السبب العلمي: النوم يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل

عندما تكون حياتك مليئة بالنشاط، فمن المغري تقليل عدد ساعات النوم. لكن النوم ليس مجرد نشاط سلبي. يقوم دماغك بمعالجة تجاربك اليومية كثيرًا للمساعدة في تكوين الذكريات. يسمح النوم لعقلك بالتخلص من السموم حتى تتمكن من بدء اليوم التالي منتعشًا. إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد لا تتمكن من التركيز واتخاذ قرارات جيدة. وبدلا من ذلك، فإنك تعتمد على الاختصارات المعرفية التي تسمى الاستدلال، والتي يمكن أن تؤثر على قراراتك.
دراسة أجريت عام 2024 في مجلة علم النفس التجريبي: نظرت العامة في كيف يمكن للانطباعات الأولى أن تجعل الناس يتخذون قرارات غير صحيحة. أنشأ الباحثون عملية بيع افتراضية في المرآب باستخدام صناديق من العناصر التي تختلف قيمتها. على الرغم من أن كل صندوق له نفس القيمة الإجمالية، إلا أن بعض الصناديق تحتوي على عناصر أكثر قيمة موضوعة في الأعلى.
عندما طُلب من الأشخاص تعيين قيمة للمربعات، كانوا يميلون إلى تعيين قيمة أعلى للمربعات التي تحتوي على عناصر قيمة في الأعلى. إن انطباعاتهم الأولى عن الصندوق كانت متحيزة في قراراتهم، مما أدى إلى أحكام غير صحيحة. عندما طُلب من الأشخاص “النوم عليها” وتحديد قيم الصناديق في اليوم التالي، قاموا بإجراء تقييمات أكثر دقة للصناديق. بمعنى آخر، اتخذوا قرارات أكثر عقلانية دون تحيز الانطباع الأول.
قلة النوم تؤثر على الأحكام الجيدة
يؤثر الحرمان من النوم على خلايا عصبية معينة في دماغك تساعد في تقييم الخطر والرد على التهديدات، وفقًا لمقال نُشر عام 2023 في مجلة NeuroSciences. كما أنك تعطل أيضًا إطلاق الناقلات العصبية، مما يجعل من الصعب عليها أن تعمل بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، يصبح تفكيرك وصنع القرار ضعيفًا. قلة النوم يمكن أن تسبب مشاكل في الذاكرة والانتباه واليقظة. (إليك كيف يقول جسمك أنك لا تنام بما فيه الكفاية.)
قلة النوم يمكن أن تجعلك أكثر اندفاعًا. وجدت دراسة أجريت عام 2011 في Behavioral Brain Research أن ليلة واحدة من قلة النوم يمكن أن تزيد من حساسيتك تجاه الأحداث السلبية. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتخذ قرارات سريعة وغير صحيحة، ومن غير المرجح أن تتراجع عن استجابتك.
إذا واجهت حكمًا أخلاقيًا مهمًا، فقد ترغب في النوم عليه أولاً. أظهرت دراسة أجريت عام 2007 في مجلة Sleep أن الناس يواجهون معضلات أخلاقية بعد ليلتين من الحرمان من النوم. تسببت قلة النوم في استغراق الناس وقتًا أطول لاتخاذ قرار بشأن معضلة أخلاقية تثير المشاعر، وقال الباحثون إن وقت الاستجابة الأطول هذا يعني أنهم يواجهون صعوبة أكبر في اتخاذ القرار.
يؤثر تقليص النوم كل ليلة على إدراكك
يحتاج معظم البالغين إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة لاستعادة التفكير ومنع المشكلات الصحية المزمنة. في حين أن ليلة بلا نوم هي أمر طبيعي، إلا أن الحصول على ساعات نوم أقل بشكل منتظم أو الكثير من النوم خلال منتصف العمر وما بعده يمكن أن يؤثر على إدراكك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة. النساء اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات أو أكثر من تسع ساعات كل ليلة كانت وظائفهن الإدراكية أسوأ من النساء اللاتي ينمن سبع ساعات. كان التدهور المعرفي مشابهًا للشيخوخة لمدة عامين إضافيين.
يحتاج الأطفال إلى مزيد من النوم حسب أعمارهم. يوصي المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بما يصل إلى 14 ساعة من النوم كل ليلة للأطفال بعمر سنة أو سنتين، لكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة يحتاجون إلى ما يصل إلى 12 ساعة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة Sleep Health، لا يحصل معظم الأطفال على القدر الموصى به من النوم، مما قد يؤثر على معدل الذكاء لديهم. يميل الأطفال إلى الحصول على أداء إدراكي أفضل عندما ينامون لفترة أطول.