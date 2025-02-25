السبب المأساوي الذي انقرضه Quagga

عندما هبط المستعمرين في شركة الهند الشرقية الهولندية في جنوب إفريقيا في عام 1652 ، كان بنية إنشاء مستوطنة من شأنها أن تكون بمثابة نقطة التزود بالوقود للسفن الهولندية التي تسافر حول كيب الأمل الجيد. كان من المقرر تزويد السفن بالمياه العذبة والطعام ، مع اللحوم التي تم الحصول عليها من المزارعين من القبائل البدوية المحلية. ومع ذلك ، فإن حجم حركة المرور البحرية كان بحيث توسعت مستعمرة كيب الهولندية بسرعة لتشمل الأراضي الزراعية الوفيرة حول ما يعرف اليوم باسم كيب تاون.
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إن اهتمام الهولنديين بمشتريات وزراعة الماشية لتوفير الطعام لكل من المستوطنين والبحارة الذين يمرون عبر الرأس ، رأواهم يتطلعون إلى استغلال العديد من الأنواع من الحياة البرية الأفريقية. من بينها Quagga ، وهي نوع فرعي للحمار الوحشي السهول التي انقرضت منذ عام 1883. العينة البرية الأخيرة التي يُعتقد أنها قد تم إطلاق النار عليها في سبعينيات القرن التاسع عشر ، وغالبًا ما يعزى سقوط Quaggas إلى الضراوة المزعجة للصيادين الهولنديين ، وكذلك سوء الفهم بين المستعمرين والقبائل المحلية.
لا يمكن تدجين Quagga
كما هو الحال مع معظم الوحوش الكبيرة ، مثلت Quaggas مصدرًا من اللحوم والمواد للصيادين في القرن التاسع عشر ، مع Quaggas الهولندية للحوم والجلود ، والتي يمكن استخدامها كجلد. عاش Quaggas بوفرة في البرية وتم اصطياده منذ فترة طويلة من قبل أعضاء من القبائل الأصلية مثل Khoikhoi ، الذين استخدموا الذبيحة بأكملها تقريبًا لإنتاج مجموعة من العناصر المفيدة بما في ذلك الأحذية والحبال والأسعار.
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ومع ذلك ، على الرغم من كون Quaggas مصدرًا محتملًا للأغذية المستدامة للمستعمرين ، فإن الموقف الهولندي تجاه الأنواع التي توترت في السنوات التي تلت إنشاء مستعمرة كيب. حاول الهولنديون استخدام Quaggas ، لحماية قطعان الماشية وكوحوش عبء. لكنهم كانوا يفتقرون إلى القدرة على التحمل في الخيول الأخرى ، وكانت عدوانية وصعبة ترويضها ، وفشلت خطط التدجين الواسع النطاق. على الرغم من أن بعض المستنقعات تم نقلها إلى حدائق الحيوان في أوروبا وكانوا مخصصين للتكاثر ، إلا أنها لم تتفاعل بشكل جيد مع الأسر – توفي كولت المتعثرة بعد أن انتقد نفسه مرارًا وتكرارًا ضد حاويةها. جاء الهولنديون لعلاجهم على أنهم فيرمين ويبدو أنهم قتلوهم بشكل عشوائي.
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Quagga و Zebra
تدعي بعض المصادر الآن أن انقراض Quagga لم يكن متعمدًا كما قد يظهر بأثر رجعي. في الواقع ، في القرن التاسع عشر ، كانت جنوب إفريقيا تعج بالحياة البرية ، وهناك حجة مفادها أن فقدان Quagga حدث على خلفية الصيد على نطاق واسع من قبل المستعمرين والقبائل واللعبة الذين سافروا إلى المنطقة خاصة لإطلاق النار على لعبة كبيرة . وقد تمت الإشارة إلى أن كلمة “Quagga” ، التي تأتي من لغة الخويخوي ، كانت تستخدم على نطاق واسع من قبل السكان الأصليين للإشارة إلى مجموعة واسعة من الأنواع البسيطة الحمار الوحشي ، وأن عدم التمييز بين الأنواع أدى في النهاية إلى تراجع Quagga الذهاب دون أن يلاحظه أحد حتى فوات الأوان.
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في العقود الأربعة الماضية ، كان هناك جهد متضافر لإعادة Quagga من الانقراض. في عام 1987 ، اختار أخصائيو الحفظ في حديقة إيتوشا الوطنية في جنوب إفريقيا تسعة حمار وحشي لمحاولة تربية نسخة جديدة من Quagga ، والتي تختلف عن الحمار الوحشي في ظهور أغمق ومشارب فقط على النصف الأمامي من جسمها. استمرت جهودهم حتى يومنا هذا. على الرغم من أن المتورطين في ما يعرف باسم مشروع Quagga يقرون بأن الوحوش لن تكون مستنقعات حقيقية بالمعنى الوراثي ، إلا أنه من المأمول أنه من خلال تربية مخلوقات جديدة تشبه عن كثب أن يتم في نهاية المطاف إلى الوجود.
للأسف ، لا تزال الحيوانات تواجه الانقراض ، حيث تم القضاء على عدد لا يحصى من الأنواع التي لم يسبق لها مثيل في المائة عام الماضية. تدعم جهود الحفظ في جنوب إفريقيا اليوم الزيادة في التنوع البيولوجي في البلاد على أمل أن تشبه ذات يوم المناظر الطبيعية المملوءة بالحيوانات المورقة التي كانت قبل قرون مع المساعدة في تثبيت المناخ المتغير.
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