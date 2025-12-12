السبب الحقيقي وراء مشية سيلفستر ستالون بعصا في حفل تكريم مركز كينيدي

خلال نفس الحلقة، أصدر ستالون كلمات تحذيرية لأولئك الذين قد يفكرون في مهنة مماثلة: “لا تقم بالأعمال المثيرة الخاصة بك،” حث (عبر Y! Entertainment).

وكشف العرض أيضًا أن الممثل قد تم إدخال لوحة معدنية في رقبته لإصلاح الضرر الذي حدث. بالإضافة إلى ذلك، خضع لعملية جراحية لدمج العمود الفقري، مما يحد من الحركة في عموده الفقري. (تعرف على المزيد حول العلامات التي يجب أن تشاهدها أخصائي العمود الفقري.)

وفي حديثها عن الجراحة باعتبارها “وقتًا مخيفًا”، قالت زوجة ستالون، جينيفر فلافين، إنه لا يحب أن يعرف الناس أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية. وقالت: “إنه أمر مخيف للغاية بالنسبة لعائلتنا في كل مرة يتعين على سلاي أن يخضع لعملية جراحية، لأنك لا تعرف أبدًا. … لا أحد يعرف”. “آمل أن يكون هذا هو الشخص الذي يساعده على عيش حياة أكثر راحة.”

وفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت إصابات ستالون في عام 2010 هي الأحدث في حياته المهنية. لقد عانى أيضًا من تمزق في العضلة الصدرية أثناء تصوير فيلم “Rocky II”، وهو كسر شعري في العمود الفقري من الأجزاء التالية، ودخوله المستشفى بعد تلقيه لكمة في القلب من Dolph Lundgren أثناء فيلم “Rocky IV”.