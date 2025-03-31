السبب المأساوي قد انقرض أوروشس

منذ آلاف السنين ، قطعان كبيرة من أوروشس ، وأسلاف الماشية الحديثة ، والتجول في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا. كان للذكور ، الذين يبلغ طولهم حوالي 6 أقدام عند الكتف ويزن أكثر من 2200 رطل ، قرون منحنية ضخمة تزيد طولها عن 40 بوصة. لم يكونوا مجرد ممثلون ولكنهم سريعون ورشيقون أيضًا ، مما يسمح لهم بمحاربة معظم الحيوانات المفترسة. باستثناء واحد: البشر. تصور لوحات الكهف القديم ، بما في ذلك تلك الموجودة في Lascaux ، فرنسا (انظر واحدة أعلاه) ، هذه المخلوقات التي تم اصطيادها على نطاق واسع للطعام خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، عاشوا.

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حوالي 58 قبل الميلاد ، كتب الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عنهم. ووصفهم بأنهم “أقل قليلاً من” حجم فيل شمال إفريقيا المنقرض وقوي للغاية. “قوتهم وسرعتهم غير عادية ؛ إنهم لا يدخرون إنسانًا ولا وحشًا وحشيًا قاموا بتجسسه” ، كتب (عبر “على أصل الماشية: كيف أصبح Aurochs منزليًا واستعمر العالم”). أشاد قيصر أيضًا بصيد هذه الحيوانات المهيبة ، والتي كانت تستخدم أيضًا للرياضة في المطبخات الرومانية.

في النهاية كان البشر هم الذين أدىوا إلى نهايتهم في نهاية المطاف. مثل بيسون السهول العظيمة في أمريكا ، كان أوروشس وفيرًا لدرجة أنه لم يعتبر أحد حتى أنه قد ينقرض. ولكن على عكس بيسون ، التي تم إنقاذها من حافة الهاوية من خلال جهود الحفظ المبكرة ، توفي هذا النوع بحلول القرن السابع عشر. كان الصيد ، جنبا إلى جنب مع أشياء مثل التدمير المنهجي لموائل أوروش ، الجناة الرئيسيين.

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