السبب الكبير وراء إلغاء سلسلة Star Trek الأصلية

من الصعب حتى أن نبدأ في تخيل مشهدنا الثقافي بدون “ستار تريك”. تم بثه لأول مرة في عام 1966، وتطور حتى الوقت الحاضر مع 12 مسلسلًا تلفزيونيًا، و13 فيلمًا، وعددًا لا يحصى من الشخصيات واللحظات المميزة، والمزيد من السلبيات والأزياء التنكرية التي لا يمكنك هزها raktajino (قهوة Klingon) في امتياز “Star Trek”. له مكانة قريبة وعزيزة في قلوب الكثيرين. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق هو أن “ستار تريك” خلق رؤية لمستقبل البشرية ألهمت عددًا لا يحصى من رواد الفضاء الحقيقيين والفيزيائيين والمهندسين – سمها ما شئت – للذهاب بجرأة إلى حيث لم يذهب أحد من قبل.
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مع مثل هذه النسب التي لا يمكن المساس بها، قد يبدو من الصادم الاعتقاد بأن “Star Trek” لم يقم تقريبًا بالتخفيض عندما قام منشئ المسلسل جين رودينبيري بالترويج له في منتصف الستينيات. كما يوضح الموقع الرسمي لـ “Star Trek”، فإنه فقط بفضل أسطورة الكوميديا لوسيل بول من Desilu Productions، وصل “Star Trek” إلى أي مكان. لم يحصل أعضاء مجلس إدارة NBC على العرض حقًا بغض النظر عن شعاره المقتضب “Wagon Train to the Stars”، بالإضافة إلى كونه باهظ الثمن وصعوبة إنشاء المجموعات. قامت NBC بتجهيز الطيار الأصلي المشهور الآن، “The Cage،” والذي نتج عنه طيار جديد يضم تشكيلة Kirk و Spock و Bones الأمامية المعاد تشكيلها والمألوفة الآن.
لكن على الرغم من ذلك، لم يصل مسلسل “Star Trek” الأصلي إلا إلى ثلاثة مواسم، ثم بصعوبة. في نهاية المطاف، لم تكن تقييمات العرض عالية بما يكفي لتبرير تكلفته. لقد تطورت إلى مثل هذا الامتياز المحبوب فقط بفضل المشاركة.
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تقييمات لائقة، ولكن ليست جيدة بما فيه الكفاية
من عام 1949 إلى أواخر الستينيات، سيطرت أفلام غربية مثل “Bonanza” و”Gunsmoke” و”Rawhide” و”The Lone Ranger” و”Wagon Train” على موجات الأثير. كان هذا العرض الأخير، “Wagon Train” – الذي يضم قافلة متجهة غربًا بعد الحرب الأهلية – أحد نماذج جين رودينبيري لـ “Star Trek”، باستثناء ما تم تصويره في الفضاء. وكان التوقيت مثالياً بالنظر إلى الاهتمام العام المتزايد باستكشاف الفضاء عبر سباق الفضاء في حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. وفي الواقع، تم إلغاء “ستار تريك” في نفس العام الذي هبطت فيه مهمة أبولو 11 على القمر، في عام 1969.
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استقبل الجمهور “Star Trek” بشكل أفضل من المديرين التنفيذيين في NBC عندما اضطرت Lucille Ball إلى لوي ذراعهم للسماح لهم بإعطاء العرض طيارًا ثانيًا. تشرح مجلة تايم أن فيلم Trek حقق نجاحًا جيدًا في التصنيفات، لكنه ليس جيدًا بما يكفي. أرادت NBC إيقافه بحلول منتصف الموسم الثاني، لكن المعجبين أحبوه كثيرًا لدرجة أنهم أبقوه على قيد الحياة من خلال حملة كتابة الرسائل التي لن تبدو في غير محلها في العصر الحديث. والشيء المضحك هو أنه لو تم بث البرنامج على تلفزيون الكابل في العقود القادمة لكانت تقييماته ممتازة.
جددت NBC برنامج Trek للموسم الثالث ولكن مع تحذير قاتل للعرض: سيتم بثه في ليالي الجمعة في الساعة 10 مساءً، في أسوأ وقت ممكن عندما يكون جمهوره الذي يغلب عليه الشباب في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتخفيض ميزانيتها. حاول المعجبون إبقائه على قيد الحياة مرة أخرى، ولكن دون جدوى.
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أطلقت النقابة رحلة إلى النجوم
نعلم جميعًا أن قصة “Star Trek” تنتهي بنجاح مثير للغاية لدرجة أنها غيرت المشهد الثقافي الشعبي لدينا بشكل دائم، وألهمت عددًا لا يحصى من عروض الخيال العلمي والروايات، وكانت جزءًا لا يتجزأ من تعزيز خيال وطاقات أجيال من موظفي ناسا. تتمتع ناسا بعلاقة وثيقة منذ عقود مع مجتمع “Star Trek” وخريجي المسلسل، وخاصة Nichelle Nichols (التي لعبت دور الملازم Uhura) منذ أن نجح المعجبون في تقديم التماس للوكالة لتغيير اسم أول مكوك فضائي لها إلى Enterprise في عام 1976، بعد المركبة الفضائية في سلسلة الستينيات الأصلية.
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ولكن عندما تم إلغاء “Star Trek” في عام 1969 بعد موسمه الثالث، لم يكن أحد يستطيع توقع ضخامة تأثيره. في مقابلة Collider عام 2021 مع Trek-treasure William Shatner – الذي استغرق وقتًا طويلاً لقبول إرثه ككابتن كيرك – قال إنه وزملاؤه الممثلين “شعروا بالصدمة” بسبب إلغاء عرضهم. “لقد أحببنا جميعًا العرض حقًا، والعديد من النصوص – يتحدث الناس عن أن الموسم الثالث لم يكن جيدًا … لقد استمتعت بالقيام بذلك حتى النهاية.”
تم طرح حلقات “Star Trek” الأصلية البالغ عددها 79 حلقة بعد وقت قصير من توقف العرض، وتضخمت شعبيتها. ظهر أول فيلم من أفلام Trek، “Star Trek: The Motion Picture”، في دور العرض عام 1979، وبحلول عام 1986 – قبل عام واحد من إطلاق “Star Trek: The Next Generation” – أصبح المسلسل الأصلي هو العرض المشترك الأعلى تقييمًا على شاشة التلفزيون.
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