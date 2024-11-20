السبب المذهل الذي يجعل نباتاتك الربيعية تتفتح في الخريف

إن روعة البستنة هي تنوع النباتات وكيف يتوافق كل وقت ازدهار مع موسم معين. تقدم نباتات الربيع أزهارًا جميلة باللون الوردي وأنواع الباستيل الأخرى، بينما يعطي اللون الغني لأزهار الخريف ظلالًا غنية من اللون البرتقالي والأحمر والأصفر. يعرف البستانيون المحترفون والهواة على حد سواء ما يمكن أن يتوقعوه من الإزهار في نباتات معينة، مثل زهور السلطعون أو أشجار التفاح في الربيع. وبالمثل، فإنهم يعرفون ما هي النباتات التي لا تزهر عادةً في الخريف. ومع ذلك، قد تقوم بزراعة البرعم الأحمر الشرقي النابض بالحياة لإضفاء لون مذهل على المناظر الطبيعية الربيعية لديك، ثم تكتشف أن نباتاتك تزدهر بالفعل في الخريف. لماذا؟ السبب المذهل وراء ازدهار نباتاتك الربيعية في الخريف هو المطر أو عدم هطوله. يمكن أن تتعرض النباتات للإجهاد بسبب ندرة المياه بسبب الجفاف الشديد في الصيف. ونتيجة لذلك، فإن الإجهاد الناتج عن الجفاف قد يجبر النباتات على الخروج من حالة السكون، وهي فترة تتميز بعدم وجود نمو نشط، مما يؤدي إلى الإزهار في الخريف.

يمكن للنباتات مثل الأشجار المزهرة أن تدخل في حالة سكون كرد فعل لنقص المياه، ويعتقد العلماء أن التفاعل يحدث كوسيلة للنباتات للحفاظ على الطاقة. ليس من المستغرب أن بعض البستانيين المتحمسين يبلغون عن نباتات الربيع التي تتفتح في الخريف. وفقًا لتقرير الجفاف الصادر في أكتوبر 2024 عن النظام الوطني المتكامل لمعلومات الجفاف (NDIS) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، شهد أغسطس حتى أكتوبر جفافًا قياسيًا يحدث محليًا في مناطق السهول والجنوب الغربي والغرب الأوسط العلوي وشمال شرق الولايات المتحدة. الدول. وفي هذا العام، شهد العالم أيضًا الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق منذ أكثر من 145 عامًا، وفقًا لوكالة ناسا. قد يستمر الاحتباس الحراري وتغير المناخ في التأثير على أنماط الطقس مع فصول الصيف الأكثر جفافًا أيضًا. إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للجفاف، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية نباتاتك وتقليل آثار إجهاد الجفاف.