السبب الحقيقي وراء استمرار الرؤساء السابقين في تلقي إحاطات أمنية

وكما أوضحت التقارير الإخبارية الأخيرة، فإن العالم مكان فوضوي، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع، تواجه حكومات العالم مهمة صعبة في حماية مواطنيها من التهديدات المحتملة أينما نشأت. إلى جانب المؤسسات العسكرية التقليدية بما في ذلك الجيوش والقوات البحرية والقوات الجوية، اعتمدت الدول بما في ذلك الولايات المتحدة لعدة قرون على أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات لتحديد الانتشار العسكري والدبلوماسية والسياسة الدفاعية.

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وباعتبارها دولة ديمقراطية، تواجه الولايات المتحدة مسألة كيفية الحفاظ على الاتساق في الحكومة فيما يتعلق بالاستخبارات والدفاع عندما يكون لدى الإدارات الرئاسية القدرة على التغيير كل أربع سنوات. ومن أجل ضمان الانتقال السلس للسلطة، كان من المعتاد منذ فترة طويلة تقديم إحاطات استخباراتية للمرشحين الرئاسيين.مما يعني أن مثل هذه الشخصيات، ومن بينها الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تتلقى معلومات حساسة للغاية حتى قبل أن تضع أيديها على مقاليد السلطة. وبالمثل، يُسمح أيضًا للرؤساء السابقين الذين توقفوا عن الترشح بتلقي إحاطات استخباراتية، على الرغم من أن مثل هذه الممارسات خضعت في السنوات الأخيرة للتدقيق من قبل السياسيين ومجتمع الاستخبارات.

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