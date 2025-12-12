السبب الحقيقي وراء مشية سيلفستر ستالون بعصا في حفل تكريم مركز كينيدي

عندما قدم الرئيس دونالد ترامب للمكرمين في مركز كينيدي لعام 2025 ميدالياتهم في المكتب البيضاوي يوم السبت 6 ديسمبر، كان هناك العديد من النجوم البارزين، بما في ذلك المطربين غلوريا جاينور، وجورج سترايت، وأعضاء فرقة KISS الباقين على قيد الحياة – بول ستانلي، وجين سيمونز، وبيتر كريس. وكان من بين الحضور أيضًا الممثل والمغني مايكل كروفورد والممثل سيلفستر ستالون (لكل أخبار سي بي إس).
وبينما كان جميع المشاهير يرتدون أفضل أزياءهم، لاحظ المراقبون الحريصون أن ستالون كان لديه ملحق إضافي لم يسبق له رؤيته من قبل: عصا. وكان ستالون قد كشف سابقًا أنه “لم يتعاف أبدًا” من الإصابات التي أصيب بها أثناء صناعة الأفلام. خلال مقابلة أجريت عام 2024 مع برنامجه التلفزيوني الواقعي “The Family Stallone”، اعترف الممثل بارتكاب “أشياء غبية” أدت إلى إصابته بإعاقة دائمة. “كنت أقوم بالتوجيه المستهلكة وكأحمق، كنت أقوم بتسديد 10 كرات، أو أخذ أي شيء، وأتذكر ضربة واحدة، وقد شعرت بالفعل بضربة واحدة. قال (عبر هذا الفيلم، لم يعد الأمر كما كان من الناحية المادية أبدًا) عبر Y!
أعرب ستالون عن أسفه لقيامه بالأعمال المثيرة
خلال نفس الحلقة، أصدر ستالون كلمات تحذيرية لأولئك الذين قد يفكرون في مهنة مماثلة: “لا تقم بالأعمال المثيرة الخاصة بك،” حث (عبر Y! Entertainment).
وكشف العرض أيضًا أن الممثل قد تم إدخال لوحة معدنية في رقبته لإصلاح الضرر الذي حدث. بالإضافة إلى ذلك، خضع لعملية جراحية لدمج العمود الفقري، مما يحد من الحركة في عموده الفقري. (تعرف على المزيد حول العلامات التي يجب أن تشاهدها أخصائي العمود الفقري.)
وفي حديثها عن الجراحة باعتبارها “وقتًا مخيفًا”، قالت زوجة ستالون، جينيفر فلافين، إنه لا يحب أن يعرف الناس أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية. وقالت: “إنه أمر مخيف للغاية بالنسبة لعائلتنا في كل مرة يتعين على سلاي أن يخضع لعملية جراحية، لأنك لا تعرف أبدًا. … لا أحد يعرف”. “آمل أن يكون هذا هو الشخص الذي يساعده على عيش حياة أكثر راحة.”
وفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت إصابات ستالون في عام 2010 هي الأحدث في حياته المهنية. لقد عانى أيضًا من تمزق في العضلة الصدرية أثناء تصوير فيلم “Rocky II”، وهو كسر شعري في العمود الفقري من الأجزاء التالية، ودخوله المستشفى بعد تلقيه لكمة في القلب من Dolph Lundgren أثناء فيلم “Rocky IV”.