السبب الحقيقي وراء تغيير سكان القرية لحنهم حول دونالد ترامب

أولئك الذين جربوا متعة الغناء الجماعي وتقليد رسائل جمعية الشبان المسيحية في الكاريوكي: نحييكم. حتى لو لم يقم سكان القرية أيضًا بأداء “In the Navy” و”Macho Man” و”Go West” وغير ذلك الكثير، لكانوا قد حصلوا على مكان في سجلات تاريخ الموسيقى استنادًا إلى “YMCA” وحدها. من يستطيع أن يرمي نوبة على أهل القرية الذين يظهرون في أي مكان؟ لماذا يعترض أي شخص على الاختيارات الشخصية للبحار، أو الشرطي، أو الأمريكي الأصلي، أو عامل البناء، أو أي شخصية أخرى ترقص وتغني وتعلم الناس الاختصارات؟ بل إنهم سيظهرون في حفل التنصيب الرئاسي القادم في 20 يناير 2025.
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هذه هي المشكلة بالضبط، على الأقل بالنسبة للبعض. وكان سكان القرية قد اعترضوا في السابق على استخدام الرئيس المنتخب دونالد ترامب نشيدهم الشهير في التجمعات الحاشدة وأرادوا منه أن يتوقف. هذا لأنه، كما كتب شاعر غنائي “YMCA” وشخص في قرية OG، فيكتور ويليس (الشرطي) على فيسبوك في 2 ديسمبر 2024، فقد تلقى أكثر من 1000 شكوى من الناس حول استخدام ترامب لـ “YMCA” منذ عام 2020. لا أريد أن يستخدم ترامب “YMCA”، بغض النظر عن حصول حملة ترامب على ترخيص من شركة التسجيلات Broadcast Music (BMI)، للقيام بذلك.
الآن، اعتبارًا من 13 كانون الثاني (يناير)، انتقل سكان القرية إلى فيسبوك ليقولوا إنهم سيتوجهون بالفعل إلى حفل تنصيب ترامب عام 2025 ليرتدوا ملابسهم. والسبب المعلن بسيط: “لقد حان الوقت الآن لجمع البلاد مع الموسيقى”. وأيضا هناك الصحافة والمال الذي تجلبه.
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كان فيكتور ويليس تحت ضغط لمعارضة ترامب
استنادًا إلى المنشور الأصلي لفيكتور ويليس في 2 ديسمبر 2024، اعترض سكان القرية على قيام الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتشغيل موسيقاهم في التجمعات ليس بسبب أي مشاعر شخصية معلنة، ولكن بسبب الضغط من الجمهور. وفي هذه المرحلة، يكون ويليس هو العضو الوحيد المتبقي في Village People من ذروة الديسكو في السبعينيات. وفي الواقع، فاز بدعوى قضائية في عام 2012 منحته الحقوق القانونية للعديد من أغاني الفرقة. بمعنى آخر: يتمتع ويليس بأكبر حصة في Village People، ويعرف ما يتحدث عنه عندما يتعلق الأمر بموسيقاه، ويمثل المجموعة بشكل أو بآخر.
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في هذا السياق عارض ويليس لأول مرة استخدام ترامب لموسيقى المجموعة. بدأ الجمهور في الشكوى، وقام فنانون آخرون بإلغاء حق ترامب في استخدام موسيقاهم. ولكن كما لاحظ ويليس، فإن ترامب “يبدو أنه يحب جمعية الشبان المسيحيين حقًا ويستمتع بها كثيرًا” على فيسبوك. بالإضافة إلى ذلك، رخصت حملة ترامب استخدام الأغنية و”كان لها كل الحق في الاستمرار في استخدام جمعية الشبان المسيحية”.
وفي نفس المنشور على فيسبوك، تناول ويليس أيضًا مصدر الكثير من الضغوط العامة التي مورست عليه. على وجه التحديد، يُنظر إلى “جمعية الشبان المسيحيين” على أنها “نشيد للمثليين” وبالتالي لا ينبغي أن تستخدمها حملة ترامب. لم يقل ويليس فقط أن هذا هو “الافتراض الخاطئ” أن هذا هو معنى الأغنية، ولكنه سيقاضي “كل مؤسسة إخبارية” تقول ذلك. وبدلاً من الانتماء إلى أي ديموغرافية معينة، فإن “النشيد الحقيقي هو جاذبية جمعية الشبان المسيحية للأشخاص من جميع الأطياف بما في ذلك الرئيس المنتخب ترامب”.
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سوف يلعب سكان القرية في حفل تنصيب ترامب
في هذه المرحلة، يمكننا أن نرى أن سكان القرية لم يغيروا وجههم بشكل مفاجئ جديد فيما يتعلق بالرئيس المنتخب دونالد ترامب. جاء منشور فيكتور ويليس على فيسبوك في ديسمبر 2024 في نهاية عملية طويلة ومتعددة السنوات من رفض إلغاء حق ترامب في استخدام “جمعية الشبان المسيحية” – قبل وقت طويل من إعلان Village People رسميًا مؤخرًا أنهم سيظهرون في حفل تنصيب ترامب عام 2025. توقعًا لرد الفعل العكسي، كتبت المجموعة على فيسبوك في 13 يناير 2025: “نعلم أن هذا لن يجعل البعض منكم سعيدًا لسماعه، لكننا نعتقد أن الموسيقى يجب أن تُؤدى دون النظر إلى السياسة”.
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نشر The Village People أيضًا عن حفل التنصيب على X، مع صورة جماعية وخلفية كرة ديسكو، وكتبوا، “يسعدني أن أعلن عن مشاركتنا في الأنشطة الافتتاحية للرئيس ترامب!” وفي حين أن بعض الناس قد يتذمرون بشأن القرار – خاصة وفقًا للعناوين المختلفة التي تجذب الانتباه – فإن التعليقات الواردة تحت المنشور X، على الأقل، إيجابية للغاية.
أما بالنسبة للجانب العملي والمالي للأمور: فقد كان ويليس منفتحًا وصادقًا في شهر ديسمبر الماضي على فيسبوك عندما قال: “لقد استفادت جمعية الشبان المسيحية بشكل كبير من الاستخدام من قبل الرئيس المنتخب”. الأغنية البالغة من العمر 45 عامًا احتلت بالفعل المرتبة الأولى لمدة أسبوعين وحققت “عدة ملايين من الدولارات” بسبب استخدام ترامب لها. أما بالنسبة للحصول على أموال مقابل الأداء في حفل التنصيب: فهذا لا يحدث عادةً. إنه أداء مجاني، على الرغم من تغطية نفقات السفر عادةً. هذا لا يعني أنه ليس قرارًا تجاريًا جيدًا – فمن الواضح أنه كذلك. بعد كل شيء، “جمعية الشبان المسيحية” تولد بالفعل المزيد من المال والاهتمام لسكان القرية القدامى والجدد، على حد سواء.
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