السبب الكبير وراء إلغاء سلسلة Star Trek الأصلية

من الصعب حتى أن نبدأ في تخيل مشهدنا الثقافي بدون “ستار تريك”. تم بثه لأول مرة في عام 1966، وتطور حتى الوقت الحاضر مع 12 مسلسلًا تلفزيونيًا، و13 فيلمًا، وعددًا لا يحصى من الشخصيات واللحظات المميزة، والمزيد من السلبيات والأزياء التنكرية التي لا يمكنك هزها raktajino (قهوة Klingon) في امتياز “Star Trek”. له مكانة قريبة وعزيزة في قلوب الكثيرين. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق هو أن “ستار تريك” خلق رؤية لمستقبل البشرية ألهمت عددًا لا يحصى من رواد الفضاء الحقيقيين والفيزيائيين والمهندسين – سمها ما شئت – للذهاب بجرأة إلى حيث لم يذهب أحد من قبل.

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مع مثل هذه النسب التي لا يمكن المساس بها، قد يبدو من الصادم الاعتقاد بأن “Star Trek” لم يقم تقريبًا بالتخفيض عندما قام منشئ المسلسل جين رودينبيري بالترويج له في منتصف الستينيات. كما يوضح الموقع الرسمي لـ “Star Trek”، فإنه فقط بفضل أسطورة الكوميديا ​​لوسيل بول من Desilu Productions، وصل “Star Trek” إلى أي مكان. لم يحصل أعضاء مجلس إدارة NBC على العرض حقًا بغض النظر عن شعاره المقتضب “Wagon Train to the Stars”، بالإضافة إلى كونه باهظ الثمن وصعوبة إنشاء المجموعات. قامت NBC بتجهيز الطيار الأصلي المشهور الآن، “The Cage،” والذي نتج عنه طيار جديد يضم تشكيلة Kirk و Spock و Bones الأمامية المعاد تشكيلها والمألوفة الآن.

لكن على الرغم من ذلك، لم يصل مسلسل “Star Trek” الأصلي إلا إلى ثلاثة مواسم، ثم بصعوبة. في نهاية المطاف، لم تكن تقييمات العرض عالية بما يكفي لتبرير تكلفته. لقد تطورت إلى مثل هذا الامتياز المحبوب فقط بفضل المشاركة.

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