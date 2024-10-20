السبب الحقيقي وراء استمرار الرؤساء السابقين في تلقي إحاطات أمنية

وكما أوضحت التقارير الإخبارية الأخيرة، فإن العالم مكان فوضوي، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع، تواجه حكومات العالم مهمة صعبة في حماية مواطنيها من التهديدات المحتملة أينما نشأت. إلى جانب المؤسسات العسكرية التقليدية بما في ذلك الجيوش والقوات البحرية والقوات الجوية، اعتمدت الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لعدة قرون على أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات لتحديد الانتشار العسكري والدبلوماسية والسياسة الدفاعية.
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وباعتبارها دولة ديمقراطية، تواجه الولايات المتحدة مسألة كيفية الحفاظ على الاتساق في الحكومة فيما يتعلق بالاستخبارات والدفاع عندما يكون لدى الإدارات الرئاسية القدرة على التغيير كل أربع سنوات. ومن أجل ضمان الانتقال السلس للسلطة، كان من المعتاد منذ فترة طويلة تقديم إحاطات استخباراتية للمرشحين الرئاسيين.مما يعني أن مثل هذه الشخصيات، ومن بينها الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تتلقى معلومات حساسة للغاية حتى قبل أن تضع أيديها على مقاليد السلطة. وبالمثل، يُسمح أيضًا للرؤساء السابقين الذين توقفوا عن الترشح بتلقي إحاطات استخباراتية، على الرغم من أن مثل هذه الممارسات خضعت في السنوات الأخيرة للتدقيق من قبل السياسيين ومجتمع الاستخبارات.
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تقليد يعود إلى الخمسينيات
تعود ممارسة تقديم إحاطات استخباراتية للمرشحين الرئاسيين إلى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، تحت إشراف الرئيس هاري إس ترومان. لعب ترومان دورًا فعالًا في إنشاء “الملخص اليومي للرئيس” (PDB) المعروف أيضًا باسم الملخص اليومي، في الأربعينيات من القرن الماضي، والذي يوفر للرئيس نظرة عامة سريعة على المخاوف الأمنية الأكثر إلحاحًا في البلاد، والتي يعتبر الكثير منها سريًا. وحساسة للغاية. وقد تم توسيعه ليشمل المرشحين الرئاسيين في عام 1952، وفي نفس الوقت تقريبًا، أصبح من الشائع مشاركة الإحاطات الأمنية مع الرؤساء السابقين أيضًا.
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وقد يبدو إدراج الرؤساء السابقين في مثل هذه الإحاطة غير مبرر إلى حد ما، بل وفي الواقع، أحد الأسباب الشائعة لمشاركة الوثائق مع الرؤساء السابقين هو المجاملة البسيطة (وهو أمر ربما يكون من الصعب تصوره في المشهد السياسي المنقسم اليوم). ولكن الأهم من ذلك هو أن مشاركة مثل هذه المعلومات مع الرؤساء السابقين من شأنه أن يسمح للرئيس الحالي باللجوء إليهم للحصول على المشورة، مما يساعد في اتخاذ القرار خلال لحظات الأزمات المحتملة.
جدل حول إحاطة الرئيس السابق ترامب
ومع ذلك، فإن تمديد مثل هذه الوثائق الحساسة إلى الرؤساء السابقين والمرشحين الرئاسيين ليس حقًا. وبدلاً من ذلك، يتم تقاسم PDB وفقًا لتقدير الرئيس الحالي. وفي عام 2024، ردد الرئيس جو بايدن مخاوف بعض أعضاء المجتمع الأمني عندما أكد أنه سيتوقف عن تزويد ترامب بالإحاطات الأمنية. قال بايدن في عام 2021: “أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة للحصول على إحاطات استخباراتية”. وتساءل بايدن، مسلطًا الضوء على ما أسماه “سلوكه غير المنتظم”، قائلاً: “ما قيمة منحه إحاطة استخباراتية؟ … ماذا هل له أي تأثير على الإطلاق، بخلاف أنه قد ينزلق ويقول شيئًا؟” (عبر اوقات نيويورك).
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بصفته رئيسًا سابقًا ومرشحًا للرئاسة، وعادةً ما يكون ترامب مؤهلاً للحصول على الإحاطات الإعلامية، لكن أحداث السنوات القليلة الماضية أثارت المزيد من الأسئلة حول الحكمة من السماح له بالوصول إلى الوثائق السرية.ليس أقلها المعركة القانونية التي ربما لا يزال يواجهها بشأن مجموعة من الوثائق السرية للغاية التي قام بإزالتها من البيت الأبيض بعد التصويت على خروجه من منصبه. وتقول التقارير إن ترامب قام بتخزين الوثائق في الحمام في منزله في فلوريدا، مار آلاغو. تم العثور عليها بعد غارة قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وتم تأكيدها لاحقًا من خلال لائحة اتهام ضد ترامب لاحتوائها على معلومات عسكرية عن الأسلحة النووية وأقمار التجسس الصناعية. تم إسقاط القضية في يوليو 2024، لكن المدعين قدموا استئنافًا، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
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لقد رفض دونالد ترامب الإحاطات الأمنية
على الرغم من المخاوف بشأن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات دونالد ترامب وسوء التعامل المحتمل مع الأسرار الحكومية، تزعم التقارير أنه خلال فترة رئاسته، لم يكن لدى نجم تلفزيون الواقع السابق سوى القليل من الوقت بشكل مدهش لتقديم إحاطات استخباراتية رئاسية حتى أثناء وجوده في منصبه. والحقيقة هي أنه عندما قام بحملته الرئاسية، قيل إنه كان أقل اهتمامًا بها. في الحقيقة، ويعتقد أن من مصلحته تجنب تلقي أي إحاطات أمنية لأنها قد تقوض حملته.
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على الرغم من أن وكالات الاستخبارات قررت أنها ستبدأ بإبلاغ ترامب بعد التأكد من أنه المرشح الرئاسي الجمهوري، فقد ألمح ترامب نفسه إلى أن مثل هذه الإحاطات هي فخ، وقال لصحيفة ديلي ميل: “أعرف ما يحدث. من السهل جدًا رؤية ما يحدث. يحدث… بمجرد أن أحصل على ذلك، سيقولون إنني سربت ذلك، لذا فإن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموقف هي أنني لا أحتاج إلى تلك الإحاطة وبعد يومين، قاموا بتسريبها، ثم قالوا إنك سربتها، لذا فإن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي عدم أخذها، فأنا لا أريدها، سيكون لدي الكثير منها عندما أدخل.