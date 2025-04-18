السبب العلمي للناس من الماضي يبدو أكبر سنا في نفس العمر

سواء أكان فيلمًا من الخمسينيات أو إعلانًا إعلانًا تجاريًا منذ الثمانينات ، فهناك فرصة جيدة لك لكي لاحظت موضوعًا شائعًا: لقد بدا الناس في اليوم قديمًا لعمرهم. وليست شخصًا أو شخصين فقط نظروا إلى 50 عامًا أو نحو ذلك ، على الرغم من كونهم فقط في أوائل الثلاثينيات أو الصغرى ، ولكن يبدو أنه موقف ابتليت به الجميع تقريبًا. السبب؟ الشيخوخة بأثر رجعي.
وفقًا للمعلم والمتحدث العام مايكل ستيفنز ، فإن الشيخوخة بأثر رجعي هو عندما يبدو أن الناس من الماضي أكبر منهم. ولكن الأمر المثير للاهتمام في الشيخوخة بأثر رجعي هو أنه وهم يرتبط بكيفية ارتباط الأشخاص وتصميمهم في الماضي وكيف ارتبطنا بمظهر مثل عقود معينة. على سبيل المثال ، قد نرى امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا ترتدي الأزياء الشعبية في الستينيات ، مع شعرها ومكياجها لتناسب أسلوب الوقت ، ولهذا السبب ، قد تبدو وكأنها في الأربعينيات من عمرها ، بدلاً من المراهق الذي هي عليه بالفعل.
وقال ستيفنز في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به على قناة YouTube ، موضحًا أنه بالنسبة للكثيرين ، على الرغم من أن الأنماط ، على الرغم من أن الأنماط التي تتطور ، يميل الناس إلى البقاء على اتصال مع شبابهم ، موضحًا أنه بالنسبة للكثيرين ، على الرغم من أن الأنماط ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور ، على الرغم من أن الأنماط تتطور. بعد كل شيء ، هناك فكرة أن الناس يجب أن يرتدوا سنهم ، لذلك يميل الناس إلى اللعب بأمان ، والتمسك بما يعرفونه. لكن السبب في ذلك ليس مجرد تصور ، وهم ، وكيف تصنع أدمغتنا جمعيات ؛ هناك في الواقع أكثر من ذلك.
الناس يتقدمون في الشيخوخة أبطأ
لا يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول ، ولكن عملية الشيخوخة تباطأت ، والتي يمكن أن تسهم أيضًا في سبب ظهور الثلاثينات اليوم من عمرهم أو أقل ، بدلاً من النظر إلى 50 أو 60 شيئًا ، مثل الأشخاص في الأجيال الأكبر سناً. وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 نشرت في وجهات نظر كولد سبرينج هاربور في الطب ، تم تمديد “وقت البقاء” بفضل الابتكار الطبي والصحة العامة الشاملة. أشار البحث إلى دراسة في السويد وجدت أن الرجال السويديين المسنين هم في الواقع من ثلاث إلى أربع سنوات من الرجال من نفس العمر في الأجيال الماضية. وبعبارة أخرى ، لم يتغير العام في شهادة ميلادهم ، ولكن كيف واجهت جسمهم التحديات وتعمل في عصر بيولوجي أصغر سنا. بطبيعة الحال ، هذا نتيجة للاختلافات في نمط الحياة من الأجيال السابقة.
على سبيل المثال ، التدخين ، وهو عامل مساهم رئيسي في شيخوخة شخص ليس فقط خارجيًا ، ولكن داخليًا كان في انخفاض. وفقًا لتقرير في يناير 2024 نشرته منظمة الصحة العالمية ، في حين أن 1 من كل 5 أشخاص بالغين يدخنون السجائر في عام 2000 ، بحلول عام 2022 ، انخفض هذا العدد إلى 1 من كل 3. هناك أيضًا حقيقة أن المزيد من الأشخاص يستخدمون واقيات الشمس أخيرًا. وقال دكتور روس بيري دكتور روس بيري لـ Dazed: “نحن أكثر إدراكًا للأضرار التي تلحقها الشمس ومدى أهمية ارتداء SPF ، إلى جانب قيادة نمط حياة صحي ، وليس التدخين والمخاطر البيئية الشاملة التي يمكن أن تلحق الضرر بشرتنا”. وهذه مجرد تعديلات طبيعية قمنا بها كمجتمع. بمجرد أن نصل إلى البوتوكس وأنواع أخرى من جراحة التجميل ، فهذا مستوى آخر تمامًا من الشيخوخة أبطأ.
الأمور أسهل أيضًا الآن
بالنسبة للجزء الأكبر ، إذا كنت من جيل الألفية أو Gen-Zer ، فقد كان الأمر سهلاً إلى حد ما مقارنة بأجيال الماضي. كان الجيل الصامت ، الذين ولدوا بين عامي 1928 و 1945 ، ضد الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى الاكتئاب العظيم – تجارب الحياة التي يمكن أن تؤثر بالتأكيد على شخص ما. على الرغم من أن Boomers قد حظوا محظوظين بطرق عديدة ، إلا أن جني النمو الاقتصادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والقدرة على شراء منزل ، لم يكن جيلهم بدون تحديات خاصة بهم مثل حرب فيتنام وخليج الخنازير واغتيال ثلاثة شخصيات سياسية بارزة من شأنها أن تغير التاريخ إلى الأبد. منحت ، Gen X ، جيل الألفية ، والجنرال Z بعض المطبات في الطريق ، ولكن ليس إلى الحد الذي كان من شأنه أن يتقدموا في الأجيال الماضية كانت تتراوح أعمارهم بين العوامل الخارجية.
لذا ، هل ستبدو مثل Norm من “هتافات” إلى الأجيال القادمة عندما تكون أنت أيضًا 34 فقط؟ من الصعب القول. يعتمد ذلك على مقدار تغيير الموضة والأناقة ، وكذلك الأشياء التي ترميها الحياة في طريقك.