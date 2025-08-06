السبب العاجل يتذكر Ridgid إحدى أدواتها الشائعة

تم إصدار استدعاء عاجل للمنتج لبنادق الأظافر الشهيرة بدون فرش من العلامة التجارية Ridgid. يؤثر الاستدعاء على كلاً من مسامير إطار الـ 18 فولت بنسبة 21 درجة (رقم الطراز R09894 ، والأرقام التسلسلية CS21146D220001-CS24165N220001) و 18VOLT بدون فرش من مسامير 30 درجة (رقم الطراز R09895 ، الأرقام السلرية CS21275D220001-CS22000165N2000165N2000165. إذا كنت تمتلك أيًا من نماذج مسامير تأطير ، فإننا نحثك على التحقق من رقمه التسلسلي قبل استخدامه مرة أخرى.

وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية ، يؤثر هذا الاستدعاء على أكثر من 70،000 مسامير. يقول التقرير ، “يمكن لنظام المشاركة المزدوجة على مسامير العطل الوظيفي وتصريف مسمار لا إراديًا عن طريق سحب الزناد بمفرده ، مما يشكل خطراً على التهديد للمستهلكين. يجب أن يتطلب قول المسامير كل من عنصر ملامسة قطعة العمل (قطعة الأنف) ليكون مكتئبًا وأن يتم سحب الزناد في نفس الوقت من أجل تفريغ مسمار.”

يُنصح العملاء المتأثرين بالاتصال بـ Ridgid من خلال صفحة الاستدعاء المخصصة في أقرب وقت ممكن من أجل تعلم كيفية إصلاح الأداة الخاصة بهم مجانًا.