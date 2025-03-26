السبب الحقيقي للمنزلية لديك مثل هذه الأسقف المنخفضة

الأسقف هي ميزة معمارية سهلة التغاضي عنها ، ما لم تكن لك منخفضة للغاية. اليوم ، من الشائع أن يكون لمنازل البناء الجديد 8 أو 9 أو 10 أقدام ، وفي المداخل المقببة أو الغرف الكبيرة ، يمكن أن ترتفع ارتفاعات السقف إلى 25 قدمًا. تعتبر ألوان الغطس بالطلاء ، وتثبيت البلاط المختومة ، وورق الجدران المعلق من بين الطرق الجذابة لتزيين الأسقف. يعد استخدام أكثر من اللون الأبيض الأساسي على “الجدار الخامس” اتجاهًا شهيرًا للديكور المنزلي لا يظهر أي علامة على التوقف ، وذلك بفضل قدرته على جعل الغرف الكبيرة أكثر دافئًا وحميمة. ولكن ماذا يجب أن تفعل عندما يكون منزلك سقوفًا منخفضة؟

تحدثت House Digest مع مؤرخة التصميم سارة بيلوتا لفهم الأسباب الحقيقية التي تجعل بعض المنازل بنيت مع سقوف منخفضة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها. “في الماضي ، كان من المفيد اقتصاديًا بناء منازل أصغر. كان الغرض من ذلك شقين: استخدام عدد أقل من الإمدادات وزيادة التدفئة” ، أوضح بيلوتا.

ومضى الخبير يقول إنه لم يكن الأمر دائمًا أن المنازل الأكبر سنا كانت لها سقوف منخفضة في كل غرفة ، خاصة مع منازل مانور المصممة لعرض ثروة مالكها أو وضعها: “كان الطابق الأرضي لمانور الريف في الجورجية في إنجلترا عادة ما يكون ارتفاعه من 10 أقدام أو أكثر … ومع ذلك ، في الطوابق العليا ، كنت أكثر عرضة لرؤية السقوف من 6 أقدام ، في مساحات العائلة فقط”.