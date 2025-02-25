السبب المأساوي الذي انقرضه Quagga

تدعي بعض المصادر الآن أن انقراض Quagga لم يكن متعمدًا كما قد يظهر بأثر رجعي. في الواقع ، في القرن التاسع عشر ، كانت جنوب إفريقيا تعج بالحياة البرية ، وهناك حجة مفادها أن فقدان Quagga حدث على خلفية الصيد على نطاق واسع من قبل المستعمرين والقبائل واللعبة الذين سافروا إلى المنطقة خاصة لإطلاق النار على لعبة كبيرة . وقد تمت الإشارة إلى أن كلمة “Quagga” ، التي تأتي من لغة الخويخوي ، كانت تستخدم على نطاق واسع من قبل السكان الأصليين للإشارة إلى مجموعة واسعة من الأنواع البسيطة الحمار الوحشي ، وأن عدم التمييز بين الأنواع أدى في النهاية إلى تراجع Quagga الذهاب دون أن يلاحظه أحد حتى فوات الأوان.

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في العقود الأربعة الماضية ، كان هناك جهد متضافر لإعادة Quagga من الانقراض. في عام 1987 ، اختار أخصائيو الحفظ في حديقة إيتوشا الوطنية في جنوب إفريقيا تسعة حمار وحشي لمحاولة تربية نسخة جديدة من Quagga ، والتي تختلف عن الحمار الوحشي في ظهور أغمق ومشارب فقط على النصف الأمامي من جسمها. استمرت جهودهم حتى يومنا هذا. على الرغم من أن المتورطين في ما يعرف باسم مشروع Quagga يقرون بأن الوحوش لن تكون مستنقعات حقيقية بالمعنى الوراثي ، إلا أنه من المأمول أنه من خلال تربية مخلوقات جديدة تشبه عن كثب أن يتم في نهاية المطاف إلى الوجود.

للأسف ، لا تزال الحيوانات تواجه الانقراض ، حيث تم القضاء على عدد لا يحصى من الأنواع التي لم يسبق لها مثيل في المائة عام الماضية. تدعم جهود الحفظ في جنوب إفريقيا اليوم الزيادة في التنوع البيولوجي في البلاد على أمل أن تشبه ذات يوم المناظر الطبيعية المملوءة بالحيوانات المورقة التي كانت قبل قرون مع المساعدة في تثبيت المناخ المتغير.

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