السبب الرئيسي للوفاة في فلوريدا للأسف ليس فريدًا في ولاية صن شاين فقط

يمكن أن يكون سبب الوفاة الرئيسي للدولة مضللة بعض الشيء. خذ فلوريدا ، على سبيل المثال. هناك ، من المرجح أن يموت السكان بسبب أمراض القلب بدلاً من حالة أخرى ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك ، فإن أمراض القلب كحالة قاتلة لا تكاد فريدة من نوعها للفلوريديين. في الواقع ، فإن أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات في العديد من الولايات (مثل جورجيا وكاليفورنيا ونيويورك وويومنغ) ، ولا تزال واحدة من أكثر الظروف الثلاثة القاتلة التي تؤثر على الأميركيين ، إلى جانب السرطان والحوادث.

هذه ليست نهاية القصة ، إما: مرض القلب هو أيضًا السبب الرئيسي للوفاة خارج الولايات المتحدة. تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 13 ٪ من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن أمراض القلب ، مما يعني أن أمراض القلب تخرج حالات أخرى مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض الجهاز التنفسي. وبالتالي ، فإن الانتقال إلى مكان خارج ولاية صن شاين (أو الولايات المتحدة) لن يحميك بالضرورة من الموت من أمراض القلب.

ولكن لماذا مرض القلب السائد على الصعيد الوطني وحول العالم في المقام الأول؟ تلوم جمعية القلب الأمريكية (AHA) الإصابة العالية لارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ومرض السكان في عموم السكان ، على الأقل في الولايات المتحدة.