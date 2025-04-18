السبب العلمي للناس من الماضي يبدو أكبر سنا في نفس العمر

سواء أكان فيلمًا من الخمسينيات أو إعلانًا إعلانًا تجاريًا منذ الثمانينات ، فهناك فرصة جيدة لك لكي لاحظت موضوعًا شائعًا: لقد بدا الناس في اليوم قديمًا لعمرهم. وليست شخصًا أو شخصين فقط نظروا إلى 50 عامًا أو نحو ذلك ، على الرغم من كونهم فقط في أوائل الثلاثينيات أو الصغرى ، ولكن يبدو أنه موقف ابتليت به الجميع تقريبًا. السبب؟ الشيخوخة بأثر رجعي.

وفقًا للمعلم والمتحدث العام مايكل ستيفنز ، فإن الشيخوخة بأثر رجعي هو عندما يبدو أن الناس من الماضي أكبر منهم. ولكن الأمر المثير للاهتمام في الشيخوخة بأثر رجعي هو أنه وهم يرتبط بكيفية ارتباط الأشخاص وتصميمهم في الماضي وكيف ارتبطنا بمظهر مثل عقود معينة. على سبيل المثال ، قد نرى امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا ترتدي الأزياء الشعبية في الستينيات ، مع شعرها ومكياجها لتناسب أسلوب الوقت ، ولهذا السبب ، قد تبدو وكأنها في الأربعينيات من عمرها ، بدلاً من المراهق الذي هي عليه بالفعل.

وقال ستيفنز في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به على قناة YouTube ، موضحًا أنه بالنسبة للكثيرين ، على الرغم من أن الأنماط ، على الرغم من أن الأنماط التي تتطور ، يميل الناس إلى البقاء على اتصال مع شبابهم ، موضحًا أنه بالنسبة للكثيرين ، على الرغم من أن الأنماط ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور. بعد كل شيء ، هناك فكرة أن الناس يجب أن يرتدوا سنهم ، لذلك يميل الناس إلى اللعب بأمان ، والتمسك بما يعرفونه. لكن السبب في ذلك ليس مجرد تصور ، وهم ، وكيف تصنع أدمغتنا جمعيات ؛ هناك في الواقع أكثر من ذلك.