي الكلاسيكية للأسوار الصيفية وتبدو سور شرفة رائع. إنها سهلة النمو ، ولكن يتم تصنيفها على أنها حشائش ضارة بسبب السرعة التي تتسع فيها النباتات ذاتية النباتات وينتشرها في المناخات الدافئة. بالنسبة للمناطق الأكثر دفئًا مثل الجنوب أو الجنوب الغربي ، يعد Bougainvillea اختيارًا جيدًا ، حيث يقدم ألوانًا جريئة ويتطلب فقط رعاية منخفضة الصيانة. توفر نباتات التسلق المتنامية في الأواني كل جمال نباتات التسلق المزروعة في الأرض ، ولكن بدون المتاعب. مع الإعداد الصحيح ، فهي إضافة فناء صديقة للميزانية والتي ترفع مساحة معيشة في الهواء الطلق العارية.