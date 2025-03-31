السبب المأساوي قد انقرض أوروشس

منذ آلاف السنين ، قطعان كبيرة من أوروشس ، وأسلاف الماشية الحديثة ، والتجول في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا. كان للذكور ، الذين يبلغ طولهم حوالي 6 أقدام عند الكتف ويزن أكثر من 2200 رطل ، قرون منحنية ضخمة تزيد طولها عن 40 بوصة. لم يكونوا مجرد ممثلون ولكنهم سريعون ورشيقون أيضًا ، مما يسمح لهم بمحاربة معظم الحيوانات المفترسة. باستثناء واحد: البشر. تصور لوحات الكهف القديم ، بما في ذلك تلك الموجودة في Lascaux ، فرنسا (انظر واحدة أعلاه) ، هذه المخلوقات التي تم اصطيادها على نطاق واسع للطعام خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، عاشوا.
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حوالي 58 قبل الميلاد ، كتب الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عنهم. ووصفهم بأنهم “أقل قليلاً من” حجم فيل شمال إفريقيا المنقرض وقوي للغاية. “قوتهم وسرعتهم غير عادية ؛ إنهم لا يدخرون إنسانًا ولا وحشًا وحشيًا قاموا بتجسسه” ، كتب (عبر “على أصل الماشية: كيف أصبح Aurochs منزليًا واستعمر العالم”). أشاد قيصر أيضًا بصيد هذه الحيوانات المهيبة ، والتي كانت تستخدم أيضًا للرياضة في المطبخات الرومانية.
في النهاية كان البشر هم الذين أدىوا إلى نهايتهم في نهاية المطاف. مثل بيسون السهول العظيمة في أمريكا ، كان أوروشس وفيرًا لدرجة أنه لم يعتبر أحد حتى أنه قد ينقرض. ولكن على عكس بيسون ، التي تم إنقاذها من حافة الهاوية من خلال جهود الحفظ المبكرة ، توفي هذا النوع بحلول القرن السابع عشر. كان الصيد ، جنبا إلى جنب مع أشياء مثل التدمير المنهجي لموائل أوروش ، الجناة الرئيسيين.
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توفي آخر أوروش في عام 1627
مثل حمامات الركاب ، التي انقرضت أيضًا ، سينضم Aurochs في النهاية إلى قائمة طويلة من الحيوانات الأخرى ، من Dodos إلى Tasmanian Tiger ، التي توفيت بسبب البشر. في حالة Aurochs ، التي ظهرت لأول مرة منذ حوالي 700000 عام في ما يعرف الآن تونس ، لعبت خسارة الموائل دورًا رئيسيًا في زوالهم. وكان جزءًا من ذلك بسبب المنافسة من الماشية المستأنسة التي بدأها البشر في التكاثر من Aurochs البرية منذ حوالي 10،000 عام. كما أن الأمراض التي تم تمريرها من الماشية المستأنسة إلى أوروشس أثرت أيضًا ، كما فعلت الصيد المفرط.
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على مر القرون ، تضاءلت موائل أوروش ببطء. خلال الألفية الأولى قبل الميلاد (1000 قبل الميلاد إلى 1 قبل الميلاد) ، من المحتمل أن تكون الحيوانات قد انتقلت بالفعل من شمال إفريقيا والهند والصين والشرق الأدنى والجزر البريطانية. عندما أصبحت الأرض الرعي أكثر قيمة ، تم دفع Aurochs إلى الغابات والمستنقعات. نجا آخر قطيع معروف في غابة جاكتورو بولندا تحت حماية التاج البولندي. لكن على الرغم من ذلك ، من 1564 إلى 1599 ، انتقل القطيع من 38 إلى 24. وبحلول عام 1620 ، توفي الثور الأخير ، تلاه آخر بقرة في عام 1627 في ما كان أول انقراض موثق على الإطلاق.
هل ذهب Aurochs إلى الأبد؟
بعد ما يقرب من 400 عام ، استخدمت برامج التربية التي تقودها منظمتان – إعادة توحيد أوروبا و Grazelands – تقنية تسمى تربية الظهر لخلق قرب من Aurochs التي تسمى Tauros (أعلاه). على الرغم من أنه ليس من غير المنتظم (إعادة الحيوانات إلى الوراء) من خلال وسائل مختلفة مثل التكنولوجيا الحيوية ، إلا أنها قريبة جدًا. تشارك Tauros أكثر من 99 ٪ من تركيبها الوراثي مع أسلافها القديم ، أكثر من محاولة سابقة في ألمانيا في عشرينيات القرن العشرين والتي أسفرت عن الماشية.
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بفضل ثورة في تكنولوجيا الحمض النووي ، أصبح Tauros. قام العلماء بتعيين جينومات سبعة سلالات من الماشية البرية واستخدموا التقنيات المتقاطعة وغيرها من التقنيات لإنتاج حيوان يشبه أوروش. يوجد حاليًا أكثر من 800 برجان ، مع قطعان في إسبانيا والبرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك ورومانيا وهولندا. اسكتلندا هي أيضًا في طابور للحصول على قطيع مكون من 15 برجًا في عام 2026. على عكس بعض الحيوانات القاتلة الأخرى مثل Megalodons و Titanoboas ، والتي تعيد Aurochs ، أو على الأقل على الأقل ، ستكون مفيدة. وفقًا لإعادة توروس أوروبا ، يمكن أن تساعد Tauros في استعادة الأراضي العشبية والغابات في أوروبا. بينما ساعد البشر في قتل Aurochs ، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم الآن لإعادتهم.
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