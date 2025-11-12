السبب المزعج لعدم ترك الأوراق الميتة على نبات الهوستا الخاص بك طوال فصل الشتاء

مع تغير الفصول وتساقط الأوراق من الأشجار، قد تلاحظ وجود بعض الأوراق البنية أو الصفراء على نباتات الهوستا. في حين أن موت النباتات علامة على أن الطقس البارد قادم، تجنب إغراء ترك نبات الهوستا كما هو. أواخر الخريف هو الوقت المثالي لإزالة هذه الأوراق الميتة، وهناك سببان وجيهان للقيام بذلك: أولاً، يمكن أن تؤدي الأوراق البنية على نباتات المضيف إلى الإصابة بالعدوى الفطرية، وثانيًا، إذا كان لديك فئران الحقل في حديقتك، فقد ترى هذه القوارض الصغيرة التي تختبئ في تلك الأوراق البنية دعوة لجعل النباتات موطنًا لها. وبما أن فئران الحقل تحب أن تتغذى على جذور نبات المضيف، فسوف ترغب في إبعادها عن حديقتك.

الهوستا هي نوع من النباتات المعمرة التي تزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، ويمكنها تقديم إضافات جميلة لتصميم المناظر الطبيعية لسنوات قادمة طالما أنها تحصل على الرعاية المناسبة. على الرغم من أنها تتطلب القليل جدًا من الصيانة، إلا أن عدم الاستعداد لأضرار الآفات أو الاستجابة لعلامات المرض هما خطأان يجب تجنبهما عند زراعة نباتات الهوستا المفضلة في الحديقة. لحسن الحظ، يعد إعداد نبات الهوستا لفصل الشتاء عن طريق إزالة أوراقها الميتة عملاً روتينيًا سريعًا وسهلاً في الحديقة ويستحق الجهد المبذول بالتأكيد.