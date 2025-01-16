السبب الحقيقي وراء تغيير سكان القرية لحنهم حول دونالد ترامب

أولئك الذين جربوا متعة الغناء الجماعي وتقليد رسائل جمعية الشبان المسيحية في الكاريوكي: نحييكم. حتى لو لم يقم سكان القرية أيضًا بأداء “In the Navy” و”Macho Man” و”Go West” وغير ذلك الكثير، لكانوا قد حصلوا على مكان في سجلات تاريخ الموسيقى استنادًا إلى “YMCA” وحدها. من يستطيع أن يرمي نوبة على أهل القرية الذين يظهرون في أي مكان؟ لماذا يعترض أي شخص على الاختيارات الشخصية للبحار، أو الشرطي، أو الأمريكي الأصلي، أو عامل البناء، أو أي شخصية أخرى ترقص وتغني وتعلم الناس الاختصارات؟ بل إنهم سيظهرون في حفل التنصيب الرئاسي القادم في 20 يناير 2025.

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هذه هي المشكلة بالضبط، على الأقل بالنسبة للبعض. وكان سكان القرية قد اعترضوا في السابق على استخدام الرئيس المنتخب دونالد ترامب نشيدهم الشهير في التجمعات الحاشدة وأرادوا منه أن يتوقف. هذا لأنه، كما كتب شاعر غنائي “YMCA” وشخص في قرية OG، فيكتور ويليس (الشرطي) على فيسبوك في 2 ديسمبر 2024، فقد تلقى أكثر من 1000 شكوى من الناس حول استخدام ترامب لـ “YMCA” منذ عام 2020. لا أريد أن يستخدم ترامب “YMCA”، بغض النظر عن حصول حملة ترامب على ترخيص من شركة التسجيلات Broadcast Music (BMI)، للقيام بذلك.

الآن، اعتبارًا من 13 كانون الثاني (يناير)، انتقل سكان القرية إلى فيسبوك ليقولوا إنهم سيتوجهون بالفعل إلى حفل تنصيب ترامب عام 2025 ليرتدوا ملابسهم. والسبب المعلن بسيط: “لقد حان الوقت الآن لجمع البلاد مع الموسيقى”. وأيضا هناك الصحافة والمال الذي تجلبه.

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