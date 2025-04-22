السبب الرئيسي للوفاة في نيويورك لن يفاجئك

مع الدفق المستمر لإعلانات المخدرات ، قد يكون من السهل المبالغة في تقدير مدى شيوع بعض الحالات الصحية. غالبًا ما تؤكد حملات الوعي العام لسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والجلد على أهمية الفحوصات المنتظمة ، في حين أن الإعلانات التي تعزز شاشات الجلوكوز في الدم قد تجعل مرض السكري من النوع 2 يبدو أكثر انتشارًا مما هو عليه بالفعل.

منحت ، يمكن أن تؤثر العديد من هذه الشروط بشكل كبير على صحة الناس ورفاههم ، ولكن بعض هذه القضايا الصحية فقط تهدد الحياة. قد لا ترى العديد من حملات التوعية العامة حول السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم – أمراض القلب. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن ما يقرب من ثلث الوفيات ناتج عن أمراض القلب. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون مفاجأة أنه السبب الرئيسي للوفاة في ولاية نيويورك. (إليك علامات التحذير من أمراض القلب التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا.)

أفاد المركز الوطني للإحصاءات الصحية ، وهو جزء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منه ، أن 159 من سكان نيويورك من أصل 100000 ماتوا بسبب أمراض القلب في عام 2022. السرطان ، Covid-19 ، الحوادث ، والسكتة الدماغية أقل بقليل من أمراض القلب كأسباب رئيسية للوفاة.