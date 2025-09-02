السبب الحقيقي لأوراق نباتات الطماطم الخاصة بك بني بني هذا الصيف (وكيفية إصلاحه)

نباتات الطماطم لا تخفي مشاكلها. تحصل نباتات Leggy على الكثير من النيتروجين ، وتشير الفاكهة المتشققة إلى الإفراط في الماء ، ويتم مضغ الأوراق ذات الثقوب بواسطة الحشرات. هناك عدة أسباب للبقع البنية على أوراق نبات الطماطم ، ولكن البروتينات الأكثر شيوعًا ناتجة عن ذبول fusarium ، وهو مرض يسبب نباتات متوقفة بأوراق بنية. لا يوجد علاج لذبوب fusarium بمجرد أن يظهر نبات الطماطم الأعراض. يجب حفر النباتات المصابة والتجاهل. على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على إنقاذ النباتات الفردية المصابة بالويلت ، إلا أنه يمكنك اتخاذ تدابير لجعل حديقتك آمنة لموسم النمو المقبل.
ويلت Fusarium في التربة ويدخل نبات الطماطم من خلال الجذور. لا يمكن نقله فوق الأرض ، لذلك لا داعي للقلق بشأن العدوى من النبات إلى النبات. يمكن إدخال التربة المصابة بفطريات الذبول في الحديقة على أدوات الحدائق الملوثة أو المهاد أو السماد أو النباتات الجديدة.
يظهر Fusarium أولاً بينما أوراق الصفراء التي تتحول إلى اللون البني ، مع نباتات الذبول التي تتعافى قليلاً في الليل عندما تبدأ الثمار في النضج. هذا يحدث في بعض الأحيان على جانب واحد من النبات. تؤثر ذبول Verticillium ، وهو مسببات أمراض متشابهة جدًا ، على النبات بأكمله بشكل موحد ، ويمكن أن يكون السبب في ذبول نباتات الطماطم. كل من هذه يغزو نظام الأوعية الدموية للنبات ويجعل من الصعب على الطماطم الحصول على الماء. مع ذبول Verticillium ، قد لا تموت النباتات المتأثرة ، والطماطم التي تنتجها آمنة للاستهلاك. الذبول fusarium ، ومع ذلك ، يقتل النبات تماما.
أمراض الطماطم وكيفية تجنبها
يؤثر fusarium فقط على نباتات الطماطم. يصيب Verticillium مجموعة متنوعة من الخضار مثل الفلفل والاسكواش بالإضافة إلى الطماطم. نظرًا لأنه لا يمكن علاج مصانع الطماطم المصابة ، فمن الأفضل تجنب إدخال الفطريات في حديقتك. يستغرق الأمر سنوات حتى تكون التربة خالية من الذبول. فقط المحاصيل الزراعية في المناطق المتأثرة في الحديقة التي ليست عرضة للفطريات. اختر واحدة من أصناف الطماطم المقاومة لمؤامرات الحديقة التي تتأكد من أنها خالية من المرض. إذا كنت غير متأكد من التربة الخاصة بك ، فقم بزراعة الطماطم في حاويات مع مزيج بوتينج التجاري. قم بتنظيف أدوات حديقتك وتعقيمها بعد كل استخدام ، والحفاظ على الدفيئة والأشياء داخلها نظيفة ومعقمة. قم بتنظيف حذائك حتى لا تتبع الأوساخ المصابة بالذوبان حول الفناء.
يمكن أن تتسبب الآفة المبكرة والمتأخرة والجنوبية أيضًا في تلطيخ اللون البني على الأوراق ؛ يجب أن تتوقف آفة الطماطم في مساراتها. الأوراق على الفروع السفلية من نباتات الطماطم المصابة مع الآفة المبكرة لها بقع بنية محاطة باللون الأصفر. يحدث هذا في كثير من الأحيان بسبب رش الماء على الأوراق السفلية ، وهناك مبيدات الفطريات المتاحة لعلاجها. Late Blight ، نفس قالب المياه الذي تسبب في مجاعة البطاطا الأيرلندية ، غير شائع. تنمو البقع الداكنة حتى يتولى أوراق كاملة ويموت النبات. لا يوجد علاج بمجرد ظهور البقع. تتجلى اللفمة الجنوبية في البداية على أنها ذبابة نباتية شاملة تليها نتوءات صغيرة بنية. يجب التخلص من النباتات المصابة بالآفة المتأخرة أو الجنوبية.