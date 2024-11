السبب الكبير وراء إلغاء سلسلة Star Trek الأصلية

نعلم جميعًا أن قصة “Star Trek” تنتهي بنجاح مثير للغاية لدرجة أنها غيرت المشهد الثقافي الشعبي لدينا بشكل دائم، وألهمت عددًا لا يحصى من عروض الخيال العلمي والروايات، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تعزيز خيال وطاقات أجيال من موظفي ناسا. تتمتع ناسا بعلاقة وثيقة منذ عقود مع مجتمع “Star Trek” وخريجي المسلسل، وخاصة Nichelle Nichols (التي لعبت دور الملازم Uhura) منذ أن نجح المعجبون في تقديم التماس للوكالة لتغيير اسم أول مكوك فضائي لها إلى Enterprise في عام 1976، بعد المركبة الفضائية في سلسلة الستينيات الأصلية.

ولكن عندما تم إلغاء “Star Trek” في عام 1969 بعد موسمه الثالث، لم يكن أحد يستطيع توقع ضخامة تأثيره. في مقابلة Collider عام 2021 مع Trek-treasure William Shatner – الذي استغرق وقتًا طويلاً لقبول إرثه ككابتن كيرك – قال إنه وزملاؤه الممثلين “شعروا بالصدمة” بسبب إلغاء عرضهم. “لقد أحببنا جميعًا العرض حقًا، والعديد من النصوص – يتحدث الناس عن أن الموسم الثالث لم يكن جيدًا … لقد استمتعت بالقيام بذلك حتى النهاية.”

تم طرح حلقات “Star Trek” الأصلية البالغ عددها 79 حلقة بعد وقت قصير من توقف العرض، وتضخمت شعبيتها. ظهر أول فيلم من أفلام Trek، “Star Trek: The Motion Picture”، في دور العرض عام 1979، وبحلول عام 1986 – قبل عام واحد من إطلاق “Star Trek: The Next Generation” – أصبح المسلسل الأصلي هو العرض المشترك الأعلى تقييمًا على شاشة التلفزيون.

