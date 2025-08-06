السبب العاجل يتذكر Ridgid إحدى أدواتها الشائعة

تم إصدار استدعاء عاجل للمنتج لبنادق الأظافر الشهيرة بدون فرش من العلامة التجارية Ridgid. يؤثر الاستدعاء على كلاً من مسامير إطار الـ 18 فولت بنسبة 21 درجة (رقم الطراز R09894 ، والأرقام التسلسلية CS21146D220001-CS24165N220001) و 18VOLT بدون فرش من مسامير 30 درجة (رقم الطراز R09895 ، الأرقام السلرية CS21275D220001-CS22000165N2000165N2000165. إذا كنت تمتلك أيًا من نماذج مسامير تأطير ، فإننا نحثك على التحقق من رقمه التسلسلي قبل استخدامه مرة أخرى.
وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية ، يؤثر هذا الاستدعاء على أكثر من 70،000 مسامير. يقول التقرير ، “يمكن لنظام المشاركة المزدوجة على مسامير العطل الوظيفي وتصريف مسمار لا إراديًا عن طريق سحب الزناد بمفرده ، مما يشكل خطراً على التهديد للمستهلكين. يجب أن يتطلب قول المسامير كل من عنصر ملامسة قطعة العمل (قطعة الأنف) ليكون مكتئبًا وأن يتم سحب الزناد في نفس الوقت من أجل تفريغ مسمار.”
يُنصح العملاء المتأثرين بالاتصال بـ Ridgid من خلال صفحة الاستدعاء المخصصة في أقرب وقت ممكن من أجل تعلم كيفية إصلاح الأداة الخاصة بهم مجانًا.
ما هو نظام مشاركة العمل المزدوج؟
تحتوي معظم أدوات الطاقة على نوع من ميزة السلامة التي تم إنشاؤها فيها للتأكد من عدم وجود اختلافات عرضية يمكن أن تسبب إصابة أو تضر. هذا هو بالضبط ما هو نظام مشاركة Ridgid المزدوج على مدافع الأظافر. لذلك ، ستحتاج إلى الضغط على نهاية أنف مسامير تأطير على السطح الذي تعمل عليه ثم اضغط على الزناد من أجل إطلاق مسمار في الخشب.
إنه إعداد من خطوتين ، وستحتاج إلى القيام بهما قبل ظهور الظفر. المشكلة في هذه المنتجات المستردة هي أن هذا النظام لا يعمل ؛ يُسمح للأظافر بالخروج فقط مع الضغط على الزناد ، مما يجعلها أكثر عرضة للتسبب في أضرار أو إصابة سواء كنت تعمل أو حتى تحاول تنظيف أداة الطاقة الخاصة بك.
تعد Ridgid واحدة من أفضل العلامات التجارية لأدوات الطاقة ، والمعروفة بجودة البناء اللائقة ، وضمانات مدى الحياة ، وأسعار معقولة. تقدم العلامة التجارية بديلاً تنافسيًا لمثل هذه الأدوات مقابل أمثال Milwaukee و Ryobi ، ولكنها متخصصة في احتياجات الأنابيب و HVAC. للتكرار ، يؤثر الاستدعاء على Ridgid فقط 18volt من مسامير مسامير بنسبة 21 درجة من Ridgid و 18 فولت بدون فرش من إطار 30 درجة في نطاق الأرقام التسلسلية المذكورة أعلاه.