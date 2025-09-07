السبب الرئيسي للوفاة في فلوريدا للأسف ليس فريدًا في ولاية صن شاين فقط

يمكن أن يكون سبب الوفاة الرئيسي للدولة مضللة بعض الشيء. خذ فلوريدا ، على سبيل المثال. هناك ، من المرجح أن يموت السكان بسبب أمراض القلب بدلاً من حالة أخرى ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك ، فإن أمراض القلب كحالة قاتلة لا تكاد فريدة من نوعها للفلوريديين. في الواقع ، فإن أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات في العديد من الولايات (مثل جورجيا وكاليفورنيا ونيويورك وويومنغ) ، ولا تزال واحدة من أكثر الظروف الثلاثة القاتلة التي تؤثر على الأميركيين ، إلى جانب السرطان والحوادث.
هذه ليست نهاية القصة ، إما: مرض القلب هو أيضًا السبب الرئيسي للوفاة خارج الولايات المتحدة. تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 13 ٪ من جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن أمراض القلب ، مما يعني أن أمراض القلب تخرج حالات أخرى مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض الجهاز التنفسي. وبالتالي ، فإن الانتقال إلى مكان خارج ولاية صن شاين (أو الولايات المتحدة) لن يحميك بالضرورة من الموت من أمراض القلب.
ولكن لماذا مرض القلب السائد على الصعيد الوطني وحول العالم في المقام الأول؟ تلوم جمعية القلب الأمريكية (AHA) الإصابة العالية لارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري ومرض السكان في عموم السكان ، على الأقل في الولايات المتحدة.
الإجهاد على الشرايين يؤكد القلب
ينتج ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) عندما تواجه الشرايين داخل الجهاز الوعائي مشكلة في ضخ الدم بكفاءة. مع مرور الوقت ، تسبب السلالات عليهم في الانهيار ، وفي بعض الحالات ، تؤدي إلى أحداث القلب والأوعية الدموية المميتة. هناك جانبًا صعوديًا ، على الرغم من ذلك: عندما يتم القبض عليه ، يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم بكل من التعديلات السلوكية ، وإذا لزم الأمر ، الدواء. ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس لا يحصلون على مساعدة طبية لأنهم لا يدركون أن لديهم ، لأن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الأعراض (أو قليلة جدًا).
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك ضغط الدم العالي أو الطبيعي هي من خلال قراءة ضغط الدم. بالنسبة للبالغين ، يجب أن يكون عدد ضغط الدم الانقباضي المستهدف أقل من 130 ملليمتر من الزئبق (مم زئبق) ، ويجب أن يكون عدد ضغط الدم الانبساطي المستهدف 80 مم زئبق أو أقل. يمكن أن تقلل البقاء ضمن هذه الإرشادات من خطر الإصابة بأمراض القلب ، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه.
يضيف جنيه إضافي ومستويات السكر المرتفعة سلالة القلب
مثل ارتفاع ضغط الدم ، يمكن للسمنة أن تضع ضغطًا إضافيًا على عضلة القلب بطرق متعددة. بعد كل شيء ، يمكن أن يؤدي حمل الكثير من الوزن إلى تطوير مشاكل صحية أخرى.
كما أوضح طبيب القلب الدكتور ستيفن نيسن في مقابلة مع كليفلاند كلينك ، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول في الدم ، ومرض السكري ، وكلهم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. لهذا السبب يوصي الدكتور نيسن بفقدان الوزن لأي شخص يتعامل مع السمنة. وقال “حتى كمية متواضعة من فقدان الوزن تحدث فرقًا كبيرًا ، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري والالتهاب”. يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف نظام القلب والأوعية الدموية. وجود مرض السكري يضاعف فرص الشخص في الإصابة بأمراض القلب. لحسن الحظ ، يمكن عكس مرض السكري. وكما هو الحال مع ارتفاع ضغط الدم ، يمكن إدارة مرض السكري للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تحتل فلوريدا المرتفعات لثلاثة من عوامل الخطر الثلاثة المذكورة أعلاه لأمراض القلب. في مركز السيطرة على الأمراض ، يكون ارتفاع ضغط الدم شائعًا في الجزء الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، يميل الأشخاص في جميع أنحاء الولايات الجنوبية إلى مرض السكري بمعدلات أعلى من الأشخاص الذين يعيشون في ولايات أخرى (عبر مركز السيطرة على الأمراض).