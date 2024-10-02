السبب العلمي: النوم يساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل

عندما تكون حياتك مليئة بالنشاط، فمن المغري تقليل عدد ساعات النوم. لكن النوم ليس مجرد نشاط سلبي. يقوم دماغك بمعالجة تجاربك اليومية كثيرًا للمساعدة في تكوين الذكريات. يسمح النوم لعقلك بالتخلص من السموم حتى تتمكن من بدء اليوم التالي منتعشًا. إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد لا تتمكن من التركيز واتخاذ قرارات جيدة. وبدلا من ذلك، فإنك تعتمد على الاختصارات المعرفية التي تسمى الاستدلال، والتي يمكن أن تؤثر على قراراتك.

دراسة أجريت عام 2024 في مجلة علم النفس التجريبي: نظرت العامة في كيف يمكن للانطباعات الأولى أن تجعل الناس يتخذون قرارات غير صحيحة. أنشأ الباحثون عملية بيع افتراضية في المرآب باستخدام صناديق من العناصر التي تختلف قيمتها. على الرغم من أن كل صندوق له نفس القيمة الإجمالية، إلا أن بعض الصناديق تحتوي على عناصر أكثر قيمة موضوعة في الأعلى.

عندما طُلب من الأشخاص تعيين قيمة للمربعات، كانوا يميلون إلى تعيين قيمة أعلى للمربعات التي تحتوي على عناصر قيمة في الأعلى. إن انطباعاتهم الأولى عن الصندوق كانت متحيزة في قراراتهم، مما أدى إلى أحكام غير صحيحة. عندما طُلب من الأشخاص “النوم عليها” وتحديد قيم الصناديق في اليوم التالي، قاموا بإجراء تقييمات أكثر دقة للصناديق. بمعنى آخر، اتخذوا قرارات أكثر عقلانية دون تحيز الانطباع الأول.