السبب الحقيقي للمنزلية لديك مثل هذه الأسقف المنخفضة

الأسقف هي ميزة معمارية سهلة التغاضي عنها ، ما لم تكن لك منخفضة للغاية. اليوم ، من الشائع أن يكون لمنازل البناء الجديد 8 أو 9 أو 10 أقدام ، وفي المداخل المقببة أو الغرف الكبيرة ، يمكن أن ترتفع ارتفاعات السقف إلى 25 قدمًا. تعتبر ألوان الغطس بالطلاء ، وتثبيت البلاط المختومة ، وورق الجدران المعلق من بين الطرق الجذابة لتزيين الأسقف. يعد استخدام أكثر من اللون الأبيض الأساسي على “الجدار الخامس” اتجاهًا شهيرًا للديكور المنزلي لا يظهر أي علامة على التوقف ، وذلك بفضل قدرته على جعل الغرف الكبيرة أكثر دافئًا وحميمة. ولكن ماذا يجب أن تفعل عندما يكون منزلك سقوفًا منخفضة؟
تحدثت House Digest مع مؤرخة التصميم سارة بيلوتا لفهم الأسباب الحقيقية التي تجعل بعض المنازل بنيت مع سقوف منخفضة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها. “في الماضي ، كان من المفيد اقتصاديًا بناء منازل أصغر. كان الغرض من ذلك شقين: استخدام عدد أقل من الإمدادات وزيادة التدفئة” ، أوضح بيلوتا.
ومضى الخبير يقول إنه لم يكن الأمر دائمًا أن المنازل الأكبر سنا كانت لها سقوف منخفضة في كل غرفة ، خاصة مع منازل مانور المصممة لعرض ثروة مالكها أو وضعها: “كان الطابق الأرضي لمانور الريف في الجورجية في إنجلترا عادة ما يكون ارتفاعه من 10 أقدام أو أكثر … ومع ذلك ، في الطوابق العليا ، كنت أكثر عرضة لرؤية السقوف من 6 أقدام ، في مساحات العائلة فقط”.
الأسقف المنخفضة أرخص في البناء ولكنها تأتي مع تحديات التصميم
وقالت سارة بيلوتا لـ House Digest في مقابلة حصرية: “تتقلب مرتفعات الأسقف في المنازل في أوقات الاضطرابات الاقتصادية ، كما تختلف أيضًا بين الأشخاص في مناطق مختلفة من البلاد والمواقف الاقتصادية المختلفة”. وفقًا لمؤرخ التصميم ، أصبحت الأسقف العليا هي القاعدة في التسعينيات. وقالت: “مع أنظمة التدفئة الأكثر كفاءة ، تغيرت المرتفعات القياسية للأبواب والمفروشات المدمجة وفقًا لذلك لإنتاج تصميمات داخلية أكثر توسعية”. “يبدو أنه لا يوجد عودة الآن – حتى مع ارتفاع تكلفة المباني!”
إذا كنت تعيش في منزل أقدم أو تاريخي ، فقد تتساءل عن سبب حصول منزلك على أسقف منخفضة لأنك تواجه صعوبة في تزيين أو تشعر بالضيق في الفضاء. اعترفت بيلوتا بهذه الجوانب السلبية ، لكنها أوضحت أنه يمكن التغلب عليها من خلال نهج مدروس للتصميم: “يمكن أن يكون تزيين فن الجدار أو تعليق التلفزيون على الحائط مصدر إزعاج ، حيث تجد نفسك مع مساحة أقل جدارًا للعمل معها وبالتالي مخزن مؤقت أصغر بين مستوى العين والسقف”.
وقال الخبير أيضًا إن الإضاءة أكثر تحديا. وقالت: “قد تعكس المصابيح الأطول والمصابيح الأكثر إشراقًا الضوء المباشر على السقف ، ومن المرجح أن تطردك مصابيح قلادة في الرأس”. إذا كنت ترغب حقًا في إضافة إضاءة بيان ، فإن لاعبًا كبيرًا متتاليًا ، مثل ضوء قلادة Dolria Modern Crystal من Amazon ، هو خيار مثير يمكن أن يجعل الأسقف المنخفضة أطول.
لا تفعل ولا تفعل لتصميم غرفة منخفضة السقف
هناك أيضًا حيل أخرى لتصميم غرفة منخفضة السقف يمكن أن تجعل مساحتك أكبر. في مقابلتها الحصرية مع House Digest ، قدمت سارة بيلوتا العديد من الاقتراحات البسيطة. وقالت: “شنق العمل الفني والمرايا فوق مستوى العين قليلاً ، لرسم العين لأعلى”. أوصت Bilotta أيضًا بتعليق الستائر على مستوى السقف بدلاً من الجزء العلوي من النوافذ الخاصة بك.
حذر مؤرخ التصميم من التشطيبات مثل Limewash أو Stucco: “لا تضيف نسيجًا أو نمطًا إلى السقف … هذا سيجعل المساحة مجرد اكتمال”. يجب عليك أيضًا تجنب هذا التأثير الكامل عن طريق اختيار الأثاث المناسب. قال بيلوتا للاختيار قطع “نسبية” ، مثل الرفوف الضيقة والجلوس المنخفضة ، مثل كرسي تشيتا دوارة من الأمازون.
إذا كنت تصطدم باستمرار رأسك أو تشعر بالخوف في غرفك المنخفضة السقف ، فقد ترغب في رفع الأسقف بالفعل. فكر لفترة طويلة وصعبة قبل أن تفعل. “على الرغم من أن هذا ممكن ، إلا أنه يمكن أن يكون كثيف العمل للغاية” ، تم تحذير بيلوتا. “سواء كان الأمر يستحق ذلك يعتمد على وضعك الفردي أم لا.” نصح الخبير أنه إذا كنت تعيش في منزل تاريخي يحتاج إلى عزل ، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لرفع السقف. وأشارت أيضًا إلى أن “رفع سقف الطابق العلوي عن طريق التوسع في العلية أمر أسهل عادة من رفع السقف في الطابق السفلي ، حيث يتعين عليك أن تأخذ في الاعتبار العناصر الهيكلية في الطابق الثاني.”