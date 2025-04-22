السبب الرئيسي للوفاة في نيويورك لن يفاجئك

مع الدفق المستمر لإعلانات المخدرات ، قد يكون من السهل المبالغة في تقدير مدى شيوع بعض الحالات الصحية. غالبًا ما تؤكد حملات الوعي العام لسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والجلد على أهمية الفحوصات المنتظمة ، في حين أن الإعلانات التي تعزز شاشات الجلوكوز في الدم قد تجعل مرض السكري من النوع 2 يبدو أكثر انتشارًا مما هو عليه بالفعل.
منحت ، يمكن أن تؤثر العديد من هذه الشروط بشكل كبير على صحة الناس ورفاههم ، ولكن بعض هذه القضايا الصحية فقط تهدد الحياة. قد لا ترى العديد من حملات التوعية العامة حول السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم – أمراض القلب. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن ما يقرب من ثلث الوفيات ناتج عن أمراض القلب. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون مفاجأة أنه السبب الرئيسي للوفاة في ولاية نيويورك. (إليك علامات التحذير من أمراض القلب التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا.)
أفاد المركز الوطني للإحصاءات الصحية ، وهو جزء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه ، أن 159 من سكان نيويورك من أصل 100000 ماتوا بسبب أمراض القلب في عام 2022. السرطان ، Covid-19 ، الحوادث ، والسكتة الدماغية أقل بقليل من أمراض القلب كأسباب رئيسية للوفاة.
عوامل الخطر من أمراض القلب في ولاية نيويورك
تختلف عوامل الخطر لأمراض القلب في جميع أنحاء المقاطعات في نيويورك. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن مقاطعات هاملتون وفولتون ولويس لديها بعض من أعلى معدلات ارتفاع الكوليسترول في الدم ، في حين أن مقاطعة تومبكينز لديها أدنى مستوياتها ، مع حوالي 28 ٪ من السكان ، تليها ليفينجستون وبرونكس. يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على خطر الإصابة بأمراض القلب. تتمتع مقاطعات بوتنام ونيويورك وساراتوجا بأقل انتشار لمرض السكري ، حيث تم تشخيص أقل من 7 ٪ من السكان. على الطرف الآخر من الطيف ، أكثر من 12 ٪ من السكان في مقاطعات برونكس وأورليانز وفرانكلين يعانون من مرض السكري.
السمنة هي عامل خطر رئيسي آخر. مقاطعة نيويورك (مانهاتن) لديها أدنى معدل للسمنة في الولاية ، بنسبة أقل من 19 ٪. على النقيض من ذلك ، فإن مقاطعات فرانكلين و Cattaraugus و Lewis لها معدلات السمنة التي تضاعف ذلك تقريبًا. يعد النشاط البدني أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من أمراض القلب ، إلا أن ما يقرب من 30 ٪ من سكان مقاطعة برونكس يذكرون أنهم غير نشطين. في مقاطعة تومبكينز ، ينخفض هذا الرقم إلى 12.4 ٪. التدخين ، عامل خطر رئيسي آخر ، يختلف اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء الولاية. في مقاطعات نيويورك وناسو وويستشستر ، تبلغ معدلات التدخين 11 ٪ أو أقل. وفي الوقت نفسه ، فإن أكثر من 22 ٪ من السكان في مقاطعات فرانكلين وفولتون يحددون المدخنين.
ما تفعله نيويورك لمنع الأمراض المزمنة
وضعت وزارة الصحة في نيويورك مقاربة ذات شقين لمساعدتك في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى. المجال الأول من التركيز هو تناول نظام غذائي صحي. قدمت نيويورك برامج لتشجيع سكانها على تقليص المشروبات المحلاة بالسكر وتشجيع المزيد من الناس على تناول المزيد من الفواكه والخضروات كل يوم.
المجال الثاني من التركيز هو زيادة النسبة المئوية لسكان نيويورك الذين يشاركون في النشاط البدني المنتظم وتشجيع المزيد من الناس على تلبية إرشادات النشاط البدني. توصي جمعية القلب الأمريكية 150 دقيقة من التمرينات الهوائية المعتدلة (أو 75 دقيقة من القوية) كل أسبوع ، مع مفيدة صحة القلب الإضافية إذا حصلت على 300 دقيقة. يتم تشجيعك أيضًا على القيام بتمارين تدريب القوة مرتين في الأسبوع.
قامت نيويورك أيضًا بتجميع تدخلات لتقليل التدخين ، بما في ذلك تنظيم شركات التبغ ، وتوفير موارد الإقلاع عن التدخين ، وخلق المزيد من البيئات الخالية من التدخين. أخيرًا ، تتفهم نيويورك أهمية الفحوصات الصحية المنتظمة للسمنة وارتفاع ضغط الدم وسكر السكر في الدم للكشف عن عوامل الخطر هذه لأمراض القلب.